Robią biznes na butelkach. 10 groszy od sztuki, reszta twoja

"Nie chcę biegać z puszkami i butelkami, a muszę, bo inaczej kaucja przepadnie" – mówią krytycy systemu kaucyjnego. Niektórzy chcą to wykorzystać.

Adam Bednarek
kaucja
Czy na systemie kaucyjnym można zarobić? Ze sklepów płyną doniesienia o kaucjowych rekordzistach – osobach, które przynoszą wiele butelek i zgarniają oszałamiające zwroty. Nie mamy jednak pewności, czy są to klienci, którzy po prostu nie przejmują się rzekomym magazynowaniem powietrza i gromadzą pokaźne kolekcje u siebie, czy tacy, którzy zbierają opakowania po innych.

Na nich zresztą system kaucyjny również liczy. W podkaście "Zwrotne Realia", przygotowanym przez Polski System Kaucyjny, wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska zauważyła, że znajdą się osoby, które widząc porzucone butelki i puszki, podniosą je i zaniosą do punktu skupu. "Każdy oddający, odbierający – korzystający z systemu, jest częścią ważnej zmiany" – cytuje wiceministrę portal handelextra.pl.

Może to więc czas, żeby miasta zaczęły myśleć o specjalnych półkach montowanych na śmietnikach, gdzie można byłoby zostawiać kaucyjne opakowania?

Pisaliśmy na Spider's Web o osobach, które na facebookowych grupkach oferują odbiór butelek i puszek kaucyjnych. Korzystający z takiej usługi nie musi fatygować się ze zwrotem, ale kaucji jednak przez to nie odzyska. Może więc potraktować to jako gest względem innych – im tych kilka groszy różnicy nie zrobi, a ktoś skorzysta.

Są jednak tacy, którzy z butelkami woleliby nie chodzić. Rynek już znalazł rozwiązanie. Np. sklep internetowy Frisco ruszył z usługą odbioru opakowań przez kuriera, który dostarcza zakupy. Zamawiając produkty do domu, można oddać przy okazji butelki oraz puszki. Po zweryfikowaniu opakowań – a próby oszustw już się zdarzają – kaucja wraca do klienta w formie kuponu na zakupy we Frisco albo bezpośrednio na rachunek bankowy.

Dzięki tym zmianom chcemy zagwarantować naszym klientom wygodny sposób na oddanie opakowań prosto spod drzwi - bez konieczności dźwigania, stania w kolejkach i dodatkowych wyjazdów. Opakowania można oddać przy każdej dostawie, nawet w niedzielę – wyjaśniało Frisco.

Powstają też lokalne inicjatywy

Jak opisuje "Fakt", twórcą jednej z nich jest 29-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Swoje usługę zareklamował na portalach z ogłoszeniami. Zasada jest prosta: mężczyzna odbiera butelki od zainteresowanych, zwracając im 40 z 50 gr kaucji. 10 gr zostawia sobie – to jego zarobek.

- Gdybym miał 20-30 osób w jednym bloku, to raz w tygodniu mógłbym do nich przyjechać, odebrać butelki i zapłacić im gotówką. Oni nic nie noszą, nie stoją w kolejkach, nie magazynują butelek w domu. Dostają pieniądze do ręki, a ja zajmuję się resztą - tłumaczy "Faktowi".

Jest przekonany, że przy kilku osiedlach może uzbierać się niezła suma. A jak do tego dojdą np. restauratorzy albo biura?

Rozmówca "Faktu" wierzy, że ludzie chcą wygody, więc taki system może mu się opłacić.

I poniekąd ma rację.

Wygoda to według branżowych ekspertów klucz do sukcesu systemu kaucyjnego

- Z perspektywy konsumenta kluczowa jest możliwość oddania opakowań "przy okazji", bez konieczności planowania dodatkowych wizyt czy poświęcania czasu na dojazd do specjalnych punktów. Bliskość miejsca zwrotu oraz szybkość obsługi przy kasie są równie ważne jak jasne i zrozumiałe reguły, w tym brak konieczności okazywania paragonu. Dane pokazują, że kolejki i długi czas obsługi są jedną z głównych barier, które mogą podważyć zaufanie do systemu już na wczesnym etapie jego funkcjonowania – mówi Grzegorz Podziewski, dyrektor Centrum Innowacji Retail, COMP S.A.

Czas pokaże, czy wygodniejsze jest jednak spakowanie butelek i zabranie ich do sklepu idąc na zakupy, czy czekanie na kreatywnego przedsiębiorcę, który wyręczy ich z tego przykrego obowiązku. Mam wrażenie, że raczej wygra to pierwsze podejście, ale jeśli system kaucyjny pozwoli stworzyć sąsiedzkie inicjatywy, zachęci do pomagania sobie nawzajem za drobną kwotę, to czemu nie. W dalszej perspektywie może nam się to naprawdę opłacić.

Adam Bednarek
26.02.2026 13:41
Tagi: RecyklingSystem kaucyjny
