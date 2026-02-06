REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nowy iPhone już w lutym. Naprawi wielki błąd Apple’a

Apple prawdopodobnie pokaże iPhone’a 17e jeszcze w lutym 2026 r. Duchowy spadkobierca serii SE ma naprawić wadę poprzednika i zaoferować topową wydajność.

Oliwier Nytko
Nowy iPhone za kilka tygodni. Naprawi wielki błąd Apple’a
REKLAMA

Linia oznaczona literą e, którą Apple zapoczątkował modelem 16e, to w dużej mierze duchowy spadkobierca kultowej serii SE. Producent porzucił wreszcie przestarzałe obudowy z wielkimi ramkami na rzecz nowocześniejszego designu, oferując sprzęt, który nie wygląda jak wykopalisko z poprzedniej dekady. To telefon znacznie mniej ograniczony niż dawne modele SE, ponieważ mamy tu ekran OLED, Face ID i gesty, do których przyzwyczaili się użytkownicy droższych wariantów.

Jednak ta nowoczesność ma swoją cenę i tutaj entuzjazm nieco opada. iPhone 16e startował z pułapu 599 dolarów, co w Polsce przekłada się na kwotę daleką od definicji taniego telefonu. Seria SE była synonimem przystępności i bramą do ekosystemu dla oszczędnych. Modele z dopiskiem „e” przesuwają tę granicę w górę, stając się raczej najtańszym z drogich niż faktycznie tanim wyborem. To solidny sprzęt, ale jego pozycjonowanie cenowe sprawia, że dla wielu wciąż może być barierą nie do przeskoczenia.

REKLAMA

Premiera i brak Dynamic Island

Mimo wyższej ceny trudno odmówić tej serii sensu, zwłaszcza w kontekście nadchodzących zmian. Apple wydaje się traktować linię „e” jako poligon doświadczalny dla corocznego odświeżania bazy, zamiast trzymać w ofercie starsze modele przez lata. To strategia, która pozwala utrzymać portfolio w ryzach i zapewniać wsparcie dla nowych technologii, takich jak Apple Intelligence, nawet w podstawowym modelu. Pytanie tylko, czy klienci zaakceptują fakt, że podstawowy oznacza teraz wydatek rzędu trzech tysięcy złotych.

Według najnowszych doniesień premiera iPhone’a 17e może nastąpić szybciej, niż się spodziewaliśmy. Źródła wskazują na czwartek, 19 lutego 2026 r. Choć czwartkowe premiery to rzadkość w kalendarzu Apple, data ta pokrywa się dokładnie z rocznicą prezentacji modelu 16e. Jeśli plotki się potwierdzą, nowy smartfon trafi na rynek niemal natychmiast, zastępując zeszłoroczny wariant w ofercie.

W kwestii wyglądu nie należy nastawiać się na rewolucję. iPhone 17e ma zachować bryłę swojego poprzednika, co oznacza 6,1-calowy ekran OLED. Niestety fani nowinek mogą poczuć się zawiedzeni, gdyż raporty sugerują, że urządzenie wciąż będzie posiadać tradycyjne wcięcie w ekranie, czyli notch, a nie Dynamic Island znane z droższych modeli. Z tyłu ponownie znajdziemy pojedynczy obiektyw aparatu 48 MP.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

MagSafe i potężne wnętrze

Najważniejszą zmianą, która naprawia spory błąd modelu 16e, jest dodanie obsługi MagSafe. Poprzednik oferował jedynie podstawowe ładowanie bezprzewodowe Qi, co wielu użytkowników uznawało (i bardzo dobrze) za niezrozumiałe ograniczenie.

iphone 16e action button

iPhone 17e ma obsługiwać magnetyczne ładowanie z mocą 20–25 W oraz współpracować z portfelami i uchwytami w standardzie MagSafe. Sercem urządzenia ma zostać układ A19, co jest sporym skokiem wydajnościowym względem czipu A18 z zeszłorocznego modelu. Hej, Apple nie oszczędza tu na mocy obliczeniowej, co w tej półce cenowej jest mocnym atutem.

Kolejną nowością ukrytą pod maską jest autorski modem C1X. Ma on zapewnić dwukrotnie wyższe prędkości pobierania danych w sieciach 5G i LTE w porównaniu do pierwszej generacji modemu. Dodatkowo Apple chwali się, że jest to najbardziej energooszczędny moduł łączności, jaki kiedykolwiek trafił do iPhone’a, co powinno pozytywnie wpłynąć na czas pracy na baterii.

iPhone 16e

Ostatnim elementem układanki jest czip N1, odpowiadający za komunikację lokalną. Obsługuje on Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz standard Thread. Jego obecność ma poprawić stabilność i szybkość takich funkcji jak AirDrop czy Personal Hotspot. Choć nie są to zmiany widoczne na pierwszy rzut oka, znacząco wpływają na komfort codziennego użytkowania w ekosystemie Apple.

Przeczytaj więcej o nowych iPhone'ach:

REKLAMA

Solidna ewolucja... dla pragmatyków

Podsumowując, iPhone 17e zapowiada się na solidną ewolucję, a nie rewolucję. Naprawia braki poprzednika, dorzuca topowe podzespoły i zachowuje formę, którą klienci zdążyli już poznać. Cena w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie utrzyma się na poziomie 599 dolarów, co w Polsce powinno przełożyć się na kwotę w okolicach 2999–3199 złotych. Ostatecznie istnienie takiego modelu w ofercie to dobra wiadomość dla rynku. Nie każdy użytkownik potrzebuje tytanowej ramki, teleobiektywu czy ekranu 120 Hz. Dla ogromnej grupy odbiorców liczy się po prostu to, żeby telefon działał szybko, robił ładne zdjęcia i miał wsparcie producenta przez kolejne kilka lat.

Dobrze, że Apple przestał traktować tańszego iPhone’a jako skansen starych technologii. Choć brakuje tu kilku bajerów z bazowych wersji, to pod maską dostajemy potwora wydajnościowego, który nie zadławi się żadną aplikacją. To uczciwy kompromis, który pozwala cieszyć się nowym sprzętem bez konieczności wydawania fortuny na flagowca. Im więcej sensownego wyboru na rynku, tym lepiej dla nas wszystkich. Seria e wypełnia lukę po modelach Mini i starym SE, tworząc nową jakość w segmencie premium-entry. Jeśli ktoś szukał telefonu na lata, który po prostu działa i ma MagSafe, a nie chce przepłacać za funkcje, z których nigdy nie skorzysta, to nadchodząca premiera powinna go zainteresować.

REKLAMA
Oliwier Nytko
06.02.2026 07:06
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
6:51
Apple przycebuli na nowym monitorze. Nieśmieszny żart
Aktualizacja: 2026-02-06T06:51:00+01:00
6:41
Wystarczyło im 48 godzin. Rosyjscy hakerzy uderzyli w Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-06T06:41:00+01:00
6:31
Tak Amazon chce zmienić Hollywood. To wszystko jest po prostu smutne
Aktualizacja: 2026-02-06T06:31:00+01:00
6:21
Marzą o megamieście większym od Warszawy. Teraz planują metrokolej
Aktualizacja: 2026-02-06T06:21:00+01:00
6:11
W PKP Intercity konduktor szybciej sprzeda ci bilet. Europa pozazdrości
Aktualizacja: 2026-02-06T06:11:00+01:00
21:22
Blokada IMEI w Plus, Play, T-Mobile i Orange. Jak odblokować telefon?
Aktualizacja: 2026-02-05T21:22:43+01:00
21:05
Windows 11 psuje usuwanie plików. To najgorszy możliwy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T21:05:45+01:00
20:18
Samsung lepszy od Snapdragona. Nie sądziłem, że do tego dojdzie
Aktualizacja: 2026-02-05T20:18:36+01:00
19:32
Internet bez limitu na kartę. Dożyliśmy pięknych czasów
Aktualizacja: 2026-02-05T19:32:51+01:00
18:43
Nadlatuje kometa, która może przyćmić wszystko. Przed nami kosmiczna ruletka
Aktualizacja: 2026-02-05T18:43:14+01:00
18:20
Perplexity Pro za darmo na rok wraca. Żałuję, że to zrobiłem
Aktualizacja: 2026-02-05T18:20:34+01:00
17:48
Google dogania ChatGPT. Król zaraz spadnie z rowerka
Aktualizacja: 2026-02-05T17:48:39+01:00
17:14
Latające papierosy przejęły granicę. "To cyfrowa kontrabanda"
Aktualizacja: 2026-02-05T17:14:07+01:00
16:44
Słońce pokazało potęgę. Europa aż zatrzeszczała
Aktualizacja: 2026-02-05T16:44:19+01:00
16:00
Cena Galaxy S26 uderzy w wymagających. Mam tragiczne wieści
Aktualizacja: 2026-02-05T16:00:37+01:00
15:21
Totalny paraliż na polskim lotnisku. Pasażerowie godzinami czekają w samolotach
Aktualizacja: 2026-02-05T15:21:15+01:00
14:53
Wyszłam po smartfona, wróciłam z pełnym bakiem. MediaMarkt ma coś ekstra
Aktualizacja: 2026-02-05T14:53:48+01:00
13:37
Zrobili słuchawki dla olbrzymów. Wyglądają absurdalnie
Aktualizacja: 2026-02-05T13:37:01+01:00
13:00
Przelew na telefon w euro stał się możliwy. BLIK to coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-05T13:00:06+01:00
12:42
Z Allegro sprzedasz na Facebooku. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-02-05T12:42:14+01:00
11:52
Samoloty F-35A Husarz dla Polski. Przed nimi kluczowy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T11:52:32+01:00
11:33
Obraz ze sklepu był dostępny dla wszystkich. Potężna wpadka
Aktualizacja: 2026-02-05T11:33:19+01:00
10:41
Kometa 3I/Atlas to nie przypadek. "Ktoś mógł w nas wycelować"
Aktualizacja: 2026-02-05T10:41:36+01:00
9:50
Tarcza stanęła, cierpliwość PKP się skończyła. Co dalej z tunelem pod Łodzią?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:50:43+01:00
9:06
Kup iPhone'a jeśli masz coś do ukrycia. Nawet FBI wymiękło
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:22+01:00
8:29
Dostaniesz grę w Spotify. Sprawdzi, jaki z ciebie meloman
Aktualizacja: 2026-02-05T08:29:25+01:00
7:39
Pixel 10a trafi do Polski szybciej. Mamy oficjalną datę premiery
Aktualizacja: 2026-02-05T07:39:04+01:00
7:22
Wielki problem ze Steam Machine. Ceny RAM-u zabiły plan podboju świata
Aktualizacja: 2026-02-05T07:22:44+01:00
6:19
Zimowy armagedon autobusowy. Litowo-jonowe ogniwa spotkały minus 20 st. C
Aktualizacja: 2026-02-05T06:19:03+01:00
6:15
Mieliśmy błędne modele zagłady. Nuklearny strzał to jednak świetny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-05T06:15:00+01:00
6:11
Polski gigant za miliard złotych już się buduje. Oto nasz strażnik Bałtyku
Aktualizacja: 2026-02-05T06:11:00+01:00
6:07
Zrobili z Facebooka maszynkę do kradzieży pieniędzy. Ofiarą mógł paść każdy
Aktualizacja: 2026-02-05T06:07:00+01:00
6:00
Porządna zima to nadzieja na normalne lato? Żebyście się nie zdziwili
Aktualizacja: 2026-02-05T06:00:00+01:00
21:13
Spotify z genialnym ulepszeniem. Wreszcie zrozumiesz, o czym śpiewają
Aktualizacja: 2026-02-04T21:13:27+01:00
20:08
Jedną zapowiedzią zdeklasowali ChataGPT. Gdzieś musi być haczyk
Aktualizacja: 2026-02-04T20:08:42+01:00
19:24
Pionowe karty zmieniają wszystko. Największa nowość w Chrome od lat
Aktualizacja: 2026-02-04T19:24:01+01:00
18:28
Nowe słuchawki Samsunga. Wyglądają zjawiskowo
Aktualizacja: 2026-02-04T18:28:42+01:00
18:02
Android na komputery uderzy w Windowsa. Wyciekło, ile poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-04T18:02:32+01:00
17:34
Dyski HDD przyspieszą. Będą szybkie jak drogie SSD
Aktualizacja: 2026-02-04T17:34:42+01:00
17:27
Ukatrupili Messengera na macOS, ale to nie koniec. Dobre wieści dla Polaków
Aktualizacja: 2026-02-04T17:27:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA