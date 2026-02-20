REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Nowy biznes na kaucji. Polacy oddają butelki... innym

Jeżeli nie chce ci się biegać z butelkami i puszkami, to spokojnie – znajdą się tacy, którzy chętnie zrobią to za ciebie. A przy okazji zarobią.

Adam Bednarek
butelki
REKLAMA

Na jednej z grupek ułatwiających wymianę przedmiotów, by nadać im drugie życie, pojawił się wpis z ofertą. Autor ogłoszenia chciał przyjąć butelki z kaucją od osób, które ich nie potrzebują i są gotowe pogodzić się ze stratą 50 gr lub kilku złotych.

Uważne obserwowanie internetowych dyskusji nt. systemu kaucyjnego pozwala stwierdzić, że rzeczywiście nie brakuje ludzi, dla których odniesienie pustych butelek do maszyn to zadanie przekraczające ich zdolności. Co innego przytarganie pełnych.

REKLAMA

Wpis z grupy wyleciał. Jak podejrzewam, złamał zasady. Założenia są inne: członkowie wymieniają się rzeczami, których nie potrzebują, a które okazują się skarbami w oczach innych. W tym przypadku jest podobnie, ale przejęcie kaucjowanych butelek zakłada osiągnięcie pewnego zysku. A nie o to chodzi w takich wymiankach. Rzecz jasna nigdy nie wiadomo, czy np. wystawiane kuchenne szafki lada moment nie trafią na platformę z ogłoszeniami, ale można zakładać dobre intencje. Tutaj element zarobku jest jasny.

Sprawdziłem, czy podobne ogłoszenia pojawiają się na innych grupach, np. tych z bardziej tradycyjnymi ogłoszeniami

I okazuje się, że tak. Nie jest ich (jeszcze?) zbyt wiele, ale są.

Autorzy ogłoszeń zapewniają, że mogą przyjechać i odebrać niepotrzebne opakowania. Mogą to być butelki i puszki, byle niezgniecione. Reakcje są raczej mieszane, przynajmniej w komentarzach. "Napisz od razu, że przyjmiesz pieniądze" – drwi jeden z anonimowych komentujących.

W teorii zarobić można nawet na tych niekaucjowanych butelkach, bo niektóre sieci płacą za stary typ opakowań. Mniej, ale zawsze.

Podobne oferty zaczęły pojawiać się jeszcze przed końcem roku, zanim system kaucyjny się rozkręcił i gdy opakowań w obrocie było znacznie mniej.

Na ile przyjmowanie cudzych butelek jest opłacalnym (i realnym) biznesem?

Na razie dysponujemy za małą liczbą przykładów, by móc to określić. Być może ruch odbywa się na zamkniętych grupkach, osiedlowych, lokalnych, do których trudniej dotrzeć od razu?

Krzykaczy w sieci jest wielu, ale zastanawiam się, ilu z nich rzeczywiście poddaje się na widok uzbieranej torby butelek i puszek. Mając niezgniecione opakowania na tyle przeraża ich perspektywą wyjścia z magazynami powietrza – serio, takie nazewnictwo pojawia się w ich krytyce i to na poważnie – więc krzyczą w rozpaczy: błagam, niech ktoś ode mnie to zabierze!

Gdyby jednak tak było, to bardzo dobrze. O to przecież w systemie kaucyjnym chodzi – butelki mają trafiać bezpośrednio do punktów zbiórek. Wcześniej nawet jeśli ktoś segregował odpady poprawnie – statystyki zaś pokazywały, że nie wszystkim się to udawało i odbierano ok. 45 proc. plastikowych opakowań - to może zdarzyć się, że taka butelka po drodze się np. ubrudzi. Doświadczenia państw uczestniczących w systemie pokazują, że surowiec pochodzący z kaucji jest lepszy niż ten z kubłów.

- Materiał, który pochodzi ze zbiórki kaucyjnej, jest znacznie czystszy. Przez tego typu zbiórkę pozbywamy się zanieczyszczeń powstających w sortowniach. Do naszego zakładu trafia do recyklingu materiał zebrany w ramach systemu kaucyjnego na Słowacji. Wydajność recyklingu tego materiału jest znacząco wyższa. Przede wszystkim ze względu na brak zanieczyszczeń powstałych przy zbiórce pojemnikowej lub w sortowniach – oceniała w rozmowie z ecoekonomia.pl Beata Szynkiewicz-Razik z Pet Recykling Team.

A kto odda tę butelkę do punktu zbiórki, to już najmniejszy problem. Ważne, że opakowanie trafi tam, a nie do kontenera. Dlatego takie oferty wyręczania innych z perspektywy skuteczności systemu kaucyjnego są pozytywne. Leniwy nie wrzuci ich do kosza, za to ktoś zajmie się dostawą.

Pytanie, jak takie zajęcie będzie oceniane przez ludzi. Można sobie wyobrazić, że ktoś z wyższością przekaże opakowania: proszę bardzo, mnie stać, pomogę, a jakże, czemu nie, pal licho 50 gr, ba, nawet 5 zł mi nie szkoda. Tym bardziej że nie będę zniżał się do takiej czynności, jaką jest łażenie z pustymi butelkami!

Z drugiej strony ktoś może rzeczywiście chcieć oddać butelki, bez względu na motywacje. I wcale nie musi być w tym zachowaniu drugiego dna. Tak samo przecież robi się z opakowaniami po sosach, dżemach, ogórkach na wielu grupkach. Nam słoiki są niepotrzebne, a ktoś zrobi z nich użytek i będzie przetrzymywał w nich własne przetwory. Na swój sposób też zarobi, bo nie wyda pieniędzy na nowe opakowania. Zaoszczędzi, a szklane opakowanie zyska drugie życie. Nic nowego pod słońcem teraz się więc nie wydarza.

Czy na kaucji da się zarobić?

W ostatnich dniach media donosiły o rekordzistach, którzy zarabiają na systemie kaucyjnym. Niektóre sklepy wypłacały nawet 367,50 zł zwrotu kaucji. Trzeba było jednak przynieść 735 pustych butelek i puszek.

– Pierwsze miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego pokazują nam, że klienci Netto dość szybko przyzwyczajają się do nowych zasad i coraz chętniej z nich korzystają. Najwyższy dotychczas wydany voucher sięga 76 zł i nie jest to odosobniony przypadek, a średnio na jeden kupon przypada 5,5 zwróconego opakowania - przekazał Jakub Linkowski, Kierownik Działu Wsparcia Operacji w Netto.

Trudno powiedzieć, czy ktoś zarabia, bo przynosi nieswoje butelki, nie wydając wcześniej ani grosza na kaucję, czy raczej są to osoby, które faktycznie magazynują odpady i za jednym zamachem pozbywają się gargantuicznych plastikowych oraz aluminiowych zbiorów.

Portal trójmiasto.pl opublikował list pracownika hotelu, który sprzątając pokoje zbiera puste butelki i oddaje je później w butelkomatach.

Myślałem, że będzie odwrotnie, gdy ludzie zorientują się, że są coś warte — czyli od 0,50 do 1 zł za sztukę, ale chyba dla hotelowych gości to większy kłopot niż oszczędność. Kto by nosił butelki, gdy ma jeszcze bagaże i spieszy się na pociąg, samolot czy konferencję? Więc zostaje ich coraz więcej, bo coraz więcej jest objętych kaucją – relacjonował.

Dzienny rekord to 74 opakowania. Tygodniowo takie dodatkowe zajęcie to nawet kilkaset złotych zarobku.

Nie trzeba odnosić butelek. Przyjedzie po nie kurier

Na rynku już dostępna jest usługa, w ramach której kurier dostarczający zakupy odbiera kaucjowane opakowania. Działa tylko w kilku miastach, ale to pokazuje, że pojawiają się rozwiązania, które ułatwiają przystosowanie się do systemu kaucyjnego. Ogłoszenia na grupkach są tego zresztą przykładem.

A może doczekamy się specjalnych półek zawieszanych na koszach, by tam mogły być gromadzone kaucjowane opakowania, które później inni przejmą i odniosą? Już pojawiają się postulaty, aby takie rozwiązania w polskich miastach wdrażać.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
20.02.2026 10:03
Tagi: kaucja za butelkiSystem kaucyjny
Najnowsze
9:55
Donald Trump ujawni prawdę o UFO. "Odtajnię wszystkie dokumenty"
Aktualizacja: 2026-02-20T09:55:11+01:00
8:01
Kopalnie dostaną nowe zadania. "Zmiana zamiast likwidacji"
Aktualizacja: 2026-02-20T08:01:16+01:00
7:20
Płatności wracają na zegarki Huawei. Znamy nowego operatora
Aktualizacja: 2026-02-20T07:20:30+01:00
7:00
Porzucisz ChataGPT. Nowe narzędzie to istny potwór
Aktualizacja: 2026-02-20T07:00:00+01:00
6:16
Tak będzie wyglądać polskie pole walki. "To nie była pokazówka dla mediów"
Aktualizacja: 2026-02-20T06:16:00+01:00
6:12
Nowe technologie zatruwają rynek pracy. To już nie spekulacje, a twarde dane
Aktualizacja: 2026-02-20T06:12:00+01:00
6:10
Ameryka chce nas ratować przed europejską cenzurą. Można się już śmiać
Aktualizacja: 2026-02-20T06:10:00+01:00
6:05
Przewiercili pół kilometra lodu. Odkryli tajemnicę sprzed milionów lat
Aktualizacja: 2026-02-20T06:05:00+01:00
6:00
Kupiliśmy samoloty za 120 mln zł. Zamiast latać, stoją w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-20T06:00:00+01:00
22:24
Ranking darmowych VPN 2026. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-02-19T22:24:00+01:00
21:43
Microsoft sam stworzy ci wspomnienia z gier. Ej, ale nikt nie prosił
Aktualizacja: 2026-02-19T21:43:48+01:00
20:55
Nvidia obiecuje "chip, który zadziwi świat". Tylko co z tego dla nas
Aktualizacja: 2026-02-19T20:55:33+01:00
20:44
Zegarek Facebooka wejdzie na twój nadgarstek. Zaraz, czy to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-19T20:44:26+01:00
20:23
Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina
Aktualizacja: 2026-02-19T20:23:58+01:00
19:37
Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-19T19:37:58+01:00
19:04
Cuda na nowych zdjęciach z teleskopu Webba. Pierwszy raz widzimy to miejsce
Aktualizacja: 2026-02-19T19:04:17+01:00
18:36
Dostałeś Blikiem przelew-niespodziankę? Rządowa instytucja ostrzega
Aktualizacja: 2026-02-19T18:36:01+01:00
18:11
Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło
Aktualizacja: 2026-02-19T18:11:52+01:00
17:51
iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają
Aktualizacja: 2026-02-19T17:51:02+01:00
17:09
USA ściągają wojsko na środek Atlantyku. To wygląda jak przygotowanie
Aktualizacja: 2026-02-19T17:09:31+01:00
16:38
Tak wygląda Windows, który robi wszystko za ciebie. I to właśnie budzi niepokój
Aktualizacja: 2026-02-19T16:38:33+01:00
16:22
Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2026-02-19T16:22:04+01:00
15:49
Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć
Aktualizacja: 2026-02-19T15:49:18+01:00
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
13:38
Mieszkańcy walczą z kodami QR."Karzecie wszystkich za kilku cwaniaków"
Aktualizacja: 2026-02-19T13:38:25+01:00
12:44
Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz
Aktualizacja: 2026-02-19T12:44:12+01:00
11:30
Nie widzieli takich pociągów od 40 lat. PKP Intercity szykuje cacuszko
Aktualizacja: 2026-02-19T11:30:23+01:00
10:53
Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"
Aktualizacja: 2026-02-19T10:53:18+01:00
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA