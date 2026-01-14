Samsung ma coś dla fanów Stranger Things. I to za darmo

Ładowanie...

Samsung we współpracy z Netflixem udostępnia użytkownikom smartfonów Galaxy bezpłatny motyw inspirowany serialem Stranger Things. Wszyscy zainteresowani powinni się pospieszyć, bo akcja związana jest z finałowym, piątym sezonem produkcji i trwa tylko przez ograniczony czas.

Samsung daje za darmo motyw z popularnego serialu. Oto co musisz zrobić

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w newsroomie Samsunga, promocja obowiązuje od 12 stycznia do 22 lutego 2026 r. W tym czasie użytkownicy smartfonów Galaxy w Polsce mogą pobrać specjalny motyw oraz zestaw tapet bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pakiet przygotowany przez Samsunga obejmuje jeden pełny motyw systemowy oraz pięć tapet inspirowanych piątym sezonem "Stranger Things". Grafiki przedstawiają bohaterów serialu oraz charakterystyczne lokacje, takie jak Hawkins czy Druga Strona. Całość utrzymana jest w mrocznym, rozpoznawalnym stylu produkcji Netflixa.

Motyw Stranger Things dla smartfonów Samsung Galaxy

Jak odebrać motyw "Stranger Things" na smartfonie Galaxy?

Aby skorzystać z promocji, konieczne jest spełnienie prostego warunku. Motyw dostępny jest bezpłatnie dla osób, które pobrały aplikację Netflix na swoim urządzeniu. Samsung nie precyzuje, czy wymagane jest aktywne, płatne konto - według dostępnych informacji wystarczy sama obecność aplikacji na telefonie.

Kolejne kroki są już standardowe:

należy otworzyć Galaxy Store na smartfonie Galaxy, wyszukać motyw "Stranger Things", pobrać go przed zakończeniem promocji, czyli do 22 lutego.

Po tym terminie motyw zniknie ze sklepu.

Wielki finał hitu Netflixa

"Stranger Things" to jeden z największych popkulturowych sukcesów Netflixa. Serial, który zadebiutował w 2016 r., przez lata budował globalną popularność platformy. Po premierze pierwszej części piątego sezonu pod koniec listopada 2025 r. produkcja zajęła pierwsze miejsce w rankingu oglądalności w kilkudziesięciu krajach i ustanowiła kilka rekordów serwisu.

Malwina Kuśmierek 14.01.2026 08:22

