Nowy iPhone już w lutym. Naprawi wielki błąd Apple’a

Linia oznaczona literą e, którą Apple zapoczątkował modelem 16e, to w dużej mierze duchowy spadkobierca kultowej serii SE. Producent porzucił wreszcie przestarzałe obudowy z wielkimi ramkami na rzecz nowocześniejszego designu, oferując sprzęt, który nie wygląda jak wykopalisko z poprzedniej dekady. To telefon znacznie mniej ograniczony niż dawne modele SE, ponieważ mamy tu ekran OLED, Face ID i gesty, do których przyzwyczaili się użytkownicy droższych wariantów.

Jednak ta nowoczesność ma swoją cenę i tutaj entuzjazm nieco opada. iPhone 16e startował z pułapu 599 dolarów, co w Polsce przekłada się na kwotę daleką od definicji taniego telefonu. Seria SE była synonimem przystępności i bramą do ekosystemu dla oszczędnych. Modele z dopiskiem „e” przesuwają tę granicę w górę, stając się raczej najtańszym z drogich niż faktycznie tanim wyborem. To solidny sprzęt, ale jego pozycjonowanie cenowe sprawia, że dla wielu wciąż może być barierą nie do przeskoczenia.

Premiera i brak Dynamic Island

Mimo wyższej ceny trudno odmówić tej serii sensu, zwłaszcza w kontekście nadchodzących zmian. Apple wydaje się traktować linię „e” jako poligon doświadczalny dla corocznego odświeżania bazy, zamiast trzymać w ofercie starsze modele przez lata. To strategia, która pozwala utrzymać portfolio w ryzach i zapewniać wsparcie dla nowych technologii, takich jak Apple Intelligence, nawet w podstawowym modelu. Pytanie tylko, czy klienci zaakceptują fakt, że podstawowy oznacza teraz wydatek rzędu trzech tysięcy złotych.

Według najnowszych doniesień premiera iPhone’a 17e może nastąpić szybciej, niż się spodziewaliśmy. Źródła wskazują na czwartek, 19 lutego 2026 r. Choć czwartkowe premiery to rzadkość w kalendarzu Apple, data ta pokrywa się dokładnie z rocznicą prezentacji modelu 16e. Jeśli plotki się potwierdzą, nowy smartfon trafi na rynek niemal natychmiast, zastępując zeszłoroczny wariant w ofercie.

W kwestii wyglądu nie należy nastawiać się na rewolucję. iPhone 17e ma zachować bryłę swojego poprzednika, co oznacza 6,1-calowy ekran OLED. Niestety fani nowinek mogą poczuć się zawiedzeni, gdyż raporty sugerują, że urządzenie wciąż będzie posiadać tradycyjne wcięcie w ekranie, czyli notch, a nie Dynamic Island znane z droższych modeli. Z tyłu ponownie znajdziemy pojedynczy obiektyw aparatu 48 MP.

MagSafe i potężne wnętrze

Najważniejszą zmianą, która naprawia spory błąd modelu 16e, jest dodanie obsługi MagSafe. Poprzednik oferował jedynie podstawowe ładowanie bezprzewodowe Qi, co wielu użytkowników uznawało (i bardzo dobrze) za niezrozumiałe ograniczenie.

iPhone 17e ma obsługiwać magnetyczne ładowanie z mocą 20–25 W oraz współpracować z portfelami i uchwytami w standardzie MagSafe. Sercem urządzenia ma zostać układ A19, co jest sporym skokiem wydajnościowym względem czipu A18 z zeszłorocznego modelu. Hej, Apple nie oszczędza tu na mocy obliczeniowej, co w tej półce cenowej jest mocnym atutem.

Kolejną nowością ukrytą pod maską jest autorski modem C1X. Ma on zapewnić dwukrotnie wyższe prędkości pobierania danych w sieciach 5G i LTE w porównaniu do pierwszej generacji modemu. Dodatkowo Apple chwali się, że jest to najbardziej energooszczędny moduł łączności, jaki kiedykolwiek trafił do iPhone’a, co powinno pozytywnie wpłynąć na czas pracy na baterii.

Ostatnim elementem układanki jest czip N1, odpowiadający za komunikację lokalną. Obsługuje on Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz standard Thread. Jego obecność ma poprawić stabilność i szybkość takich funkcji jak AirDrop czy Personal Hotspot. Choć nie są to zmiany widoczne na pierwszy rzut oka, znacząco wpływają na komfort codziennego użytkowania w ekosystemie Apple.

Solidna ewolucja... dla pragmatyków

Podsumowując, iPhone 17e zapowiada się na solidną ewolucję, a nie rewolucję. Naprawia braki poprzednika, dorzuca topowe podzespoły i zachowuje formę, którą klienci zdążyli już poznać. Cena w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie utrzyma się na poziomie 599 dolarów, co w Polsce powinno przełożyć się na kwotę w okolicach 2999–3199 złotych. Ostatecznie istnienie takiego modelu w ofercie to dobra wiadomość dla rynku. Nie każdy użytkownik potrzebuje tytanowej ramki, teleobiektywu czy ekranu 120 Hz. Dla ogromnej grupy odbiorców liczy się po prostu to, żeby telefon działał szybko, robił ładne zdjęcia i miał wsparcie producenta przez kolejne kilka lat.

Dobrze, że Apple przestał traktować tańszego iPhone’a jako skansen starych technologii. Choć brakuje tu kilku bajerów z bazowych wersji, to pod maską dostajemy potwora wydajnościowego, który nie zadławi się żadną aplikacją. To uczciwy kompromis, który pozwala cieszyć się nowym sprzętem bez konieczności wydawania fortuny na flagowca. Im więcej sensownego wyboru na rynku, tym lepiej dla nas wszystkich. Seria e wypełnia lukę po modelach Mini i starym SE, tworząc nową jakość w segmencie premium-entry. Jeśli ktoś szukał telefonu na lata, który po prostu działa i ma MagSafe, a nie chce przepłacać za funkcje, z których nigdy nie skorzysta, to nadchodząca premiera powinna go zainteresować.

Oliwier Nytko 06.02.2026 07:06

