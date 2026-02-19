Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców

Ładowanie...

Amazfit kontynuuje swój marsz po miano topowego producenta sportowych zegarków. Po niezwykle udanym modelu T-Rex 3 Pro, którego recenzję możecie przeczytać na naszych łamach, przyszedł czas na absolutnie topowe urządzenie. Amazfit T-Rex Ultra 2 gra w lidze, która nie wybacza potknięć i nie zna słowa kompromis. I tak zapowiada się najnowszy model.

Amazfit T-Rex Ultra 2 to potwór

Czas pracy to aż 30 dni na jednym ładowaniu. Imponująca wartość, zwłaszcza gdy ktoś poważnie myśli o długich wyprawach w teren, na których im mniej ładunku, tym lepiej, a prąd jest towarem deficytowym. Powiecie, że to naciągane, bo wymaga ograniczeń w działaniu zegarka. Faktycznie, więc popatrzmy na opcję wszystko włączone - Always on Display, tryb najwyższej dokładności GPS, minusowe temperatury. Wtedy czas pracy wynosi 28 godzin. Spróbujcie tak zrobić z Apple Watch Ultra 2 czy Samsungiem Galaxy Watch Ultra. Nie da się. Nawet niektóre Garminy będą miały problem z osiągnięciem takiego wyniku. Amazfit po prostu pozamiatał na tym polu.

Bateria ma pojemność 870 mAh, więc jest duża, ale jednocześnie zegarek waży 89,2 g. Jak to możliwe? Producent zdecydował się na użycie tytanu 5. stopnia, z którego wykonał tym koperty, ramkę oraz 4 przyciski. Według specyfikacji smartwatch działa do -30 stopni Celsjusza.

Ekran to AMOLED o przekątnej 1,5 cala o jasności 3000 nitów, więc nie będzie żadnego problemu w odczytaniu powiadomień w pełnym słońcu. Pokryty jest szafirowym szkłem, więc nie martwcie się o zadrapania.

A co z funkcjami smart?

Amazfit T-Rex Ultra 2 oferuje bezpłatne mapy topograficzne, które rozróżniają drogi gruntowe oraz utwardzone. Mapy są instalowane w pamięci zegarka, więc przed wyruszeniem w trasę instalujemy wybrany przez nas obszar i możemy korzystać z nich w trybie online. Dodatkowo dla miłośników gór przewidziano mapy konturowe oraz mapy szlaków narciarskich. Pamięć wynosi 64 GB, więc macie sporo miejsca na mapy.

Smartwatch korzysta z 6. systemów satelitarnych, dzięki czemu pozycjonowanie jest dokładne i błyskawiczne. Macie możliwości wyznaczania punktów POI i nawigację zakręt po zakręcie. Nie ma opcji, żeby zgubić się z tym zegarkiem, bo umożliwia powrót po śladzie.

W nocy przyda się latarka działająca w dwóch trybach - białego i zielonego światła. To pierwsze ma moc do 200 luksów, więc umożliwia bezpieczne pokonywanie szlaków. Nie zabrakło trybu SOS. W trybie boost latarka potrafi rozbłysnąć z mocą 300 luksów.

Jeżeli zaś chodzi o sport to Amazfit T-Rex Ultra 2 obsługuje 170 dyscyplin sportowych, w każdej monitoruje dziesiątki parametrów treningowych i potreningowych, a także poziom regeneracji. Całość działa pod kontrolą świetnej aplikacji Zepp, która dodatkowo umożliwia doinstalowanie na zegarku aplikacji, które wzbogacają funkcje sportowe pod kątem konkretnych dyscyplin, jak np. GRun for Amazfit, który oferuje ponad 50 parametrów treningowych, w tym ETA, czyli aktualizowany na bieżąco czas pokonania określonego dystansu).

Jest również Detektor Anomalii Biometrycznych (sygnalizuje potencjalne przeciążenia organizmu, takie jak ryzyko przetrenowania lub początki infekcji), Battery Assistant (szacuje pozostały czas pracy baterii w trakcie pracy wybranego trybu sportowego), Mountaineering Oximetry (wyświetla m.in. wysokość i tempo wspinaczki oraz poziom tlenu we krwi).

Amazfi T-Rex Ultra 2 - ile kosztuje taka przyjemność?

Zaskakująco mało jak na możliwości urządzenia, bo mówimy o kwocie 2399 zł. Ponownie otrzymujemy jeden z najlepiej wycenionych smartwatchy na rynku. Powiem wam, że nie mogę się doczekać aż wpadnie do nas na testy.

Paweł Grabowski 19.02.2026 16:22

