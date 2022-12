Polskie Abramsy dostaną srebrne kule. Kupujemy pociski ze zubożonego uranu

Przez lata pocisk był rozwijany i powstawał w nowych wersjach. Gdy Rosja wprowadziła w swoich najnowszych czołgach pancerz reaktywny Kontakt-5, Stany Zjednoczone skonstruowały pocisk M829A2. Wszedł on do służby w 1994 r. i jest to podstawowy pocisk dla Abramsów. Polska kupiła 50 tys. sztuk pocisków M829A2