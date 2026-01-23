Ekran w Galaxy S26 Ultra dostanie ulepszenie. Zapomnij o ochronie

Ładowanie...

Samsung szykuje istotną zmianę w konstrukcji frontu swojego kolejnego flagowca. Z najnowszych przecieków wynika, że Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma nową generację szkła Gorilla Glass, która ma znacząco poprawić odporność ekranu i ograniczyć sens stosowania dodatkowych folii oraz szkieł ochronnych.

REKLAMA

Galaxy S26 Ultra otrzyma najmocniejsze szkło w historii serii Galaxy

Informacje pochodzą od znanego leakera Ice Universe, który od lat publikuje sprawdzone doniesienia dotyczące urządzeń Samsunga. Według niego nowy panel ochronny został zaprojektowany w bardzo konkretnym celu: rozwiązać problemy, które dotąd użytkownicy obchodzili za pomocą akcesoriów.

Nowe szkło ma być rozwinięciem dotychczasowej współpracy Samsunga z firmą Corning. Przypomnijmy, że Galaxy S24 Ultra zadebiutował z Gorilla Armor, a Galaxy S25 Ultra otrzymał ulepszoną wersję Gorilla Armor 2. Oba rozwiązania wyróżniały się powłoką antyrefleksyjną i podwyższoną odpornością na zarysowania, m.in. dzięki zastosowaniu komponentów ceramicznych. W praktyce szkło to osiągało poziom 8 w skali twardości Mohsa, wyraźnie przewyższając Gorilla Victus 2 znane z wcześniejszych modeli.

W Galaxy S26 Ultra poprzeczka ma zostać podniesiona jeszcze wyżej. Według przecieków nowa generacja "wysokowytrzymałego" Gorilla Glass ma zwiększyć odporność na mikrozarysowania i pęknięcia na tyle, że stosowanie szkła hartowanego przestanie być dla wielu użytkowników koniecznością. Równolegle Samsung ma rozwijać technologie optyczne samego panelu, w tym powłoki antyodblaskowe oraz rozwiązania poprawiające czytelność obrazu bez dodatkowych folii.

Istotnym uzupełnieniem nowego szkła ma być także funkcja Privacy Display, znana wcześniej z plotek jako Privacy Guard. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, ekran Galaxy S26 Ultra będzie na żądanie ograniczał widoczność treści pod kątem, eliminując potrzebę stosowania folii prywatyzujących. W połączeniu z powłokami antyrefleksyjnymi i zwiększoną wytrzymałością frontu ma to tworzyć spójny pakiet rozwiązań wbudowanych bezpośrednio w szkło.

Oczywiście nie jest tak, że Samsung całkowicie wyeliminuje akcesoria z gry - nawet najbardziej odporne szkło nie chroni w pełni przed skutkami upadków na nierówne powierzchnie. Nowa generacja Gorilla Glass może więc ograniczyć potrzebę dodatkowej ochrony, ale raczej jej całkowicie nie wyeliminuje.

Więcej na temat Samsunga:

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 23.01.2026 12:23

Ładowanie...