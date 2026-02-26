Samsung Galaxy S26 ma sekretną funkcję. Nikt o niej nie mówi, a jest świetna

Ładowanie...

Seria Galaxy S26 nie przyniosła rewolucji w specyfikacji i aparatach. W najlepszym S26 Ultra producent ulepszył optykę w głównym module aparatu oraz w teleobiektywie o 5-krotnym zbliżeniu optycznym. W aplikacji aparatu znajdziecie jednak inną ciekawą nowość, która ułatwia tłumaczenie języków obcych w czasie rzeczywistym.

Tłumaczenie w Galaxy S26 stało się znacznie lepsze

Samsung po cichu, bez żadnych zapowiedzi czy chwalenia się wprowadził do najnowszych smartfonów z serii Galaxy S26 tłumaczenie w czasie rzeczywistym bezpośrednio w aplikacji aparatu. Rozwiązanie jest o tyle interesujące, że żaden wcześniejszy telefon Samsunga nie oferował tej funkcji. Z doniesień Android Authority wynika, że żaden poprzedni model nie otrzyma też jej przy kolejnej aktualizacji.

Opcja działa w taki sposób, że na bieżąco skanuje to, co aparat widzi i tłumaczy na nasz język. Zamiast wyświetlania przetłumaczonego tekstu w osobnych polach funkcja zastępuje tekst z języka obcego w czasie rzeczywistym. Zachowuje bazową pozycję tekstu nawet podczas przesuwania kamery.

Oznacza to, że przetłumaczony tekst taki jak menu, etykiety czy instrukcje poruszają się wraz z ruchem kamery. Dzięki temu możemy dynamicznie tłumaczyć tekst z różnych źródeł. Opcja bazuje na systemie nakładkowego tłumaczenia Samsung, który do niedawna był dostępny np. w domyślnej galerii telefonu oraz podczas tłumaczenia strony internetowej uruchomionej w aplikacji Samsung Internet.

Rozwiązanie nie tylko tłumaczy tekst, ale też rekonstruuje obraz - usuwa oryginalny tekst, przywraca tło oraz nakłada przetłumaczone wyrazy. Samsung postanowił jednak nieco ograniczyć funkcję ze względu na wydajność. Zaawansowane zastępowanie tła oraz tekstu wymaga czasu, natomiast w momencie gdy chcemy przetłumaczyć tekst na żywo, oczekujemy możliwie najszybszych efektów. Dlatego zaawansowane tłumaczenie nakładkowe jest dostępne tylko w galerii oraz na stronach internetowych.

Wcześniej Samsung w aplikacji kamery korzystał z mniej zaawansowanego tłumaczenia na podstawie Bixby. Jak wiadomo, asystent nie działał w języku polskim. Wymagał też połączenia z internetem.

Dlaczego nowa funkcja jest taka przydatna?

Ponieważ tłumaczenie wdrożone w aplikację kamery bazujące teraz na Galaxy AI działa w pełni na urządzeniu, bez dostępu do internetu. Aby uruchomić narzędzie wystarczy otworzyć aplikację aparatu, a tam pojawi się przycisk T - po kliknięciu uruchomi tłumaczenie tekstu widzianego przez kamerę aparatu.

Dzięki temu nie trzeba korzystać z innych rozwiązań, takich jak Obiektyw Google czy Tłumacza Google. Opcja może przydać się na wyjazdach oraz w miejscach, gdzie niekoniecznie będziemy mieć dostęp do szybkiego i stabilnego internetu. To właśnie jej siła.

Albert Żurek 26.02.2026 15:27

