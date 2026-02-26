Ten smartwatch sprawdzi, jak zużywasz buty. Przy okazji nauczy cię biegać

Ładowanie...

Nie wiem jak wy, ale sam zużywam buty w zaskakująco szybkim tempie, a przecież nie lubię biegać i staram się tego unikać na wszelkie sposoby. Za każdym razem jestem zaskoczony, że to już, ale dopiero, gdy przeanalizowałem swoje dane dotyczące tego, ile kroków pokonuję dziennie/miesięcznie/rocznie, to odkryłem, że nie powinienem być zaskoczony.

Nowy smartwatch Amazfit Active 3 mierzy zużycie kilku par obuwia. Jest aktualizowany w aplikacji Zepp na podstawie przebytych kilometrów. Dzięki temu, jeżeli jesteście biegaczami, to będziecie świadomi, kiedy wasze buty będą zbliżać się do końca żywotności i wymienicie je odpowiednio wcześniej. W końcu nikt nie chciałby doświadczyć rozpadnięcia się buta podczas zawodów sportowych.

Amazfit Active 3 Premium to zegarek dla biegaczy

Monitoring butów to tylko dodatek, bo smartwatch ma znacznie więcej bardziej przydatnych funkcji dla biegaczy. Zacznijmy od podstawy, czyli planów treningowych, które albo wprowadzą was w świat biegania, albo przygotują do zawodów. Mamy gotowe plany, ale możemy rozpisać własne. Kursy da się tak ustawić, żeby mieć pewność, że trafimy z najwyższą możliwą formą w konkretny termin zawodów.

Obsługuje bieganie na bieżni, a dziesiątki parametrów treningowych pozwalają na personalizację widoku z danymi - możecie śledzić 6 parametrów jednocześnie. Dodatkowo smartwatch rejestruje i porównuje w czasie rzeczywistym wydajność biegu z poprzednimi jednostkami treningowymi. Dzięki temu wiemy, czy odnotowujemy postępy i co powinniśmy poprawić.

Ważnym elementem zegarka jest wyznaczanie progu mleczanowego oraz automatyczne szacowanie tętna i tempa na tym poziomie. Active 3 Premium wyznacza również maksymalny pułap tlenowy. W konsekwencji wskazuje optymalne strefy treningowe pod względem intensywności i w czasie rzeczywistym podpowiada, kiedy zwiększyć tempo, a kiedy zwolnić. Ma to na celu poprawianie wydolności i wytrzymałości.

Smartwatch dba również o waszą regenerację. Podpowie, ile powinna trwać, zmierzy zmienność rytmu serca, obciążenie treningowe i zrobi wszystko, żebyście byli w dobrej formie. A i jak nie lubicie biegać, to spieszę z informacją, że zegarek może śledzić 170 innych dyscyplin, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie.

Z danych technicznych - zegarek jest lekki, waży zaledwie 55 g, bo podczas biegu każdy gram waży dużo więcej, więc to duży plus. Ramkę wykonano ze stali nierdzewnej. Ekran ma wielkość 1,32 cala, to panel AMOLED o jasności aż 3000 nitów. O wytrzymałość się nie martwcie, bo jest ukryty pod szafirowym szkłem. Smartwatch ponadto umożliwia zapisywanie map offline z nawigacją oraz dostęp do 400 aplikacji, które zwiększają pulę możliwych pomiarów, w tym aplikację z prawie 4 milionami podcastów offline.

A ile kosztuje Amazfit Active 3 Premium?

W naszym kraju zapłacicie za niego 729 zł, a kupicie go w trzech kolorach: białym, czarnym i niebieskim. Klasyka dla biegaczy.

Paweł Grabowski 26.02.2026 19:16

