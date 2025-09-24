Sprawdziłem HyperOS 3.0 od Xiaomi. Najlepsza nowość? Dynamiczna Wyspa. Serio mówię

Ładowanie...

Już za miesiąc, pod koniec października, na smartfonach marki Xiaomi pojawi się nowa wersja nakładki na Androida chińskiej firmy. Miałem okazję się już przyjrzeć jej wczesnej wersji na żywo podczas prezentacji smartfonów Xiaomi 15T Pro i 15T oraz masy innych sprzetów, którą firma zorganizowała w Monachium.

Jaki jest HyperOS 3.0?

Przede wszystkim: przyjemnie znajomy. Xiaomi nie zaserwowało nam tutaj rewolucji, aczkolwiek interfejs doczekał się liftingu. Widać to już na ekranie blokady, który obecnie ma zegar wycentrowany na samym środku. Oprócz tego na ekranie głównym pojawił się wygodny skrót do systemowej wyszukiwarki.

HyperOS 3.0 wprowadzi na smartfony Xiaomi również nowe rozwiązania w zakresie łączności pomiędzy urządzeniami oraz, rzecz jasna, nowe funkcje AI. Tym przyjrzymy się, gdy tylko to będzie możliwe, ale inną nowość miałem już okazję przetestować w praktyce i niezwykle mi się ona spodobała, bo… skądś ją znam.

Największą nowością w HyperOS 3.0 jest coś na kształt Dynamicznej Wyspy.

Apple wprowadził tego typu rozwiązanie u siebie już dwa lata temu, aby przykryć elementem interfejsu to ogromne wycięcie na przednią kamerkę oraz czujniki niezbędne do działania FaceID. W przypadku Xiaomi przednie kamerki są niewielkie, więc nie ma takiej potrzeby, ale firma dostrzegła najwyraźniej potencjał w tym, co zrobił Apple.

W przypadku iOS-a wybrane aplikacje mogą się zwijać w okolicy wycięcia na aparat i czujniki, a my z tego poziomu możemy wchodzić z nimi w ograniczoną interakcję. Pozwala to kontrolować odtwarzacz muzyczny, zobaczyć ile czasu jeszcze będzie aktywny bilet autobusowy lub sprawdzić, za ile minut dojedzie po nas kierowca. W przypadku HyperOS działa to na podobnej zasadzie.

Apki systemowe takie jak Dyktafon albo Stoper mogą wyświetlać się w formie kafelka u góry ekranu, a wystarczy go tąpnąć i rozwinąć, aby zobaczyć podstawowe kontrolki pozwalające wydać aplikacji proste polecenie. W wielu przypadkach jest to więcej niż wystarczające i możemy kontrolować program bez konieczności przerywania wykonywanej akurat czynności.

Xiaomi w HyperOS 3.0 robi to lepiej?

Inspiracja rozwiązaniem Apple’a jest oczywista, ale chińska firma dodała tutaj coś od siebie. Nie tylko pozwala szybko i wygodnie przełączać się pomiędzy dwoma kafelkami zwiniętymi w okolicy wycięcia na aparat, ale też rozwijać je jako pływające okienko. Co więcej, apkę można też z takiego pływającego okienka otworzyć w trybie pełnoekranowym, a później znowu zwinąć do kafelka. Łatwe, proste, przyjemne i intuicyjne.

Widzę tylko jeden potencjalny problem z tą nowością w HyperOS 3.0.

W przypadku Apple’a na start Dynamiczną Wyspę wspierały tylko aplikacje od Apple’a oraz od garstki programistów, którzy rzucili się na nowe API. Od jej wprowadzenia musiał minąć ponad rok, zanim stała się faktycznie użyteczna - ale teraz nie wyobrażam sobie już bez niej codziennego funkcjonować. W przypadku Xiaomi możemy liczyć na to, iż będą obsługiwać to rozwiązanie aplikacje producenta, ale co z tymi z Google Play?

Czas pokaże, czy chińska firma będzie miała na tyle dużą siłę przebicia, aby zachęcić do zakodowania obsługi swojego rozwiązania twórców odtwarzaczy muzycznych takich jak Spotify, apek łączących kierowców z pasażerami pokroju Ubera i Bolta oraz lokalnych sprzedawców biletów autobusowych takich jak JakDojadę itd. Jeśli tylko to się uda, to nakładka HyperOS 3.0 będzie mieć sporą przewagę nad innymi podwersjami Androida.

Piotr Grabiec 24.09.2025 15:30

