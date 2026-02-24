Chcą wykiwać system kaucyjny. Dla paru groszy ryzykują więzieniem

Ładowanie...

Pierwsze ostrzeżenia przed oszustami pojawiły się dość szybko. Im bardziej system kaucyjny rozkręca się w Polsce, tym najwyraźniej więcej prób jego wykiwania. Portal dlahandlu.pl pisze, że jednym z działań jest podrabianie oznaczeń zamieszczanych na butelkach objętych systemem kaucyjnym.

O tym, czy trzeba płacić kaucję i czy późniejszy zwrot się należy, decyduje właśnie logo systemu kaucyjnego. Wszelkie potwierdzające zgodność dane ukryte są w kodzie kreskowym – przez to doszło do incydentu, kiedy opakowanie miało logo systemu, ale stary kod, przez co butelkomat nie przyznał zwrotu – ale na pierwszy rzut oka o wszystkim decyduje widoczny symbol.

REKLAMA

Oszuści próbują więc wykorzystać fakt, że osoby pracujące w sklepie dadzą się złapać na tę prostą przynętę i przyjmą opakowanie z podstawionym znakiem, bez sprawdzania kodu.

Oszuści nie ograniczają się "tylko" do podrabiania opakowań i oznaczeń. Niektórzy z nich stosują inne metody, polegające m.in. na wykorzystywaniu konstrukcji automatów kaucyjnych. Do skanerów umieszczonych na zewnątrz przykładana jest puszka czy butelka z oznaczeniem, a do wnętrza automatu trafiają butelki, które nie są objęte kaucją – informuje portal.

Taki proceder opisał w mediach społecznościowych Michał M. Sieczkowski.

Wychodzę ze sklepu convenience w moim bloku i widzę jak pewien człowiek z kapturem na głowie stoi przy automacie i trzymając w ręku jedną i tą samą puszkę macha nią przed skanerem, podczas gdy drugą ręką wyciąga z torby inne i wrzuca do dziury. Poszedłem do szefowej, że ktoś chyba oszukuje. Po sprawdzeniu zawartości worka okazało się, że było 21 puszek bez znaku kaucyjnego i właściwego kodu EAN plus ta jedna właściwa. Wyłudzone 10,50 PLN. Szefowa – jako że ludzie znani z widzenia - zaordynowała pracownikom, że od tych osób już nic nie będzie przyjmowane.

Operator systemu kaucyjnego, firma PolKa – Polska Kaucja, przypominał, że wyłudzenie kaucji to przestępstwo. Celowe doprowadzenie sklepu do wypłaty kaucji za opakowanie nieobjęte systemem lub sfałszowane grozi karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei za fałszerstwo w postaci podrabiania lub przerabiania etykiet z oznakowaniem systemu może w konsekwencji pozbawić kogoś wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

- Tak, jak w każdym rozwiązaniu o dużej skali, pojawiają się próby nadużyć i błędów operacyjnych, jednak nie mają one charakteru masowego. Najczęściej dotyczą sytuacji incydentalnych w punktach zbiórki lub rozbieżności w obszarze zbiórki ręcznej - wyjaśniała Portalowi Spożywczemu Aneta Stelmaszczyk, Kierownik ds. Komunikacji i PR, Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny S.A.

REKLAMA

Na szczęście więcej osób działa legalnie i po prostu zbiera butelki – nie tylko takie zakupione przez siebie. Dla niektórych system kaucyjny to nowa żyła złota.

REKLAMA

Adam Bednarek 24.02.2026 08:50

Ładowanie...