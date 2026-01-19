REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie

W 2026 r. centra danych mogą pochłonąć nawet 70 proc. światowej produkcji pamięci półprzewodnikowej. Jeżeli dziś macie wrażenie, że rynek podzespołów PC jest w złej kondycji, to niestety - to dopiero początek problemów.

Piotr Konopnicki
Pamięć RAM będzie coraz droższa, bo centra danych pochłalniają 70% całego rynku podzespołów.
REKLAMA

Niedobory pamięci półprzewodnikowej uderzają nie tylko w osoby planujące zakup nowego sprzętu komputerowego. Problem zaczyna dotykać niemal cały przemysł technologiczny. NVIDIA zrezygnowała z dostarczania pamięci VRAM dla podwykonawców swoich kart graficznych, a AMD nawiązuje strategiczną współpracę ze swoimi partnerami, aby zachować cenę swoich kart graficznych bliską MSRP.

REKLAMA

Nawet 70 proc. światowej produkcji pamięci półprzewodnikowej może zostać wykorzystana w centrach danych.

Według Wall Street Journal, sytuacja na rynku IT jest poważna i niedobory podzespołów mogą dotknąć także inne sektory, niepowiązane bezpośrednio z informatyką - sektor motoryzacyjny, RTV oraz szeroko pojętą elektronikę użytkową. Problem polega na tym, że choć producenci samochodów czy telewizorów zazwyczaj wykorzystują starsze typy pamięci, fabryki ograniczyły - lub całkowicie zaprzestały - ich produkcję, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na typ DDR5.

Skala problemu jest na tyle duża, że pod koniec zeszłego roku dział produkcji chipów Samsunga miał odmówić dostaw pamięci nawet własnemu oddziałowi Samsung Mobile, odpowiedzialnemu za produkcję smartfonów. Co gorsza, z uwagi na podpisanie długoterminowych kontraktów, alokacja możliwości produkcyjnych producentów pamięci półprzewodnikowej jest już zarezerwowana na dwa lata do przodu.

Nie będzie wyolbrzymieniem stwierdzenie, że obecnie niemal każde urządzenie elektroniczne korzysta z pamięci RAM - od elektroniki we wspomnianych samochodach, przez telewizory, na głośnikach Bluetooth czy inteligentnym AGD kończąc. Dlatego choć dziś narzekamy głównie na ceny komponentów komputerowych, wkrótce podrożeć może wszystko, co ma w środku choć odrobinę elektroniki. Wzrost ceny jednej z kluczowych części sprawi, że producenci będą zmuszeni podnosić ceny, o ile w ogóle uda im się zdobyć pamięć do produkcji urządzeń.

Mimo że ceny komponentów we wszystkich obszarach przemysłu ulegają ciągłym wahaniom, to zmiany te były zwykle na tyle tymczasowe, że pozwalały producentom na utrzymanie cen produktów na stałym poziomie. Tym razem sytuacja jest inna. Z uwagi na stałą perspektywę wzrostu cen pamięci podwyżki wydają się nieuniknione, szczególnie w smartfonach, gdzie koszt pamięci RAM potrafi stanowić nawet jedną trzecią ceny całego urządzenia.

REKLAMA

Według najnowszych prognoz International Data Corporation wzrost cen może doprowadzić do spadku sprzedaży smartfonów w 2026 r. o około 5 proc. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na rynku komputerów osobistych, który może skurczyć się nawet o 9 proc. Prognozy te mogą ulec dalszym, zmianom z uwagi na dynamiczną sytuację na rynku pamięci.

Coraz głośniej mówi się o spekulacyjnej bańce sztucznej inteligencji. Z tego powodu częściej ostatnio można usłyszeć głosy, że przeszacowanie potencjału rynku AI, może spowodować redefinicję całej branży IT. Kryzys, choć na razie ukazuje się tylko w cenach podzespołów, już niedługo może mieć wpływ na cały rynek technologiczny, szczególnie gdy bańka pęknie.

REKLAMA
Piotr Konopnicki
19.01.2026 20:41
Tagi: centra danychpamięćRAMSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
15:00
Odkryli tajemniczą kosmiczną nekropolię. Struktura z żelaza o niewyobrażalnej skali
Aktualizacja: 2026-01-18T15:00:36+01:00
11:15
Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?
Aktualizacja: 2026-01-18T11:15:27+01:00
7:50
Fuzja jądrowa ma zasilić świat. Dlaczego wciąż jej nie okiełznaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-18T07:50:00+01:00
7:40
Aplikacja pyta czy jesteś martwy. To hit wśród żywych
Aktualizacja: 2026-01-18T07:40:00+01:00
7:30
Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik
Aktualizacja: 2026-01-18T07:30:00+01:00
7:20
System, który obroni nie wojsko, a zwykłych ludzi. Drony się nie przebiją
Aktualizacja: 2026-01-18T07:20:00+01:00
7:10
Niewinny żart kolei wywołał wojnę. Ludzie, dajcie spokój
Aktualizacja: 2026-01-18T07:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA