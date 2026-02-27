REKLAMA
System kaucyjny w potężnych liczbach. Hejtujecie, ale oddajecie

W samym tylko Lidlu zwrócono miliony opakowań. Narzekań w sieci nie brakuje, ale automaty na brak zajęć na pewno nie narzekają.

Adam Bednarek
system kaucyjny
A jednak większość Polaków nie widzi niczego złego w magazynowaniu powietrza i zwracaniu opakowań. Lidl poinformował, że od czasu postawienia pierwszych butelkomatów w sklepach sieci klienci oddali prawie 270 mln opakowań.

Tu ważne zastrzeżenie – w wielu sklepach Lidla automaty pojawiły się na długo przed tym, jak zaczął obowiązywać system kaucyjny. Od momentu startu nowych przepisów, czyli 1 października 2025 r., butelkomaty w sklepach Lidla przyjęły 53 miliony opakowań kaucyjnych. Zdecydowana większość to plastikowe butelki – przeszło 40 milionów sztuk z logo kaucji. To najlepiej pokazuje, ile plastiku krąży i za sprawą symbolu może wrócić do producentów.

Chociaż system kaucyjny oficjalnie wystartował 1 października 2025 r., to tak naprawdę rozkręcił się od początku 2026 r. Wyniki przedstawione przez Lidl pokazują, że tempo jest coraz szybsze.

Na dodatek w automatach Lidla oddać można również te puszki i butelki, które nie mają logo kaucji. Wówczas suma zwrotu jest mniejsza, bo wynosi 10 gr. Sieć de facto płaci za śmieci, bo takie butelki zwykle trafiałaby do kosza. Dzięki temu klienci mają powód, by pofatygować się do Lidla, a nie do konkurencji, skoro na kuponie suma może być większa niż wynikałoby to z samej kaucji.

Narzekań na system kaucyjny w sieci nie brakuje, ale w praktyce oddawanie butelek powoli wchodzi Polakom w nawyk

Lidl zwraca uwagę, że ich klienci doceniają "komfort oraz możliwość oddania wszystkich butelek i puszek w jednym miejscu". Sprawdzają się więc przewidywania ekspertów, dla których to wygoda i bliskość punktów zwrotu miała decydować o sukcesie nowych przepisów.

Z danych Netto wynika, że przeciętny klient oddaje 5,5 opakowań. Natomiast w Kauflandzie, o czym pisze "Fakt", konsumenci zwracają średnio 6,5 opakowań.

- Dane wskazują na niemal całkowitą preferencję rozliczeń bezgotówkowych — 99,98 proc. bonów wydanych przez automaty kaucyjne jest realizowanych bezpośrednio przy kasach, obniżając tym samym wartość paragonu za zakupy – przekazało "Faktowi" biuro prasowe Kauflandu.  

Zdjęcie główne: arina.ma / Shutterstock

Adam Bednarek
27.02.2026 13:39
Tagi: LidlSystem kaucyjnyzakupy
