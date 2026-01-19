REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło

Polska opanowała technologię produkcji pocisków z wolframu, które przebiją pancerz każdego czołgu.

Bogdan Stech
Polska opanowała technologię produkcji pocisków z wolframu, które przebiją pancerz każdego czołgu.
REKLAMA

W świecie nowoczesnych technologii wojskowych często ekscytujemy się nowymi dronami, systemami naprowadzania czy laserami. Tymczasem o losach bitew pancernych wciąż decyduje brutalna fizyka i inżynieria materiałowa na najwyższym poziomie.

Polska właśnie wykonała w tej dziedzinie milowy krok. Dzięki współpracy Politechniki Warszawskiej oraz zakładów MESKO S.A. nasz kraj przestał być zależny od zagranicznych dostawców w kluczowym elemencie amunicji czołgowej. Chodzi o pręty wolframowe, czyli serce pocisków, które są tak twarde, że potrafią przejść przez pancerz wrogiego czołgu jak przez masło.

REKLAMA

Fizyka zamiast materiałów wybuchowych, czyli jak działa wolframowa strzała

Aby zrozumieć wagę tego osiągnięcia, musimy na chwilę zapomnieć o klasycznych pociskach, które wybuchają przy uderzeniu. Nowoczesna amunicja przeciwpancerna 120 mm typu APFSDS-T, używana przez polskie czołgi K2, M1 Abrams czy Leopardy 2, działa na zupełnie innej zasadzie.

To kinetyczny penetrator, długa, cienka i niezwykle ciężka strzała, która nie potrzebuje grama prochu w samym grocie. Cała jej niszczycielska moc pochodzi z ogromnej prędkości i masy skupionej na minimalnej powierzchni.

Gdy taki wolframowy pręt uderza w pancerz, niesie ze sobą taką energię, skupioną na tak niewielkiej powierzchni, że przelatuje przez stal z taką łatwością, jak igła do szycia przechodzi przez materiał T-shirta.

Właśnie ten kluczowy element, wolframowy rdzeń, był do tej pory piętą achillesową polskiego przemysłu obronnego. Choć potrafiliśmy składać całe pociski, ich najważniejszy składnik musieliśmy kupować za granicą.

Projekt BIZMUT, realizowany przez naukowców z Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów z Zakładu Stopów Ciężkich MESKO S.A., całkowicie to zmienia. Polscy inżynierowie opracowali własną, krajową technologię wytwarzania tych prętów, co jest technologicznym odpowiednikiem wejścia do elitarnej ligi producentów uzbrojenia.

Opanowanie technologii obróbki wolframu to pierwsza liga technologii i nauki. Wolfram wyróżnia się niezwykłą wytrzymałością i ma najwyższą temperaturę topnienia ze wszystkich znanych pierwiastków, wynoszącą 3422 stopnie C. Twardość i wysoka gęstość wolframu sprawiają, że nadaje się on do zastosowań wojskowych w pociskach penetrujących. Wolfram wykorzystywany jest do tego celu zazwyczaj jako stop z niklem, żelazem lub kobaltem. 

Więcej na Spider's Web:

Projekt BIZMUT i droga do pełnej suwerenności

Historia tego sukcesu nie zaczęła się wczoraj. To efekt systematycznej pracy, która nabrała tempa po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jeszcze w grudniu 2016 r. Prace badawczo-rozwojowe wymagały nie tylko zaawansowanej wiedzy z zakresu metalurgii, ale także precyzyjnego opanowania procesów technologicznych.

Wolfram to materiał niezwykle trudny w obróbce, ma najwyższą temperaturę topnienia spośród wszystkich metali i gęstość zbliżoną do złota, co czyni go idealnym taranem, ale też koszmarem dla inżynierów starających się nadać mu odpowiedni kształt i właściwości mechaniczne.

Efektem prac są demonstratory technologii, które przeszły rygorystyczne testy i potwierdziły, że polski wolfram w niczym nie ustępuje produktom zagranicznym. Co więcej, projekt BIZMUT nie kończy się tylko na papierze czy prototypach w skali laboratoryjnej.

Wszystkie kwestie związane z własnością intelektualną zostały już formalnie uregulowane. Rektor Politechniki Warszawskiej udzielił pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. To oznacza, że państwo polskie ma pełną kontrolę nad tą technologią, co w dobie niepewnych łańcuchów dostaw jest bezcennym atutem strategicznym.

Od TRL 9 do seryjnej produkcji w Skarżysku-Kamiennej

Sukces projektu BIZMUT to jednak nie koniec, a dopiero początek nowej drogi. MESKO S.A. już teraz kontynuuje działania w ramach programu własnego BIZMUT+, którego celem jest osiągnięcie najwyższego, dziewiątego poziomu gotowości technologicznej (TRL 9).

REKLAMA

W języku inżynierów oznacza to etap, w którym technologia jest w pełni dojrzała, sprawdzona w warunkach operacyjnych i gotowa do wdrożenia w produkcji seryjnej. Współpraca nauki z przemysłem, którą obserwujemy w tym przypadku, to modelowy przykład tego, jak polskie uczelnie mogą realnie wspierać bezpieczeństwo państwa.

Wdrożenie produkcji własnych penetratorów wolframowych to nie tylko kwestia prestiżu czy oszczędności finansowych, choć te będą znaczące przy zamówieniach idących w tysiące sztuk amunicji. To przede wszystkim pewność, że w sytuacji kryzysowej polskie czołgi nie zostaną bez kłów.

REKLAMA
Bogdan Stech
19.01.2026 11:40
Tagi: BrońCzołgiWojsko
Najnowsze
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
15:00
Odkryli tajemniczą kosmiczną nekropolię. Struktura z żelaza o niewyobrażalnej skali
Aktualizacja: 2026-01-18T15:00:36+01:00
11:15
Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?
Aktualizacja: 2026-01-18T11:15:27+01:00
7:50
Fuzja jądrowa ma zasilić świat. Dlaczego wciąż jej nie okiełznaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-18T07:50:00+01:00
7:40
Aplikacja pyta czy jesteś martwy. To hit wśród żywych
Aktualizacja: 2026-01-18T07:40:00+01:00
7:30
Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik
Aktualizacja: 2026-01-18T07:30:00+01:00
7:20
System, który obroni nie wojsko, a zwykłych ludzi. Drony się nie przebiją
Aktualizacja: 2026-01-18T07:20:00+01:00
7:10
Niewinny żart kolei wywołał wojnę. Ludzie, dajcie spokój
Aktualizacja: 2026-01-18T07:10:00+01:00
7:00
Prawie 400 km w godzinę i to pociągiem. Chcę to w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-18T07:00:00+01:00
16:50
Największa ofiara Microsoftu. Ten standard mógł zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-01-17T16:50:00+01:00
16:40
Ryanair powiedział Muskowi "nie". "Skończony idiota"
Aktualizacja: 2026-01-17T16:40:00+01:00
16:30
ChatGPT z reklamami. Zapłacisz, a i tak będą
Aktualizacja: 2026-01-17T16:30:00+01:00
16:20
Telewizor na lata? Sprawdzili, czego unikać
Aktualizacja: 2026-01-17T16:20:00+01:00
16:10
Małżeństwa jednopłciowe? Ministerstwo cyfryzacji mówi, że jest gotowe
Aktualizacja: 2026-01-17T16:10:00+01:00
16:00
Chrome wreszcie gotowy na trendującą nowość. Będziesz zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-17T16:00:00+01:00
10:16
3I/Atlas psuje podręczniki. To nie jest zwykła skała
Aktualizacja: 2026-01-17T10:16:01+01:00
7:50
Zamiast dusić procesory, będą wysyłać dane radiem. "Mózg będzie na zewnątrz"
Aktualizacja: 2026-01-17T07:50:00+01:00
7:40
Garmin Connect+ po 10 miesiącach. Tak to można
Aktualizacja: 2026-01-17T07:40:00+01:00
7:30
Połączą ziemski czas z księżycowym. Bez tego nie zawojują Srebrnego Globu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:30:00+01:00
7:20
Rozebrali rosyjski cud techniki. Z przodu liceum, w środku muzeum
Aktualizacja: 2026-01-17T07:20:00+01:00
7:10
Apple nie zrobił smart ekranu, więc zrobiłem go sam. Kosztował 80 zł
Aktualizacja: 2026-01-17T07:10:00+01:00
7:00
No i popsułem Facebooka. Nie popełnij mojego błędu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:00:00+01:00
20:16
Apple ulepszy wiadomości. Te wysyłane z Androida
Aktualizacja: 2026-01-16T20:16:46+01:00
19:03
Znaleźli nowy przełącznik energii. Brzmi jak czysta magia
Aktualizacja: 2026-01-16T19:03:01+01:00
18:04
Intel powróci silniejszy. AMD może mieć problem
Aktualizacja: 2026-01-16T18:04:40+01:00
17:38
Satelity zajrzały pod lód. Tak wygląda ukryta kraina
Aktualizacja: 2026-01-16T17:38:30+01:00
16:37
Mądrzejsza Siri to początek. Tak zmieni się twój iPhone
Aktualizacja: 2026-01-16T16:37:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA