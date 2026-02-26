Dyrektor ChatGPT w szoku. Nie rozumie, czemu hejtujesz czatboty

Ładowanie...

Trudno nie zauważyć trendu, w którym największe firmy zajmujące się tworzeniem sprzętu i oprogramowania implementują rozwiązania AI wszędzie, gdzie tylko się da. Wystarczy spojrzeć na Microsoft, który zmienił Windowsa 11 w poligon doświadczalny dla nowej technologii. Podobnie dzieje się ze smartfonami, telewizorami, a nawet lodówkami. Dziś wszystkomusi być AI. Nie bez powodu mnóstwo osób wyraża niechęć do tego kierunku.

Dyrektorzy firm technologicznych nie rozumieją, dlaczego nienawidzisz AI

Liderzy największych firm, które pośrednio lub bezpośrednio zajmują się sztuczną inteligencją zaczynają martwić się o brak entuzjazmu opinii publicznej do ich wizji świata. To bezpośrednia konsekwencja przekonania prezesów AI, że ich rozwiązania już w niedalekiej przyszłości zmienią nasze życie wyłącznie na lepsze.

Sztuczna inteligencja jest często porównywania do innych wynalazków z przeszłości. Niektórzy określają ją mianem "nowej energii elektrycznej", Sam Altman niedawno porównał ją do bomby atomowej, a Elon Musk uważa, że dzięki niej nie będziemy musieli już pracować.

Nie da się zaprzeczyć przydatności narzędzi AI, jednak ich twórcy mają skłonność do koloryzowania rzeczywistości. Nierzadko uważają, że ich rozwiązania zmienią świat i nic nigdy już nie będzie takie jak wcześniej. W ostatnich latach przekonaliśmy, że niektóre zapowiedzi mogą być prawdą - na własne oczy widzimy, jak dostęp do internetu zmienił rzeczywistość. Ze sztuczną inteligencją jest jednak nieco inaczej.

Mimo gromnej bazy użytkowników (pod koniec 2025 r. ok. miliard osób korzystało z AI), zapowiadany przełom nie jest tak widoczny, jak oczekiwano. Większość z nas nie dała się przekonać, że czatboty i inne formy sztucznej inteligencji stanowią rewolucję. Uważamy je co najwyżej za przydatne narzędzia.

W tym momencie mógłbym powołać się na szereg badań lub meta-analiz pokazujących niechęć opinii publicznej do AI, ale lepiej wykorzystać informacje prosto od dyrektorów firm technologicznych. W ostatnim wywiadzie z Samem Altmanem, prezesem firmy OpenAI odpowiadającej za ChatGPT, ten stwierdził, że opór "rozpowszechniania się i wchłaniania" sztucznej inteligencji jest większy niż się tego spodziewał.

Biorąc pod uwagę to, co jest możliwe, wydaje się to zaskakująco powolne - stwierdził Altman.

Podobną opinię ma dyrektor NVIDII, firmy która kiedyś znana była głównie z kart graficznych dla graczy. Dziś jest to lider sprzętu tworzącego akceleratory do AI. Jensen Huang uważa, że obecnie "bitwę narracji" wygrywają krytycy.

Szczerze mówiąc, to niezwykle bolesne. Wiele szkód wyrządzili bardzo szanowani ludzie, którzy stworzyli pesymistyczną narrację, narrację o końcu świata, narrację science fiction - twierdzi Huang.

Ludzie widzą w sztucznej inteligencji nie tylko szansę, ale i zagrożenie

Sztuczna inteligencja miała stać się pomocnikiem człowieka w codziennym życiu, a nie go zastąpić. Twarde dane jednak pokazują, że AI już dziś wpływa na zatrudnienie, szczególnie u młodych pracowników, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i chcą się uczyć. Raport pochodzi od irlandzkiego rządu - kraju, który jest jednym z najlepiej zdigitalizowanych w całej Europie.

O ile o zabieraniu pracy mówi się głośno, o tyle rzadziej wspomina się o nowych profesjach wynikających z rozwoju AI. Te mają jednak znacznie wyższy próg wejścia i wymagają zaawansowanych umiejętności już na starcie. Problemem może więc nie być sama sztuczna inteligencja, lecz sposób jej wdrażania i narracja przedstawiana przez dyrektorów firm związanych z AI.

Albert Żurek 26.02.2026 20:44

