REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple za chwilę zaleje nas nowym sprzętem. Szykuj kasę

Wiosna może przynieść duże zmiany w ofercie MacBooków i iPadów. Laptopy i tablety Apple'a mają otrzymać nowe układy i lepszą wydajność.

Malwina Kuśmierek
MacBooki z M5 i iPad Air z M4. Apple szykuje dużą premierę
REKLAMA

Szykuje się gorący początek marca dla fanów sprzętu Apple'a. Wiele wskazuje na to, że już w pierwszej połowie miesiąca firma pokaże nowe generacje MacBooków oraz odświeżone iPady, stawiając przede wszystkim na mocniejsze procesory i dalszą integrację z funkcjami Apple Intelligence.

Jak informuje Mark Gurman w newsletterze Power On, Apple "planuje rozpocząć wyjątkowo intensywny rok 2026 serią premier sprzętowych w ciągu najbliższych kilku tygodni". Dziennikarz dodaje, że "premiera produktów jest obecnie planowana najwcześniej na pierwszy tydzień marca".

REKLAMA

Nowe MacBooki z układami M5 Pro i Max

Wśród zapowiadanych nowości mają znaleźć się zarówno 14-calowe, jak i 16-calowe MacBooki Pro, a także odświeżony MacBook Air. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie do laptopów kolejnej generacji procesorów Apple Silicon - odpowiednio M5 Pro oraz M5 Max dla MacBooków Pro i M5 dla MacBooków Air.

Apple pokazał już jesienią podstawowego M5 w jednym z wariantów MacBooka Pro, ale dopiero teraz - według Gurmana - pełna rodzina układów trafi do oferty. To oznacza wyraźny skok wydajności, szczególnie w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak obróbka wideo, praca z dużymi projektami graficznymi czy programowanie.

Zdaniem Gurmana o planach Apple'a świadczy stan łańcucha dostaw. Dziennikarz zauważa, że "Macbooki z M4 Pro i Max pozostają w niskiej podaży, co jest klasycznym znakiem, że nowe modele są tuż za rogiem".

MacBook Air M4 (2025)

iPady bez rewolucji, ale z ważną zmianą

Równolegle z MacBookami Apple ma zaprezentować nowe iPady. Mowa zarówno o odświeżonym, podstawowym modelu, jak i nowych wersjach iPada Air. W tym przypadku nie należy jednak spodziewać się dużych zmian konstrukcyjnych.

Jak pisze Gurman, "niewiele nowości trafi do rodziny iPadów w tym roku poza szybszymi procesorami". Najtańszy iPad ma otrzymać układ A18, natomiast iPad Air - procesor M4. Kluczowa konsekwencja tej zmiany to fakt, że bazowy iPad po raz pierwszy będzie obsługiwał Apple Intelligence, czyli zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Dla Apple to ważny ruch marketingowy. Firma zamierza mocniej promować podstawowego iPada wśród klientów biznesowych i edukacyjnych, a także na rynkach wschodzących. Według Gurmana to właśnie ten model w dużej mierze odpowiadał za lepsze od oczekiwań wyniki sprzedaży iPadów w okresie świątecznym.

Co dalej po marcowych premierach

Na marginesie Gurman wspomina też o innych nadchodzących premierach, w tym o iPhonie 17e, który ma zadebiutować jeszcze przed końcem lutego oraz pierwszej becie iOS 26.4, która ma zawierać elementy długo wyczekiwanej aktualizacji Siri.

Po wiosennej fali nowości Apple ma pokazać także odświeżone komputery Mac Studio oraz odświeżony Studio Display, a w dalszej części roku - nową generację Mac mini. Najciekawiej brzmi jednak zapowiedź "przełomowego, niskokosztowego MacBooka" z ekranem poniżej 13 cali i procesorem klasy iPhone’a. Ma to być sprzęt, który bezpośrednio zaatakuje tańsze laptopy z Windows i Chromebooki.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
09.02.2026 09:01
Tagi: AppleiPadLaptopyMacTablety
Najnowsze
8:54
Potop w warszawskim Metrze. W ruch poszły wiadra
Aktualizacja: 2026-02-09T08:54:28+01:00
7:48
PlayStation 6 z pierwszymi konkretami. Dwie wiadomości - dobra i zła
Aktualizacja: 2026-02-09T07:48:03+01:00
7:01
Autopilot to Filipińczyk przed laptopem. Magia kończyła się na skrzyżowaniu 
Aktualizacja: 2026-02-09T07:01:25+01:00
6:26
Android obsłuży cudowny standard. Teraz pora na Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T06:26:20+01:00
6:25
Zagadkowy uskok tektoniczny w Polsce. Ziemia przesunęła całe bloki skał
Aktualizacja: 2026-02-09T06:25:01+01:00
6:23
LOT tańszy od Pendolino? Sprawdzam nową trasę nad morze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:23:25+01:00
6:15
Mosty trafiły do wojska. Kontrakt robi wrażenie, także na prokuraturze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:15:00+01:00
6:00
Wiemy, co się dzieje z psychiką astronautów. Wyniki zaskakują
Aktualizacja: 2026-02-09T06:00:00+01:00
16:20
Kasy samoobsługowe zabierają pracę. Są niepokojące dane
Aktualizacja: 2026-02-08T16:20:00+01:00
16:10
Fałszywa wizja przyszłości z PRL-u podbija internet. Chcemy wierzyć w niemożliwe
Aktualizacja: 2026-02-08T16:10:00+01:00
16:00
System kaucyjny zrobił z Polaków "śmieciarzy"? I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-08T16:00:00+01:00
8:30
Apple porzuca ważny projekt. Dla twojego dobra
Aktualizacja: 2026-02-08T08:30:00+01:00
8:15
Ostatni egzamin ludzkości. Boty padają na nim jak muchy
Aktualizacja: 2026-02-08T08:15:00+01:00
8:00
Dzieci spłodzone w kosmosie? "To będzie koszmar"
Aktualizacja: 2026-02-08T08:00:00+01:00
7:20
Microsoft od początku wiedział, że Surface to porażka. "Katastrofa na własne życzenie"
Aktualizacja: 2026-02-08T07:20:00+01:00
7:10
Takiego kosmosu jeszcze bogacze nam nie zabrali. Wystarczyło spojrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-02-08T07:10:00+01:00
7:00
Apple był z tyłu, a teraz jest na czele. Bo wszyscy zawracają
Aktualizacja: 2026-02-08T07:00:00+01:00
16:50
Telefon Trumpa istnieje. To dostaną klienci
Aktualizacja: 2026-02-07T16:50:00+01:00
16:40
Kraków ma nowego robota. Wjedzie prosto w płomienie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:40:00+01:00
16:30
Nowość w Windowsie. Wywieziesz drukarkę do PSZOK-u
Aktualizacja: 2026-02-07T16:30:00+01:00
16:20
Ogromne zmiany w Game Pass. Nie, nie podwyżki
Aktualizacja: 2026-02-07T16:20:00+01:00
16:10
Europa króciutko z TikTokiem. Robimy to lepiej niż Amerykanie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z kapitalną nowością. Będzie więcej... czytania
Aktualizacja: 2026-02-07T16:00:00+01:00
12:50
Takie gry to już przeszłość. Rekordowy wynik potwierdza
Aktualizacja: 2026-02-07T12:50:29+01:00
8:31
Szukali bąbli w kosmosie. Odkryli niewygodną prawdę o ciemnej materii
Aktualizacja: 2026-02-07T08:31:00+01:00
8:15
Superkomputery zmieniają świat po cichu. Ich moc trafia już do twojego domu
Aktualizacja: 2026-02-07T08:15:00+01:00
8:00
Awantura o benzynę bezołowiową miała sens. "Ostateczne potwierdzenie"
Aktualizacja: 2026-02-07T08:00:00+01:00
7:21
Dreame wjedzie do twojego domu na pełnej. I jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-02-07T07:21:00+01:00
7:20
Zrobili serwis tylko dla botów. Teraz spiskują przeciwko nam
Aktualizacja: 2026-02-07T07:20:00+01:00
7:10
Zbudowałam klawiaturę od zera. Powiem ci, dlaczego ty też powinieneś
Aktualizacja: 2026-02-07T07:10:00+01:00
7:00
Źle pojmowaliśmy życie. Polowanie na obcych zaczyna mieć sens
Aktualizacja: 2026-02-07T07:00:00+01:00
22:08
Apple i Samsung mają problem. To Chińczycy 
Aktualizacja: 2026-02-06T22:08:18+01:00
21:13
Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy
Aktualizacja: 2026-02-06T21:13:57+01:00
20:34
Zawiesili tabliczki z kodem. Powinny wisieć w każdym mieście
Aktualizacja: 2026-02-06T20:34:51+01:00
19:04
NVIDIA ulepszy ci kartę graficzną. Za darmo
Aktualizacja: 2026-02-06T19:04:24+01:00
18:32
Elon Musk będzie miał własną policję. A to nie koniec tego szaleństwa
Aktualizacja: 2026-02-06T18:32:39+01:00
17:32
Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju
Aktualizacja: 2026-02-06T17:32:32+01:00
17:06
Od dziś gorsza jakość Disney+. Gigant zapomniał opłacić patenty
Aktualizacja: 2026-02-06T17:06:05+01:00
16:29
Wielka pomyłka w centrum Drogi Mlecznej. "Tam wcale nie ma czarnej dziury"
Aktualizacja: 2026-02-06T16:29:08+01:00
15:56
Apple wygrał z Unią Europejską. Nie będzie musiał się dostosować
Aktualizacja: 2026-02-06T15:56:35+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA