REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Koniec tanich smartfonów. Ten rok będzie okrutny dla rynku

Smartfony w 2026 r. zanotują największy spadek dostaw w historii rynku. Według IDC podaż urządzeń na rynek skurczy się o rekordowe 12,9 proc., a najmocniej ucierpi segment budżetowy.

Malwina Kuśmierek
Rynek smartfonów spadnie o 13 proc. Najgorszy rok w historii
REKLAMA

Właśnie kończy się czwarty miesiąc kryzysu dostępności i cen pamięci RAM, a już wiadomo jak się on zakończy. Jak stwierdzają analitycy IDC, 2026 rok przyniesie największy spadek w historii rynku smartfonów - podaż nowych smartfonów na rynek w skali globalnej ma skurczyć się o 12,9 proc. rok do roku, do zaledwie 1,1 mld sztuk.

To oznacza powrót do poziomów nienotowanych od ponad dekady i gwałtowną rewizję wcześniejszych prognoz. Jeszcze w listopadzie IDC spodziewało się znacznie łagodniejszego tąpnięcia. Dziś mówi wprost o "kryzysie jakiego jeszcze nie było".

REKLAMA

AI zjada RAM. Rynek smartfonów przygotowuje się na największy spadek w swojej 20-letniej historii

Z danych IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker wynika, że rynek cofnie się z około 1,26 mld urządzeń w 2025 r. do 1,1 mld w 2026 r. Skala - 12,9 proc. - czyni ten rok najgorszym w historii nowoczesnego rynku smartfonów.

Prognoza dla światowego rynku smartfonów na najbliższe 5 lat

Według Francisco Jeronimo, wiceprezesa IDC ds. urządzeń konsumenckich, nie jest to chwilowe zaciśnięcie pasa, lecz wstrząs o charakterze strukturalnym. Źródłem problemu jest globalny niedobór pamięci DRAM i NAND, które podrożały i stały się trudno dostępne w wyniku boomu na infrastrukturę AI. Producenci centrów danych i systemów sztucznej inteligencji wysysają z rynku zaawansowane moduły pamięci, pozostawiając branżę konsumencką w defensywie.

Jak pisze Bloomberg, Cristiano Amon, prezes Qualcommu, podczas telekonferencji z akcjonariuszami przyznał wprost, że problemem nie jest wyłącznie cena, lecz dostępność. To właśnie podaż pamięci - a nie popyt na telefony - może w najbliższych kwartałach wyznaczać realną wielkość całego rynku.

Największy problem mają producenci tanich smartfonów z Androidem. W ich konstrukcjach pamięć odpowiada za większą część kosztów materiałowych niż w modelach premium. Rosnące ceny komponentów uderzają więc bezpośrednio w marże. IDC prognozuje, że dostawcy operujący w segmencie budżetowym będą zmuszeni podnosić ceny lub wycofywać najmniej rentowne modele. W praktyce oznacza to przyspieszoną konsolidację rynku. Mniejsi gracze mogą zniknąć, a udział w rynku przejmą najwięksi.

W relatywnie lepszej pozycji znajdują się Apple i Samsung, których oferta jest silnie przesunięta w stronę droższych urządzeń. W warunkach kurczącej się konkurencji i presji kosztowej mogą nie tylko przetrwać kryzys, lecz także zwiększyć udziały.

Średnia cena sprzedaży smartfona (ASP) ma w 2026 r. wzrosnąć o 14 proc., do rekordowych 523 dolarów. Nawet jeśli ceny pamięci ustabilizują się w połowie 2027 r., powrót do poziomów z 2025 r. jest mało prawdopodobny.

Spadki na rynku smartfonów nie rozłożą się równomiernie. Najsilniejsze tąpnięcie ma dotknąć regiony z dużym udziałem smartfonów budżetowych. Bliski Wschód i Afryka mogą zanotować spadek dostaw o 20,6 proc. rok do roku. Chiny mają skurczyć się o 10,5 proc., a region Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii i Chin) o 13,1 proc.

IDC zakłada, że stabilizacja podaży pamięci nastąpi najwcześniej w połowie 2027 r. Wtedy rynek ma urosnąć o skromne 2 proc., a w 2028 r. przyspieszyć do 5,2 proc. rocznie. Będzie to jednak odbicie z niższego punktu początkowego i przy zupełnie innej strukturze cenowej.

A to wszystko stanowi jedynie ułamek całej układanki kryzysu dostępności pamięci RAM. Do szlochających osób, które myślały że na nowy rok zbudują sobie komputer doszło także HP, które co trzeci dolar wydaje na RAM oraz Valve, które obecnie nie może ogłosić cennika Steam Machine. Jest także Lenovo, które przez łzy ponagla klientów B2B do jak najszybszego składania zamówień by uniknąć podwyżek cen. A przypominam: zostało nam jeszcze 10 miesięcy 2026 roku do przeżycia.

REKLAMA

Więcej na temat RAMagedonu:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
27.02.2026 07:52
Tagi: RAMSmartfony
Najnowsze
7:34
Aparat natychmiastowy za 86 zł. Testuję najdziwniejszy gadżet z Action
Aktualizacja: 2026-02-27T07:34:00+01:00
7:00
Zbroją się w drony kamikadze. Wzmocnią wschodnią flankę NATO
Aktualizacja: 2026-02-27T07:00:00+01:00
6:30
Kupujemy coraz więcej filmów na płytach. "Ludzie mają dość streamingu"
Aktualizacja: 2026-02-27T06:30:45+01:00
6:20
Rozciągną siatki antydronowe na tysiące kilometrów. Mają rozmach
Aktualizacja: 2026-02-27T06:20:00+01:00
6:15
Chcą pić wodę z klozetu. Tak wygląda prawdziwy amerykański sen
Aktualizacja: 2026-02-27T06:15:00+01:00
6:13
Burzą galerie handlowe i biurowce. Mieszkańcy: no dobra, a co z nami?
Aktualizacja: 2026-02-27T06:13:00+01:00
6:11
Miliony powiadomień co noc. Zmienili niebo w system alarmowy
Aktualizacja: 2026-02-27T06:11:00+01:00
21:39
Nvidia wystrzeliła z wynikami. To nie jest zwykły boom, to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-26T21:39:51+01:00
21:11
Xiaomi stworzyło powerbank idealny. Jest cieńszy niż twój smartfon
Aktualizacja: 2026-02-26T21:11:42+01:00
20:44
Dyrektor ChatGPT w szoku. Nie rozumie, czemu hejtujesz czatboty
Aktualizacja: 2026-02-26T20:44:42+01:00
20:18
Mówisz i masz. Telefon Samsunga sam zamówi ci Ubera i jedzenie
Aktualizacja: 2026-02-26T20:18:52+01:00
19:43
Laptopy wystrzelą w górę. Producent wieści najgorsze
Aktualizacja: 2026-02-26T19:43:02+01:00
19:16
Ten smartwatch sprawdzi, jak zużywasz buty. Przy okazji nauczy cię biegać
Aktualizacja: 2026-02-26T19:16:53+01:00
19:00
Tajne dokumenty NATO trafią na iPhone'a. Generale, wyrzuć cegłę
Aktualizacja: 2026-02-26T19:00:32+01:00
18:28
Google psuje Mapy dziwną funkcją. Kto o to w ogóle prosił
Aktualizacja: 2026-02-26T18:28:27+01:00
17:54
Apple zapowiada "wielki tydzień" nowości. Już wiem, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2026-02-26T17:54:24+01:00
17:23
Spotify zamieni playlistę w kompozycję. Ciekawe, co zrobi z moją
Aktualizacja: 2026-02-26T17:23:19+01:00
16:57
Kosmiczny hit na koniec lutego. Jowisz i Księżyc dadzą popis
Aktualizacja: 2026-02-26T16:57:04+01:00
16:50
Twój telefon stał się terminalem. Koniec z osobnymi apkami do płatności
Aktualizacja: 2026-02-26T16:50:38+01:00
16:23
Galaxy S26 już w przedsprzedaży u operatorów. Wiemy, gdzie dają najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-26T16:23:58+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA