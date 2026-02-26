REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Laptopy wystrzelą w górę. Producent wieści najgorsze

Lenovo ostrzega, że niebawem możemy spodziewać się podwyżek cen laptopów. Kryzys na rynku pamięci dotknie także komputery mobilne.

Albert Żurek
Laptopy Snapdragon kompatybilność
REKLAMA

W ostatnich miesiącach rynek pamięci dotknął ogromny kryzys wynikający z ogromnej popularności sztucznej inteligencji i zapotrzebowania na sprzęt do AI. W efekcie czego 32 GB pamięci operacyjnej, która wcześniej kosztowała 400 zł dziś dostępna jest za 2000 zł. Sytuacja uderzyła także w karty graficzne, a nawet smartfony, które podrożały o kilkaset złotych względem poprzedników. Laptopy są następne w kolejce.

REKLAMA

Laptopy będą droższe. Lenovo ostrzega 

Jak twierdzi CRN, szef kanału sprzedaży Lenovo z oddziału Ameryki Północnej ostrzegł swoich partnerów biznesowych, by składali zamówienia jak najszybciej, jeśli chcą uniknąć aktualizacji cenników. Gigant spodziewa się, że już w marcu nastąpią zmiany cen produktów - w tym modeli konsumenckich - w ze względu na niedobór pamięci.

Partnerzy firmy zostali zachęceni do sfinalizowania zamówień do końca miesiąca - 28 lutego - aby utrzymać dotychczasowe ceny. Urządzenia, które nie zostaną wysłane do 31 marca mają zostać ponownie wycenione. Sprawa dotyczy niektórych sprzętów z komercyjnej oferty IDG Lenovo, która obejmuje m.in. laptopy takie jak popularne ThinkPady.

Pracownik Lenovo Wade McFarland podkreśla, że podwyżki i bezwzględne dostosowanie się do obecnej sytuacji jest kluczowe. "Nie da się tego uniknąć" - twierdzi szef kanału sprzedaży Lenovo.

Czytaj też:

Wszystko idzie w górę, lepiej nie czekać z ulepszeniami

Ci, którzy postawili sobie cel ulepszenia komputera lub kupna nowej maszyny w 2026 r. plują sobie w brodę, że nie zrobili tego wcześniej. Ze względu na kryzys na rynku pamięci, budowa lub kupno PC wiąże się obecnie z ogromnymi wydatkami. Dyski SSD, pamięci RAM i karty graficzne stały się rekordowo drogie.

W laptopach mamy taki luksus, że nie kupujemy wszystkich części osobno. Dlatego wiele istniejących modeli na rynku wyposażonych w duże ilości pamięci wciąż nie doczekało się zmian w cennikach. Problem może dotyczyć głównie nadchodzących sprzętów, które zostały wyprodukowane już po gwałtownym skoku cen komponentów.

Popyt na sztuczną inteligencję nie maleje, na czym niestety tracą producenci i konsumenci elektroniki. Choć apel Lenovo skierowany był do partnerów biznesowych, skutki tej decyzji odczuje każdy z nas. Dlatego jeśli planowaliście modernizację sprzętu, lepiej z tym nie zwlekać.

REKLAMA

Z czasem dostępność mobilnych komputerów w akceptowalnych cenach może być rzadkością.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
26.02.2026 19:43
Tagi: LaptopyLenovopamięćRAM
Najnowsze
19:43
Laptopy wystrzelą w górę. Producent wieści najgorsze
Aktualizacja: 2026-02-26T19:43:02+01:00
19:16
Ten smartwatch sprawdzi, jak zużywasz buty. Przy okazji nauczy cię biegać
Aktualizacja: 2026-02-26T19:16:53+01:00
19:00
Tajne dokumenty NATO trafią na iPhone'a. Generale, wyrzuć cegłę
Aktualizacja: 2026-02-26T19:00:32+01:00
18:28
Google psuje Mapy dziwną funkcją. Kto o to w ogóle prosił
Aktualizacja: 2026-02-26T18:28:27+01:00
17:54
Apple zapowiada "wielki tydzień" nowości. Już wiem, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2026-02-26T17:54:24+01:00
17:23
Spotify zamieni playlistę w kompozycję. Ciekawe, co zrobi z moją
Aktualizacja: 2026-02-26T17:23:19+01:00
16:57
Kosmiczny hit na koniec lutego. Jowisz i Księżyc dadzą popis
Aktualizacja: 2026-02-26T16:57:04+01:00
16:50
Twój telefon stał się terminalem. Koniec z osobnymi apkami do płatności
Aktualizacja: 2026-02-26T16:50:38+01:00
16:23
Galaxy S26 już w przedsprzedaży u operatorów. Wiemy, gdzie dają najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-26T16:23:58+01:00
15:59
Tak Rosja prowokuje na Bałtyku. Polowali dronem na francuskiego giganta
Aktualizacja: 2026-02-26T15:59:56+01:00
15:27
Samsung Galaxy S26 ma sekretną funkcję. Nikt o niej nie mówi, a jest świetna
Aktualizacja: 2026-02-26T15:27:32+01:00
13:41
Robią biznes na butelkach. 10 groszy od sztuki, reszta twoja
Aktualizacja: 2026-02-26T13:41:25+01:00
13:08
Polacy mają dość. Chcą uciec na inną planetę
Aktualizacja: 2026-02-26T13:08:59+01:00
12:17
Producenci w potrzasku. Pamięć to już 35 proc. kosztu komputera
Aktualizacja: 2026-02-26T12:17:52+01:00
11:59
Pepco odpaliło aplikację. Będziesz stukać w ekran, żeby płacić mniej
Aktualizacja: 2026-02-26T11:59:03+01:00
11:13
PKP Intercity "wozi na stojąco". Dajcie już te niemieckie wagony
Aktualizacja: 2026-02-26T11:13:58+01:00
10:31
Koniec czekania. Niewidzialne myśliwce F-35A w końcu przylatują do Polski
Aktualizacja: 2026-02-26T10:31:16+01:00
10:01
Dyplomaci z USA mają walczyć z twoją prywatnością. To ich nowa misja
Aktualizacja: 2026-02-26T10:01:42+01:00
9:05
Czekają na listy tygodniami. Poczta ma nową wymówkę
Aktualizacja: 2026-02-26T09:05:02+01:00
8:36
Ludzie wolą drogie telefony. Galaxy S25 Ultra właśnie to pokazał
Aktualizacja: 2026-02-26T08:36:41+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA