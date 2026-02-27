Prezydent Krakowa: Dostaniemy 10 mld zł na metro. Rząd: pierwsze słyszę

Ładowanie...

W Sejmie zebrał mieliśmy pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. budowy metra w Krakowie. Zebrało się sporo polityków, którzy z dumą ogłosili, że mieli spotkanie i na tym spotkaniu rozmawiali o budowie metra w Krakowie. Szok, co nie? Ma to być ważna inwestycja, można powiedzieć, że wręcz strategiczna.

Pewne zdziwienie może budzić to, że w tym parlamentarnym zespole byli ludzie związani z Krakowem, bo jak się okazało nawet najważniejsza osoba - wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, też ma silne związki z Krakowem. Może nie każdy jest urodzony w tym mieście, ale to nic, chcą żeby miasto rosło w siłę, a metro dumnie biegło pod ulicami Krakowa.

I co ustalono na tym posiedzeniu? Otóż wiceminister infrastruktury będzie wnioskował do ministerstwa infrastruktury, żeby to wnioskowało o fundusze unijne na budowę metra w Krakowie. Pierwsza transza ma wynosić 10 mld euro. Inny poseł zaproponował, żeby wnioskować o pieniądze z Ministerstwa Obrony Narodowej, bo przecież stacje mogą pełnić funkcję schronów. Wiemy już jakie książki czytał ten poseł, też je czytałem, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli schodzić do podziemi w ramach ucieczki przed atakiem nuklearnym. Inna posłanka wyraziła zadowolenie z deklaracji wsparcia, że są jasne, że będzie ok. A prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podzielił się z ludem wspaniałą nowiną:

Dobrze wczytajcie się w ten spis. Rząd zadeklarował, krakowskie metro ze wsparciem rządu, 10 miliardów na budowę metra. A co czytaliście wyżej? Że wniosek zostanie poparty, że będą szukać funduszy. Takie spotkania jak to dotyczące budowy metra w Krakowie odbywają się w Sejmie praktycznie codziennie. Istnieją setki parlamentarnych zespołów do spraw różnych i tam zawsze padają piękne propozycje. Nieba wam przychylą, ale później zaczyna się problem. Jednak na niewtajemniczonych w sejmowe arkana, takie deklaracje mogą robić wrażenie. Niestety dla prezydenta Krakowa o sprawie dowiedział się Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, główny negocjator w sprawie rewizji KPO, pan Jan Szyszko. Postanowił opublikować wpis, który można porównać do uderzenia w policzek na otrzeźwienie.

Jak to czytać? Nie ma żadnego wsparcia rządu, nie ma 10 miliardów na budowę metra w Krakowie, negocjacje trwają, ale finansowanie ma być wyższe i przeznaczone również na mniejsze miasta. To cios w samo serce obietnicy. Prezydent odpowiada

Trzymam w ręku popcorn i nie mogę przestać się śmiać.

To wszystko dlatego, że Miszalski boi się odwołania

Wiecie po czym poznać, że władza samorządowa poczuła strach przed zrzuceniem ze stołka? Po tym, że nagle zaczyna działać i obiecywać gruszki na wierzbie. I tak dokładnie jest w przypadku Krakowa. Niezadowoleni z działalności prezydenta mieszkańcy postanowili zorganizować referendum w sprawie jego odwołania. Bagatelizowano te groźby, bo żeby w ogóle przeprowadzić referendum, trzeba było zebrać ponad 50 tysięcy ważnych podpisów. Szybko okazało się, że prezydent nie docenił determinacji mieszkańców, bo po pierwszych dwóch tygodniach udało się zebrać ponad 40 tysięcy podpisów.

Panika była realna, bo mieszkańcy mają 60 dni na zebranie podpisów. Prezydent od razu rzucił się w wir obietnic. Odwołał szefa transportu miejskiego (jak się później okazało - odwołanie trwa 3 miesiące, więc nielubiany urzędnik jeszcze trochę popracuje), zapowiedział zmiany w funkcjonującej od stycznia Strefie Czystego Transportu.

To nie przekonało mieszkańców, bo szybko dozbierali kolejne 10 tysięcy głosów. W odpowiedzi na to prezydent ogłosił, że wycofuje się z płatnego parkowania samochodów w niedzielę.

Żeby było śmieszniej - płatne parkowanie przez 7 dni w tygodniu funkcjonowało dopiero od 1 lutego 2026 r. Kolejne 10 tysięcy głosów, to radykalne zmniejszenie zakładanej podwyżki cen biletów.

W chwili pisania tego tekstu mieszkańcy zebrali już prawie 80 tys., głosów, więc referendum na pewno się odbędzie, a kolejne głosy mają teraz wyłącznie wymiar psychologiczny - jest nas wielu, chodźcie z nami zmienić miasto. Miszalski ma realną szansę pożegnać się ze stanowiskiem.

Trochę śmiano się w komentarzach, że po zdobyciu każdych 10 tys. głosów za odwołaniem prezydenta, ten będzie obiecywał nowe rzeczy. Ironizowano, że będą dopłaty do komunikacji, 1000 plus na każde dziecko, whisky w kranie, a przy przekroczeniu 100 tys. zł wpadnie Święty Graal Krakowa - metro. Okazało się, że internauci nie docenili desperacji włodarza Krakowa, który od razu wyskoczył z metrem. W związku z tym mam nadzieję, że po tym, gdy referendum zostanie faktycznie rozpisane, to Miszalski obieca Centrum Lotów Kosmicznych w Krakowie im. Jana Pawła II. Cóż szkodzi obiecać, jak powiedział jeden ananas w trakcie kampanii prezydenckiej.

Obietnice bez pokrycia, to coś, do czego przyzwyczailiśmy się w Polsce. Jestem na tyle stary, że w ogóle nie ekscytuję się żadną polityczną obietnicą, bo wiem, że obiecają mi wszystko, byleby tylko kupić moją przychylność. Gdy ją zyskają, to zapomną o tym, co mówili. Cały problem z referendum o odwołanie Miszalskiego polega na tym, że mieszkańcy Krakowa postanowili rozliczyć go z obietnic złożonych w kampanii wyborczej. Ten zamiast przeanalizować, co poszło nie tak, postanowił złożyć jeszcze więcej obietnic. Obawiam się panie Aleksandrze, że to się tym razem nie uda i ma pan kilka miesięcy na realne działanie. Inaczej mieszkańcy powiedzą do widzenia. W kilku nie do końca pięknych słowach.

27.02.2026

