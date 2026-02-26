Xiaomi stworzyło powerbank idealny. Jest cieńszy niż twój smartfon

Ładowanie...

Cienkie i smukłe smartfony to zdecydowanie jeden z zeszłorocznych trendów, który nie chwycił. Jednak Xiaomi nie boi się dalszego parcia w cienką elektronikę, bo robi to tam gdzie jest to najbardziej przydatne. Nowy Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W ma zaledwie 6 mm grubości i waży 98 gramów - mniej więcej tyle, co dwa małe jajka.

Nowy powerbank Xiaomi jest lekki jak piórko i cienki jak deska

Producent chwali się, że to jeden z najcieńszych magnetycznych powerbanków na rynku. Dla porównania: 6 mm to mniej niż grubość wielu współczesnych smartfonów. Sama obudowa ma wymiary 98,5 × 71,5 × 6 mm, więc akumulator jest niemal tak szeroki jak iPhone 17 i tylko minimalnie węższy od Xiaomi 17.

UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W będzie dostępny w trzech wariantach kolorostycznych

W środku znalazło się ogniwo krzemowo-węglowe (Si-C) o pojemności 5000 mAh, z deklarowaną energią 18,58 Wh i pojemnością znamionową 3000 mAh przy 5V/2A. Xiaomi w materiałach promocyjnych podkreśla 16-procentową zawartość krzemu w anodzie oraz zastosowanie grafitowej warstwy chłodzącej o powierzchni 4369 mm², która ma odprowadzać ciepło w tak smukłej konstrukcji.

Powerbank obsługuje bezprzewodowe ładowanie w standardzie Qi2 z mocą do 15 W. W praktyce pełne 15 W dostępne jest dla serii Xiaomi 17, natomiast iPhone'y są ograniczone do 7,5 W. To zdecydowanie mniej niż 25 W oferowane przez najnowsze ładowarki Qi2.2, ale w tym przypadku priorytetem inżynierów i projektantów była lekkość akumulatora, a nie rekordy prędkości.

Na dolnej krawędzi znalazł się pojedynczy port USB-C. Służy nie tylko do ładowania samego powerbanku, lecz także do przewodowego ładowania smartfona z mocą do 22,5 W. Co istotne, urządzenie pozwala zasilać dwa sprzęty jednocześnie - jeden bezprzewodowo, drugi kablem - po aktywowaniu odpowiedniego trybu przyciskiem zasilania.

Xiaomi obiecuje, że UltraThin Magnetic Power Bank nie zamieni twojego iPhone'a w topornego kloca

Obudowa wykonana jest ze stopu aluminium, a powierzchnia przylegająca do telefonu z włókna szklanego. Producent deklaruje wielowarstwowy system zabezpieczeń obejmujący m.in. ochronę przed przepięciem, przegrzaniem, zwarciem czy przeładowaniem. Całość spełnia normy bezpieczeństwa wymagane w głównych regionach sprzedaży i mieści się poniżej limitu 100 Wh dopuszczalnego w transporcie lotniczym.

Xiaomi rozpoczęło sprzedaż UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W w wybranych krajach Azji i Australii. W Australii urządzenie wyceniono na 69,50 dolarów (ok.178 zł), w Japonii kosztuje 5980 jenów (ok. 137 zł), a w Wielkiej Brytanii 49,99 funta (ok. 242 zł).

Globalna prezentacja Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank ma odbyć się podczas targów w Barcelonie pod koniec lutego.

Pojemność 5000 mAh nie czyni z niego idealnego towarzysza długich podróży - 10 000 mAh wciąż pozostaje bezpieczniejszym wyborem, jeśli chcemy w pełni naładować rozładowany telefon i mieć zapas energii na słuchawki czy trzecią rundę ze smartfonem. Xiaomi celuje jednak w inny scenariusz: codzienne, "awaryjne" doładowanie w drodze do pracy, na uczelnię czy podczas dnia pełnego spotkań. W tej roli 6-milimetrowy powerbank wydaje się być prawdziwym asem przytwierdzonym do tyłu obudowy.

Malwina Kuśmierek 26.02.2026 21:11

