REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Galaxy S26 ma sekretną funkcję. Nikt o niej nie mówi, a jest świetna

Samsung w Galaxy S26 dodał świetne ulepszenie do funkcji aparatu. To rozwiązanie, którego wszyscy potrzebowaliśmy.

Albert Żurek
Samsung Galaxy S26 aparat
REKLAMA

Seria Galaxy S26 nie przyniosła rewolucji w specyfikacji i aparatach. W najlepszym S26 Ultra producent ulepszył optykę w głównym module aparatu oraz w teleobiektywie o 5-krotnym zbliżeniu optycznym. W aplikacji aparatu znajdziecie jednak inną ciekawą nowość, która ułatwia tłumaczenie języków obcych w czasie rzeczywistym.

REKLAMA

Tłumaczenie w Galaxy S26 stało się znacznie lepsze

Samsung po cichu, bez żadnych zapowiedzi czy chwalenia się wprowadził do najnowszych smartfonów z serii Galaxy S26 tłumaczenie w czasie rzeczywistym bezpośrednio w aplikacji aparatu. Rozwiązanie jest o tyle interesujące, że żaden wcześniejszy telefon Samsunga nie oferował tej funkcji. Z doniesień Android Authority wynika, że żaden poprzedni model nie otrzyma też jej przy kolejnej aktualizacji.

Opcja działa w taki sposób, że na bieżąco skanuje to, co aparat widzi i tłumaczy na nasz język. Zamiast wyświetlania przetłumaczonego tekstu w osobnych polach funkcja zastępuje tekst z języka obcego w czasie rzeczywistym. Zachowuje bazową pozycję tekstu nawet podczas przesuwania kamery.

Oznacza to, że przetłumaczony tekst taki jak menu, etykiety czy instrukcje poruszają się wraz z ruchem kamery. Dzięki temu możemy dynamicznie tłumaczyć tekst z różnych źródeł. Opcja bazuje na systemie nakładkowego tłumaczenia Samsung, który do niedawna był dostępny np. w domyślnej galerii telefonu oraz podczas tłumaczenia strony internetowej uruchomionej w aplikacji Samsung Internet. 

Rozwiązanie nie tylko tłumaczy tekst, ale też rekonstruuje obraz - usuwa oryginalny tekst, przywraca tło oraz nakłada przetłumaczone wyrazy. Samsung postanowił jednak nieco ograniczyć funkcję ze względu na wydajność. Zaawansowane zastępowanie tła oraz tekstu wymaga czasu, natomiast w momencie gdy chcemy przetłumaczyć tekst na żywo, oczekujemy możliwie najszybszych efektów. Dlatego zaawansowane tłumaczenie nakładkowe jest dostępne tylko w galerii oraz na stronach internetowych.

Wcześniej Samsung w aplikacji kamery korzystał z mniej zaawansowanego tłumaczenia na podstawie Bixby. Jak wiadomo, asystent nie działał w języku polskim. Wymagał też połączenia z internetem.

Czytaj też:

Dlaczego nowa funkcja jest taka przydatna?

Ponieważ tłumaczenie wdrożone w aplikację kamery bazujące teraz na Galaxy AI działa w pełni na urządzeniu, bez dostępu do internetu. Aby uruchomić narzędzie wystarczy otworzyć aplikację aparatu, a tam pojawi się przycisk T - po kliknięciu uruchomi tłumaczenie tekstu widzianego przez kamerę aparatu.

REKLAMA

Dzięki temu nie trzeba korzystać z innych rozwiązań, takich jak Obiektyw Google czy Tłumacza Google. Opcja może przydać się na wyjazdach oraz w miejscach, gdzie niekoniecznie będziemy mieć dostęp do szybkiego i stabilnego internetu. To właśnie jej siła.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
26.02.2026 15:27
Tagi: GoogleSamsungSmartfonytłumaczenie maszynowe
Najnowsze
13:41
Robią biznes na butelkach. 10 groszy od sztuki, reszta twoja
Aktualizacja: 2026-02-26T13:41:25+01:00
13:08
Polacy mają dość. Chcą uciec na inną planetę
Aktualizacja: 2026-02-26T13:08:59+01:00
12:17
Producenci w potrzasku. Pamięć to już 35 proc. kosztu komputera
Aktualizacja: 2026-02-26T12:17:52+01:00
11:59
Pepco odpaliło aplikację. Będziesz stukać w ekran, żeby płacić mniej
Aktualizacja: 2026-02-26T11:59:03+01:00
11:13
PKP Intercity "wozi na stojąco". Dajcie już te niemieckie wagony
Aktualizacja: 2026-02-26T11:13:58+01:00
10:31
Koniec czekania. Niewidzialne myśliwce F-35A w końcu przylatują do Polski
Aktualizacja: 2026-02-26T10:31:16+01:00
10:01
Dyplomaci z USA mają walczyć z twoją prywatnością. To ich nowa misja
Aktualizacja: 2026-02-26T10:01:42+01:00
9:05
Czekają na listy tygodniami. Poczta ma nową wymówkę
Aktualizacja: 2026-02-26T09:05:02+01:00
8:36
Ludzie wolą drogie telefony. Galaxy S25 Ultra właśnie to pokazał
Aktualizacja: 2026-02-26T08:36:41+01:00
7:48
Galaxy S26 z funkcją przyszłości. Zakreślasz i wiesz wszystko
Aktualizacja: 2026-02-26T07:48:21+01:00
7:03
Tani MacBook będzie wybrakowany. Lista cięć wręcz boli
Aktualizacja: 2026-02-26T07:03:54+01:00
7:00
Kiedy światłowód w mojej okolicy? Tak łatwo to sprawdzisz
Aktualizacja: 2026-02-26T07:00:00+01:00
6:20
Beksiński używał Maca zanim to było modne. Możesz go zdobyć
Aktualizacja: 2026-02-26T06:20:00+01:00
6:15
Skały dosłownie się rozlały. Satelity uchwyciły niezwykły moment
Aktualizacja: 2026-02-26T06:15:00+01:00
6:10
Jest klima, nie ma toalet. Nowe pociągi podpaliły internet
Aktualizacja: 2026-02-26T06:10:00+01:00
6:05
Koniec z telefonami w szkołach? Nowacka mówi wprost o terminie
Aktualizacja: 2026-02-26T06:05:00+01:00
6:00
Aplikacje sklepowe przegoniły telewizję. Totalnie zmieniły nasze zakupy
Aktualizacja: 2026-02-26T06:00:00+01:00
21:14
Samsung Galaxy S26 Ultra kontra najlepsze Androidy. Starcie tytanów
Aktualizacja: 2026-02-25T21:14:23+01:00
20:30
Kolory Galaxy S26 walczą z nudą. Jest w czym wybierać
Aktualizacja: 2026-02-25T20:30:11+01:00
20:00
Galaxy S26 kontra iPhone 17. Który lepszy?
Aktualizacja: 2026-02-25T20:00:23+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA