Pancerna pięść Wojska Polskiego. Czołg Abrams z bliska

Energia kinetyczna tej amunicji jest potworna. M829A1 ma płaską, laserową trajektorię do 3600 metrów, co oznacza, że ​​na tym odcinku grawitacja w zasadzie nie działa na pocisk. Wszystko za sprawą prędkości wylotowej wynoszącej aż 1575 m/s. Ta amunicja może przebić 60 cm pancernej stali z odległości ponad dwóch kilometrów. I to pomimo zabezpieczenia pancerzem reaktywnym. Pocisk M829A1 waży 20,9 kg.