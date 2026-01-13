Galaxy Z Flip 8 schudł dramatycznie. Tego brakowało składakom

REKLAMA
Samsung odchudza popularny model. Tego brakowało składakom

Samsung szykuje istotne ulepszenie w swoim tegorocznym składaku. Gigant pomógł jednemu popularnemu smartfonowi zrzucić trochę masy.

Albert Żurek
Samsung Galaxy Z Flip 7 news
Mowa o nadchodzącym Galaxy Z Flip 8, który ma zadebiutować latem. Do sieci wyciekły informacje na temat specyfikacji technicznej i jednym z kluczowych ulepszeń ma dotyczyć obudowy. Tak lekkiego telefonu dawno nie było - dzisiaj to naprawdę rzadkość.

Samsung Galaxy Z Flip 7 poszedł na siłownię i powstał Galaxy Z Flip 8 

Nowy raport serwisu Galaxy Club ujawnia, że Samsung jest w trakcie przygotowania nowego modelu - Galaxy Z Flip 8. Właśnie dowiedzieliśmy się, że w urządzeniu producent zastosuje zestaw aparatów składający się z dwóch modułów: głównego 50 Mpix oraz szerokiego 12 Mpix. 

To najprawdopodobniej będzie identyczny zestaw jak w przypadku zeszłorocznego Galaxy Z Flipa 7, który również korzystał z dwóch czujników 50 i 12 Mpix. Dlaczego najprawdopodobniej? Ponieważ producent może zastosować nieco inne matryce, ale o identycznej rozdzielczości. Osobiście zakładam, że aparaty pozostaną takie same - Samsung przyzwyczaił nas do niewielkich zmian w coraz kolejnych generacjach telefonów.

Ulepszenia mają odbyć się jednak na innej płaszczyźnie - obudowy. Według najnowszych doniesień producent znacząco obniży masę telefonu. Nadchodzący Galaxy Z Flip 8 ma bowiem ważyć zaledwie 150 g. W poprzedniku masa wynosiła 188 g.

Dlaczego to akurat takie istotne? Ponieważ dzisiejsze smartfony to najczęściej duże i ciężkie cegły ważące ok. 200 g. Nawet bardziej kompaktowe urządzenia charakteryzują się masą na poziomie 160-170 g. Natomiast większe modele takie jak iPhone 17 Pro Max ważą nawet ponad 230 g. Dlatego 150 g to wynik, który robi wrażenie w erze ciężkich urządzeń.

Dawniej w erze smartfonów z wyświetlaczami o przekątnych ok. 5 cala takie wartości były standardem. Wystarczy spojrzeć na iPhone’a 8 z 2017 r., który ważył zaledwie 148 g. Z niższą masą mogą wiązać się też zmiany w konstrukcji i grubości urządzenia. Już wcześniej pojawiły się informacje o dużych zmianach w wymiarach.

Czytaj też:

Co z resztą specyfikacji?

W nadchodzącym Samsungu Galaxy Z Fold 8 nie oczekuje się ogólnej rewolucji w specyfikacji. Zeszłoroczny model otrzymał zauważalne zmiany w wielkości ekranów: główny to 6,9-calowy panel, a zewnętrzny 4,1-calowy (w porównaniu z 6,7 i 3,4 cala z Galaxy Z Flipa 6). 

Producent może ulepszyć baterię oraz skupić się na innych pomniejszych nowościach takich jak ulepszona konstrukcja czy ekran z powłoką prywatyzującą, który ma zostać zastosowany w nadchodzących Galaxy S26. Czas pokaże. 

Albert Żurek
13.01.2026 21:45
Tagi: SamsungSkładane smartfonySmartfony
