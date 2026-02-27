Tłumacz Google z nową funkcję. Te podpowiedzi polubisz

Ładowanie...

Tłumacz Google to zdecydowanie przydatne narzędzie kiedy potrzebujemy przetłumaczyć pojedyncze słowa. Ale już przy dłuższych tekstach czy frazach specyficznych dla języka potocznego korzystanie z narzędzia to loteria. Idiomy, lokalne powiedzenia czy niuanse tonu potrafią całkowicie zmienić sens wypowiedzi - a bez szerszego kontekstu nawet najlepszy algorytm bywa bezradny.

Google zapowiada jednak, że to się zmieni. Firma ogłosiła wprowadzenie nowych funkcji opartych na modelu Gemini, które mają pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć tłumaczenia i dobrać właściwy ton wypowiedzi - zarówno w swobodnej rozmowie, jak i w komunikacji profesjonalnej.

Alternatywa zamiast jednej odpowiedzi. Tłumacz Google stanie się mądrzejszy

Najważniejsza zmiana polega na tym, że Tłumacz Google nie będzie już ograniczał się do jednej, "sztywnej" propozycji przekładu. Dzięki możliwościom językowym Gemini aplikacja zacznie podsuwać alternatywne wersje tłumaczenia, szczególnie w przypadku idiomów i zwrotów potocznych.

Przykładowo, jeśli wpiszesz angielskie "It’s raining cats and dogs" (idiom opisujący bardzo intensywne opady deszczu lub ulewę), narzędzie nie tylko przetłumaczy sens wyrażenia, ale też zaproponuje różne warianty wraz z wyjaśnieniem, kiedy i dlaczego warto użyć konkretnej formy.

Nowe funkcje idą krok dalej niż sama lista alternatywnych wyrażeń. Po rozwinięciu propozycji użytkownik zobaczy wskazówki dotyczące zastosowania danego zwrotu. Dodatkowo pojawią się dwa nowe przyciski: "Understand" ("Zrozum") oraz "Ask" ("Zapytaj"). Pierwszy z nich wyświetli bardziej szczegółowe omówienie - wyjaśni niuanse znaczeniowe, różnice w rejestrze języka czy kontekst kulturowy. Drugi pozwoli zadać pytanie uzupełniające, na przykład o to, jak dany zwrot funkcjonuje w konkretnym kraju lub dialekcie.

W praktyce oznacza to, że Tłumacz Google zaczyna przypominać nie tylko słownik, lecz także asystenta językowego. To może się okazać szczególnie przydatne dla osób uczących się języków obcych czy pracujących w międzynarodowym środowisku.

Nowe funkcje są obecnie udostępniane w aplikacji mobilnej na Androida i iOS. Google zapowiada również ich rychłe pojawienie się w wersji webowej, choć nie podał konkretnej daty.

Jak to w tego typu sytuacjach bywa, póki co Google zamyka nowości za blokadą regionalną - nowe możliwości Tłumacza Google dostępne są tylko dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Mam jednak nadzieję, że Google szybko zauważy potencjał funkcji i wypuści ją w kolejnych regionach. Nie wiem jak wy, ale ja widzę potencjał w narzędziu które łatwo wyjaśni, że użycie wyrażenia "hitting two bird with one stone" to nie przejaw agresji wobec zwierząt.

Malwina Kuśmierek 27.02.2026 15:58

