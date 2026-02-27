Ta konsola powoduje opad szczęki. Odpala Wiedźmina i się składa

Ładowanie...

Tym sprzętem jest Lenovo Legion Go Fold. Z jednej strony będzie przypominać klasycznego przenośnego Lenovo Legion Go - czyli komputer z Windowsem w formie handhelda - ale wykorzysta też formę znaną ze składanych smartfonów typu Galaxy Z Fold. To coś, co ma więcej sensu, niż myślisz.

Składana konsola mobilna z Windowsem. Tego jeszcze nie grali

Producenci eksperymentują z różnymi ciekawymi pomysłami wykorzystującymi składane lub rozwijane ekrany. Wystarczy tylko spojrzeć na Lenovo, które w tamtym roku pokazało dwa projekty laptopów z wyświetlaczem, który się zwija. Jeden z nich był typowo biurową propozycją, drugi z kolei był przeznaczony dla graczy.

Windows Latest zauważył natomiast, że Lenovo również ma w planach inny przenośny sprzęt: kompaktową konsolę z Windowsem z ekranem. Propozycja została wyposażona w ekran OLED, który w trybie złożonym ma przekątną 7,7 cali, a po rozłożeniu rośnie do 11,6 cali. Dzięki temu jest czymś między klasycznym smartfonem a tabletem.

Urządzenie jest interesujące ze względu na kilku trybów działania. Pierwszy - przenośny - zakłada korzystanie z urządzenia po złożeniu w pół z ekranem 7,7 cala i przyczepieniu do niego kontrolerów po obu stronach. Takie rozwiązanie najbardziej przypomina granie na klasycznym handheldzie.

Pozostałe trzy wymagają rozłożenia Lenovo Legion Go Fold:

tryb pionowego podzielonego ekranu, przypominający konsolę Nintendo DS - uruchomienie dwóch aplikacji na górze i dole;

poziomy tryb pełnoekranowy, w którym użytkownik mocuje kontrolery do urządzenia z 11,6-calowym ekranem. Tym sposobem urządzenie pozwala na maksymalną immersję ze względu na dużą przestrzeń roboczą;

poziomy tryb rozszerzonego pulpitu z dołączoną do zestawu klawiaturą bezprzewodową i gładzikiem. Wygląda i działa jak klasyczny laptop.

Klasyczne komputery typu handheld, takie jak Legion GO czy Xbox Rog Ally, są urządzeniami nastawionymi głównie na granie. Ze względu na ich formę trudno z nich skorzystać w innych celach, takich jak praca czy oglądanie treści. Natomiast nowy pomysł Lenovo zakłada połączenie laptopa, handhelda oraz tabletu. Dzięki temu kupujący będzie mógł wykorzystać go też np. do pracy biurowej, montażu wideo i wielu innych zadań.

Specyfikacja urządzenia również jest całkiem niezła - producent postawił na procesor Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB pamięci operacyjnej oraz baterię 48 Wh. Brakuje tu nowszego układu z serii Panther Lake (Core Ultra 300 z lepszymi układami graficznymi), ale i tak jest nieźle. Podoba mi się to niekonwencjonalne i mimo wszystko ciekawe podejście.

Albert Żurek 27.02.2026 18:38

