Jak przewieźć Abramsy koleją? Genialny wynalazek inżynierów z Poznania

Kiedy w grę wchodzi przerzut czołgów ważących grubo ponad 60 t lub potężnych elementów infrastruktury energetycznej, standardowe wagony po prostu napotykają na barierę fizyki.

Z pomocą przychodzą polscy konstruktorzy z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, którzy właśnie zaprezentowali rozwiązanie gotowe zrewolucjonizować logistykę na naszych torach. Ich najnowszy projekt ma ogromne szanse stać się sprzedażowym hitem.

Przewóz ponadnormatywnych ładunków koleją od lat stanowi wyzwanie, szczególnie dla branż potrzebujących transportu ciężkiego sprzętu. Od 2023 r. w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym prowadzone były prace nad wózkiem trzyosiowym, który może być zastosowany w dowolnym wagonie towarowym z uwzględnieniem przewozów militarnych.

Projekt finansowany z państwowej subwencji zakończył się opracowaniem rozwiązania gotowego do komercjalizacji, przede wszystkim przez polskich producentów taboru kolejowego.

Jak wozić czołgi Abrams, które ważą ponad 60 t?

Wózki, czyli układy biegowe, na których osadzone są pudła wagonów, lokomotyw czy platformy standardowo składają się z dwóch zestawów kołowych. Obciążenie przypadające na jeden zestaw kołowy obecnie w Polsce wynosi maksymalnie 22,5 t.

Wózek 37TN

Badacze z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego skonstruowali specjalny wózek, który składa się z trzech osi. Po zastosowaniu w dedykowanym wagonie pozwoli na transport każdego czołgu znajdującego się w dyspozycji NATO.

Kolej odgrywa wiodącą rolę w transporcie sprzętu wojskowego, ponieważ jest najlepiej dostosowana do przewożenia bardzo ciężkich i dużych ładunków. Obecna sytuacja geopolityczna wymusza na nas przygotowania do takich transportów – tłumaczy Tomasz Antkowiak z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, który wraz z zespołem skonstruował wózek.

Zaprojektowany przez poznańskich badaczy wózek ma lekką, ale wytrzymałą konstrukcję. Jego atutem jest prostota budowy oraz pełna gotowość do wdrożenia. Instytut poszukuje obecnie partnerów biznesowych, zarówno z sektora obronnego, jak i cywilnego.

Rozwiązanie nie tylko dla wojska

Wózek 37TN sprawdzi się też w transportach cywilnych, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba przewieźć ponadnormatywny załadunek. Przy odpowiedniej konstrukcji wagonu i z wykorzystaniem wózka 37TN będzie można przewieźć maszyny specjalne, dłużyznę w postaci szyn, bel drewna czy magazyny energii.

Obecnie żaden z polskich producentów nie produkuje wagonów sześcioosiowych, a tym bardziej wózków trzyosiowych. Brakuje w Polsce wagonów, którymi można transportować naprawdę ciężkie towary. Zaletą naszego wózka jest to, że jego zastosowanie nie ma charakteru wyłącznie militarnego, a może być stosowany w transporcie cywilnym. Skorzysta na nim polski przemysł, który będzie mógł konkurować z zachodnimi producentami – dodaje Tomasz Antkowiak.

Zaprojektowany wózek 37TN może osiągnąć maksymalną prędkość 100 km/h (w stanie próżnym 120 km/h). Spełnia wymagania najnowszych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI wag). Opracowana dokumentacja konstrukcyjna i utrzymaniowa pozwala na rozpoczęcie natychmiastowej produkcji.

Kompletna dokumentacja konstrukcyjna i utrzymaniowa leży już na stole. Teraz piłeczka jest po stronie biznesu – instytut poszukuje partnerów chętnych do komercjalizacji technologii, dając polskim zakładom potężny oręż, który pozwoli wreszcie na równi konkurować z największymi, zachodnimi graczami.

Bogdan Stech 27.02.2026 10:22

