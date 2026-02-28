REKLAMA
Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 i Leica Leitzphone. Cena znowu czyni cuda

Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra trafiły do Polski. Ile zapłacimy za te telefony i jak ich ceny prezentują się na tle konkurencji w postaci Galaxy S26 i iPhone’ów? Policzyliśmy to.

Piotr Grabiec
xiaomi 17 Leica Leitzphone xiaomi 17 ultra
Xiaomi zaprezentowało z okazji startu targów MWC 2026 w Barcelonie trzy smartfony z serii Xiaomi 17. Temu, jak wypada Xiaomi 17 Ultra i jego aparat przyglądałem się już w osobnym artykule, a w kolejnym porównałem specyfikację tego modelu z nieco tańszym Xiaomi 17 oraz temu, co oferuje trzecia z nowości, czyli Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Teraz przyszła kolej, by porównać polskie ceny nowych telefonów z linii Xiaomi 17 z konkurencją w postaci Samsunga i Apple’a.

Xiaomi 17 - polskie ceny

Nowy bazowy telefon Xiaomi z tej wyższej półki, czyli Xiaomi 17, wyceniony został na 4199 zł w wersji z 256 GB pamięci i 4699 zł w wersji z 512 GB pamięci. Czy to dużo, czy to mało? Nie da się ukryć, iż ten telefon jest tańszy niż zaprezentowany na chwilę przed startem targów MWC konkurencyjny Samsung Galaxy S26 sprzedawany za 4499 zł (256 GB) i 5399 zł (512 GB).

Trzeba jednak odnotować, że Samsung w ramach promocji na start pozwala kupić model o wyższej pojemności w cenie tego niższego, więc jeśli ktoś jest zainteresowany smartfonem z 512 GB pamięci wewnętrznej, to Galaxy S26 będzie o 200 zł tańszy od Xiaomi 17. Marna to jednak pociecha dla osób, którym 256 GB w pełni wystarcza, gdyż tutaj koreański telefon jest o 300 zł droższy.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku chińskiej firmy również nie zabrakło promocji na start. Klienci, którzy zdecydują się zakupić Xiaomi 17 na start w terminie od 28 lutego do 31 marca, otrzymają od producenta możliwość dokupienia za symboliczną złotówkę tabletu. Jest nim konkretnie Xiaomi Pad 8 z 8 GB pamięci operacyjnej i dyskiem 128 GB.

xiaomi 17 ultra 0
Xiaomi 17 Ultra ma zainstalowany system Android z nakładką Xiaomi HyperOS

Xiaomi 17 Ultra - polskie ceny

W przypadku Xiaomi 17 Ultra model z 512 GB pamięci wewnętrznej sprzedawany jest w cenie 6499 zł, a model z 1 TB pamięci kosztuje 6999 zł. Dla porównania Samsung Galaxy S26 Ultra kosztuje katalogowo od 6499 zł w górę, aczkolwiek mamy w nim tylko 256 GB pamięci. Warto jednak odnotować, że w ramach promocji na start w tej cenie dostępny jest Galaxy S26 Ultra w wersji 512 GB.

Czyli co, mamy teraz remis pomiędzy Samsungiem i Xiaomi w kontekście cen? Nie do końca, gdyż i tu możemy liczyć na promocję. Osoby, które zdecydują się na zakup Xiaomi 17 Ultra w terminie od 28 lutego do 14 marca, będą miały możliwość dokupienia tablet Xiaomi Pad 8 w wersji z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej lub hulajnogę elektryczną Xiaomi Scooter 5 Max.

A jak Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra wypadają na tle iPhone’ów?

Odpowiednikiem topowego Xiaomi 17 Ultra w portfolio Apple’a jest iPhone 17 Pro Max kosztujący 6299 zł w wersji z 256 GB pamięci, aczkolwiek od jego premiery minęło kilka miesięcy i da się go kupić za ok. 5800 zł. Jeśli ta pojemność jest wystarczająca, oferta firmy z Cupertino jest korzystniejsza (aczkolwiek pamiętajmy, że Chińczycy dorzucają bonus w postaci hulajnogi lub tabletu).

W przypadku osób, które potrzebują 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej, sytuacja wygląda nieco inaczej. iPhone 17 Pro Max w tych wariantach pojemnościowych kosztuje znacznie, znacznie więcej niż nowy produkt od Xiaomi. Warto jednak odnotować, że w przeciwieństwie do Xiaomi 17 Ultra, telefon Apple’a jest dostępny w wersji z 2 TB pamięci, która u producenta kosztuje skromne 10299 zł.

Xiaomi 17 pod względem parametrów bliżej do półki zajmowanej przez iPhone’a 17 Pro niż tej, którą okupuje iPhone 17. Cenowo bliżej mu zaś do tańszego telefonu Apple’a, który katalogowo kosztuje w wersji 256 GB dokładnie 3999 zł (realnie do kupienia za mniej niż 3750 zł), niż do tego droższego i wycenianego na 5799 zł (dostępnego poza Apple Store’em cenie ok. 5350 zł) o tej samej pojemności.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Xiaomi:

Leica Leitzphone powered by Xiaomi - dostępność w Polsce

Nie mamy przy tym dobrych wiadomości dla osób, które są zainteresowane zakupem modelem Leica Leitzphone powered by Xiaomi, gdyż nie znamy jego polskiej ceny. Czekamy też na informację, czy ten konkretny telefon pojawi się w ogóle w polskiej dystrybucji, czy też trzeba będzie go sprowadzać zza granicy.

28.02.2026 15:30
