Rekordziści systemu kaucyjnego. Oddają i odbierają setki złotych

Ładowanie...

Tak jak system kaucyjny nie jest żadną opłatą, którą klient ponosi, tak też nie jest finansową nagrodą. Kaucję za butelki i puszki wprawdzie płacimy, ale możemy ją odebrać podczas zwrotu opakowań. I to nawet wtedy, jeśli butelkomat nie działa. Jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą lub pamiętają, ale rząd uczula: problemy z maszyną nie zwalniają sklepów z obowiązku zwrócenia kaucji. W wielu sklepach nie ma z tym kłopotu, ale z nieco innego powodu. Nie wszystkie sieci od razu zdecydowały się na automaty. Prowadzona jest manualna zbiórka, polegająca na bezpośrednim kontakcie z pracownikiem.

Oczywiście kiedy już dostaniemy kupon i udamy się z nim do kasy, po zeskanowaniu można odnieść wrażenie, że zgarniamy zniżkę. W końcu rachunek się zmniejsza. Tyle że te pieniądze po prostu do nas wracają.

REKLAMA

Ten sprytny psychologiczny efekt w postaci promocji może być większy, jeśli za jednym zamachem odda się naprawdę wiele opakowań.

Okazuje się, że nie brakuje klientów, którzy gromadzą puszki i butelki, a potem odzyskują pokaźną sumkę

Z ankiety przeprowadzonej przez portal o2.pl wynika, że w Biedronce najlepszy wynik należy do osoby, która przyniosła 735 pustych opakowań. Internetowi wrogowie systemu kaucyjnego muszą być w szoku, bo dla nich przeszkodę stanowi już pięć pustych butelek, które trzeba targać.

735 pustych opakowań oznaczało, że klient otrzymał 367,50 zł zwrotu kaucji.

Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji w sieci Auchan, przekazała serwisowi o2.pl, że od startu systemu wydrukowano dwa vouchery przekraczające 200 zł. Pierwszy o wartości 261,5 zł wydano w Nowym Sączu za 523 opakowania. Drugi zaś - 244,5 zł za 489 opakowań – dostał pod koniec stycznia klient sklepu w Krakowie. Oba zwroty zostały przyjęte ręcznie w Punkcie Obsługi Klienta, a nie w recyklomacie. Przynajmniej nie utworzyła się kolejka, ale można współczuć pracownikowi, który na raz miał sporo butelek do skontrolowania.

Rekord w sieci został ujawniony też przez Netto. W komunikacie przesłanym mediom sklep zdradził, że 77 proc. wydanych voucherów zostało zrealizowanych, "co potwierdza wysoką akceptację systemu".

– Pierwsze miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego pokazują nam, że klienci Netto dość szybko przyzwyczajają się do nowych zasad i coraz chętniej z nich korzystają. Najwyższy dotychczas wydany voucher sięga 76 zł i nie jest to odosobniony przypadek, a średnio na jeden kupon przypada 5,5 zwróconego opakowania - przekazał Jakub Linkowski, Kierownik Działu Wsparcia Operacji w Netto.

Netto jest jednym z tych sklepów, który automaty wprowadza powoli, skupiając się na zbiórce ręcznej.

Odbierają kaucję czy… zarabiają?

Nie wiemy rzecz jasna, kto dokładnie odbierał kaucję: czy były to osoby, które kupiły wcześniej tyle puszek i butelek, czy może jednak ci, którzy zbierają kaucjowane opakowania po innych i w ten sposób mogą faktycznie zarobić. Społecznicy z Wrocławia wpadli na pomysł, by ułatwić takim osobom przejmowanie butelek i puszek poprzez zamontowanie na koszach specjalnych półek.

W końcu może zdarzyć się tak, że ktoś nie chce zabierać ze sobą np. małej puszki i jest gotowy pożegnać się z 50 gr. Opakowanie zamiast wylądować w koszu – przez co kaucja przepadnie, a surowiec nie wróci do producenta – będzie dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Montaż półek na odpady kaucjonowane może przynieść miastu wiele korzyści — m.in. ograniczyć zjawisko wygrzebywania śmieci z ulicznych koszy przez osoby w trudnej sytuacji życiowej. Odpady pozostawione na półkach będą dla nich łatwo dostępne - przekonywała Akcja Miasto.

REKLAMA

Jak zwracają uwagę członkowie stowarzyszenia, takie kosze montowane są w państwach Europy Zachodniej, m.in. w Danii.

REKLAMA

Adam Bednarek 17.02.2026 12:30

Ładowanie...