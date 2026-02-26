REKLAMA
Apple zapowiada "wielki tydzień" nowości. Już wiem, czego się spodziewać

Dyrektor generalny Apple zapowiedział, że następny tydzień przyniesie mnóstwo nowości. Od poniedziałku możemy oczekiwać konkretnych premier. 

Albert Żurek
iPhone 17e zapowiedź
Apple już wcześniej zapowiedział zamknięte wydarzenie dla wybranych osób, które odbędzie się 4 marca. W tym czasie powinniśmy spodziewać się debiutu całej masy nowych sprzętów sygnowanych ugryzionym jabłkiem.

Apple zapowiada mocarny tydzień. Nowości już w poniedziałek

Prezes Apple na swoim profilu w serwisie X opublikował krótki post: "Wielki tydzień przed nami. Wszystko zaczynie się w poniedziałek rano". Do komunikatu dołączono też 6-sekundowe wideo przedstawiające logo Apple na pokrywie MacBooka. 

Spodziewamy się, że przez trzy dni od poniedziałku 2 marca do środy 4 marca firma pokaże mnóstwo sprzętowych nowości. Oczekujemy co najmniej pięciu produktów takich jak:

  • iPhone 17e,
  • MacBook Air (13, 15") z procesorem M5;
  • tani MacBook z układem A18 Pro wyciągniętym z iPhone 16 Pro;
  • iPad Air (11, 13") M4,
  • edukacyjny iPad 12 z czipem A18.

Oprócz tego jest możliwość premiery nowej generacji MacBooków Pro z czipami M5 Pro oraz M5 Max stanowiących ulepszenie dotychczasowego podstawowego MacBooka Pro z czipem M5. Z wcześniejszych informacji wynika, że te pięć lub sześć sprzętów to praktycznie pewniki jeśli chodzi o nadchodzącą premierę.

Fani Apple oczekują także odświeżeń innych sprzętów takich jak Apple TV, Apple Studio Display czy HomePod mini, które od wielu lat nie doczekały się żadnych konkretnych ulepszeń. Ostatnią generację Apple TV wydano w 2022 r., a HomePoda mini - 2020 r. Trudno jednak powiedzieć, czy Apple ma w planach wydanie nowych wersji sprzętów w przyszłym tygodniu.

W ubiegłym roku Apple na początku marca wprowadził na rynek cztery urządzenia:

  • iPada Air M3;
  • iPada 11 z procesorem A16;
  • MacBooka Air M4;
  • Mac Studio M4 Max oraz M3 Ultra.

iPhone 16e natomiast miał premierę pod koniec lutego 2025 r. W tym roku zatem otrzymamy nieco odmienną gamę nowych sprzętów, o ile dotychczasowe przecieki się sprawdzą. Nie oczekujcie jednak hucznej premiery z konferencją podobnej do debiutu iPhone’ów. Zamiast tego Apple najprawdopodobniej po cichu opublikuje informacje prasową. Pierwsi szczęśliwcy będą mieli możliwość zobaczyć urządzenia już w środę 4 marca w godzinach porannych m.in. w Londynie.

Czytaj też:

Oczywiście, gdy nowości zostaną zaprezentowane przez Apple’a możecie się spodziewać informacji na ich temat na łamach Spider’s Web. Jeśli mieliście w planach zakup laptopa, taniego iPhone’a lub tableta od Apple’a, polecam się wstrzymać. Nowe urządzenia raczej nie wprowadzą rewolucji, lecz ewolucję dotychczasowych sprawdzonych sprzętów.

26.02.2026 17:54
