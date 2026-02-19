REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców

Amazfit właśnie pokazał T-Rex Ultra 2 - swój topowy zegarek, który zawstydza konkurencję. Możesz zapomnieć o ładowaniu na cały miesiąc. Tak się wjeżdża na salony.

Paweł Grabowski
Amazfit T-Rex Ultra 2
REKLAMA

Amazfit kontynuuje swój marsz po miano topowego producenta sportowych zegarków. Po niezwykle udanym modelu T-Rex 3 Pro, którego recenzję możecie przeczytać na naszych łamach, przyszedł czas na absolutnie topowe urządzenie. Amazfit T-Rex Ultra 2 gra w lidze, która nie wybacza potknięć i nie zna słowa kompromis. I tak zapowiada się najnowszy model.

REKLAMA

Amazfit T-Rex Ultra 2 to potwór

Czas pracy to aż 30 dni na jednym ładowaniu. Imponująca wartość, zwłaszcza gdy ktoś poważnie myśli o długich wyprawach w teren, na których im mniej ładunku, tym lepiej, a prąd jest towarem deficytowym. Powiecie, że to naciągane, bo wymaga ograniczeń w działaniu zegarka. Faktycznie, więc popatrzmy na opcję wszystko włączone - Always on Display, tryb najwyższej dokładności GPS, minusowe temperatury. Wtedy czas pracy wynosi 28 godzin. Spróbujcie tak zrobić z Apple Watch Ultra 2 czy Samsungiem Galaxy Watch Ultra. Nie da się. Nawet niektóre Garminy będą miały problem z osiągnięciem takiego wyniku. Amazfit po prostu pozamiatał na tym polu.

Galeria: 7 zdjęć
Galeria zdjęć
Arm, Body Part, Clothing, Glove, Person, Photography, Wristwatch
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Bateria ma pojemność 870 mAh, więc jest duża, ale jednocześnie zegarek waży 89,2 g. Jak to możliwe? Producent zdecydował się na użycie tytanu 5. stopnia, z którego wykonał tym koperty, ramkę oraz 4 przyciski. Według specyfikacji smartwatch działa do -30 stopni Celsjusza.

Galeria: 5 zdjęć
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Ekran to AMOLED o przekątnej 1,5 cala o jasności 3000 nitów, więc nie będzie żadnego problemu w odczytaniu powiadomień w pełnym słońcu. Pokryty jest szafirowym szkłem, więc nie martwcie się o zadrapania.

A co z funkcjami smart?

Amazfit T-Rex Ultra 2 oferuje bezpłatne mapy topograficzne, które rozróżniają drogi gruntowe oraz utwardzone. Mapy są instalowane w pamięci zegarka, więc przed wyruszeniem w trasę instalujemy wybrany przez nas obszar i możemy korzystać z nich w trybie online. Dodatkowo dla miłośników gór przewidziano mapy konturowe oraz mapy szlaków narciarskich. Pamięć wynosi 64 GB, więc macie sporo miejsca na mapy.

Galeria: 6 zdjęć
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Smartwatch korzysta z 6. systemów satelitarnych, dzięki czemu pozycjonowanie jest dokładne i błyskawiczne. Macie możliwości wyznaczania punktów POI i nawigację zakręt po zakręcie. Nie ma opcji, żeby zgubić się z tym zegarkiem, bo umożliwia powrót po śladzie.

W nocy przyda się latarka działająca w dwóch trybach - białego i zielonego światła. To pierwsze ma moc do 200 luksów, więc umożliwia bezpieczne pokonywanie szlaków. Nie zabrakło trybu SOS. W trybie boost latarka potrafi rozbłysnąć z mocą 300 luksów.

Galeria: 3 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Jeżeli zaś chodzi o sport to Amazfit T-Rex Ultra 2 obsługuje 170 dyscyplin sportowych, w każdej monitoruje dziesiątki parametrów treningowych i potreningowych, a także poziom regeneracji. Całość działa pod kontrolą świetnej aplikacji Zepp, która dodatkowo umożliwia doinstalowanie na zegarku aplikacji, które wzbogacają funkcje sportowe pod kątem konkretnych dyscyplin, jak np. GRun for Amazfit, który oferuje ponad 50 parametrów treningowych, w tym ETA, czyli aktualizowany na bieżąco czas pokonania określonego dystansu).

Jest również Detektor Anomalii Biometrycznych (sygnalizuje potencjalne przeciążenia organizmu, takie jak ryzyko przetrenowania lub początki infekcji), Battery Assistant (szacuje pozostały czas pracy baterii w trakcie pracy wybranego trybu sportowego), Mountaineering Oximetry (wyświetla m.in. wysokość i tempo wspinaczki oraz poziom tlenu we krwi).

Galeria: 4 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
REKLAMA

Amazfi T-Rex Ultra 2 - ile kosztuje taka przyjemność?

Zaskakująco mało jak na możliwości urządzenia, bo mówimy o kwocie 2399 zł. Ponownie otrzymujemy jeden z najlepiej wycenionych smartwatchy na rynku. Powiem wam, że nie mogę się doczekać aż wpadnie do nas na testy.

REKLAMA
Paweł Grabowski
19.02.2026 16:22
Tagi:
Najnowsze
15:49
Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć
Aktualizacja: 2026-02-19T15:49:18+01:00
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
13:38
Mieszkańcy walczą z kodami QR."Karzecie wszystkich za kilku cwaniaków"
Aktualizacja: 2026-02-19T13:38:25+01:00
12:44
Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz
Aktualizacja: 2026-02-19T12:44:12+01:00
11:30
Nie widzieli takich pociągów od 40 lat. PKP Intercity szykuje cacuszko
Aktualizacja: 2026-02-19T11:30:23+01:00
10:53
Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"
Aktualizacja: 2026-02-19T10:53:18+01:00
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
21:00
Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy
Aktualizacja: 2026-02-18T21:00:27+01:00
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
19:00
Zatrzymał pociąg ze strategicznym transportem. Państwo z dykty uspokaja
Aktualizacja: 2026-02-18T19:00:34+01:00
18:03
Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO
Aktualizacja: 2026-02-18T18:03:29+01:00
17:29
Android 17 szybki jak struś pędziwiatr. Google chwali się ulepszeniem
Aktualizacja: 2026-02-18T17:29:44+01:00
17:01
Battlefield 6 plusuje niemiecką mapą, ale sezon 2 spala grę. EA nie kuma fanów
Aktualizacja: 2026-02-18T17:01:34+01:00
17:00
Jak karmić AI bez rujnowania planety? Big tech ma plan
Aktualizacja: 2026-02-18T17:00:00+01:00
16:32
Samsung Galaxy S26 to złoto. Najlepsza funkcja wgniata w fotel
Aktualizacja: 2026-02-18T16:32:03+01:00
16:00
Google Pixel 10a. Jest płaski oraz tani i to mi się podoba
Aktualizacja: 2026-02-18T16:00:00+01:00
15:58
Jadę na snowboard. Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:58:03+01:00
15:25
Nikt nie dostanie aktualizacji do nowego Windowsa. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:25:39+01:00
15:07
Samsung zapowiada One UI 8.5. Mówi, kiedy skorzystasz
Aktualizacja: 2026-02-18T15:07:49+01:00
14:56
ZUS padł w najgorszym momencie. Zobaczysz tylko biały ekran
Aktualizacja: 2026-02-18T14:56:25+01:00
14:43
Na potęgę budują broń jądrową. Satelity obnażyły sekret
Aktualizacja: 2026-02-18T14:43:09+01:00
13:39
Reklamy w ChatGPT to fatalny pomysł. Konkurencja już sprawdziła i ucieka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:39:48+01:00
13:16
Pamięć RAM to nowa dubajska czekolada. Producent musiał zmienić pudełka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:16:23+01:00
12:35
Orange stoi światłowodem i 5G. Ilu Polaków jest w zasięgu?
Aktualizacja: 2026-02-18T12:35:44+01:00
12:07
Lotnisko w Krakowie czeka na decyzję, a urząd śpi. Zapomnieli o prostej formalności
Aktualizacja: 2026-02-18T12:07:25+01:00
11:15
Kometa trzy razy większa niż 3I/Atlas mija Ziemię. Odkrył ją Polak
Aktualizacja: 2026-02-18T11:15:47+01:00
10:11
Pociągiem z Polski prosto do Paryża. To połączenie wygryzie samoloty
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:29+01:00
9:56
Wojsko pogoniło chińskie auta. Armia boi się jeżdżących szpiegów
Aktualizacja: 2026-02-18T09:56:58+01:00
9:05
Zburzą wieżowiec, żeby zaraz postawić nowy. Ta "zabawa klockami" to obłęd
Aktualizacja: 2026-02-18T09:05:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA