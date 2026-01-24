REKLAMA
iPhone 18 z rewelacyjnym ekranem. Podziękuj Samsungowi

Samsung jest kluczowym dostawcą wyświetlaczy dla swojego największego konkurenta - Apple’a. Tegoroczny iPhone będzie miał lepszy ekran niż nadchodzące smartfony Galaxy.

Albert Żurek
iPhone 16e
W sieci pojawił się nowy raport, w którym potwierdzono dostawców ekranów dla iPhone’ów 18 Pro. Nie będzie nim chińska firma BOE, ponieważ ta ma mieć problem z dostarczeniem odpowiednio jasnych paneli. Wobec tego pozostaje wybór Samsunga oraz LG. Tylko oni są w stanie zaoferować najlepsze wyświetlacze. 

Najlepsze wyświetlacze Samsunga dla iPhone’ów, a nie smartfonów Samsunga 

Bazując na doniesieniach z Chin, spodziewamy się, że większość iPhone’ów 18 - także tych z dopiskiem Pro - będzie wykorzystywać głównie panele od Samsunga. Od wielu lat koreański producent jest głównym dostawcą ekranów wykonanych w technologii OLED w iPhone’ach. Z nieoficjalnych danych wynika, że w serii iPhone 17 Samsung odpowiadał za dostarczenie przeszło 90 proc. wymaganych do produkcji paneli. 

Nowy raport jest zgodny ze wcześniejszymi informacjami z ETNews. Wówczas dowiedzieliśmy się, iż w iPhone’ach 18 Pro (Max) oraz iPhone Fold zostanie wykorzystany nowy typ matrycy wykonany w technologii LTPO+, który ma zapewniać wyższą efektywność energetyczną a co za tym idzie - będzie pobierać mniej energii. Nawet w momencie osiągania wyższej jasności.

Mówi się, że wyświetlacze w tegorocznych smartfonach Apple’a zaoferują nawet 3500 nitów jasności. Obecna generacja telefonów została wyposażona w ekrany o jasności szczytowej 3000 nitów. Nadchodzące panele LTPO+ będą zatem nie tylko bardziej energooszczędne, ale też i zauważalnie jaśniejsze. Rozwiązanie ma też umożliwić Apple’owi zmniejszenie modułu Face ID - część komponentów zostanie ukryta pod wyświetlaczem.  

Czytaj też:

Z obecnych doniesień wynika, że Samsung w nadchodzącej serii Galaxy S26 ma wykorzystać dokładnie te same wyświetlacze, co w zeszłorocznych Galaxy S25. Urządzenia mają oferować panele LTPO Dynamic AMOLED 2X o zmiennej częstotliwości odświeżania 1-120 Hz i jasności 2600 nitów.

Właściwie już w iPhone’ach 17 Apple zastosował bardziej zaawansowane ekrany Samsunga o jasności do 3000 nitów. Jak widać, najlepsze rozwiązania firmy nie trafiają do smartfonów marki, a największego konkurenta. W tym roku będzie identycznie. Z kolei wyświetlacze iPhone’ów będą jeszcze bardziej zaawansowane niż obecnie.

Tagi: AppleEkranyiPhoneSamsungSmartfony
