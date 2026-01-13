REKLAMA
Samsung pokazał najtańszy telefon z 5G. Będzie hitem w Polsce?

Samsung po cichu wprowadził na rynek nowy telefon. To absolutnie najtańszy model z serii A, który może stanć się hitem wśród Polaków. 

Albert Żurek
Samsung Galaxy A07
Mowa o nowym Galaxy A07 5G, który pojawił się na stronie internetowej Samsunga. To bezpośredni następca Galaxy A06 5G i bardziej podstawowy wariant wydanego kilka miesięcy temu Galaxy A17 5G kosztującego ok. 900 zł. Jednocześnie będący najtańszym smartfonem obsługującym 5G od Samsunga.

Samsung Galaxy A07 5G już tu jest

Samsung bez większych zapowiedzi i hucznych premier pokazał możliwości najnowszego Galaxy A07 5G na stronie internetowej tajskiego oddziału producenta. Dostępny jest w dwóch kolorach - czarnym i jasnofioletowym - oraz w wariantach z 4 GB RAM i 128 GB lub 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej przestrzeni dyskowej.

Telefon zapewnia bardzo podstawową specyfikację techniczną. Mówimy przecież o tanim urządzeniu, które prawdopodobnie będzie kosztować ok. 600 zł, jeśli trafi do Polski.

  • 6,7-calowy ekran PLS LCD o rozdzielczości HD+ (1600 × 720 pikseli) i odświeżeniu 120 Hz, jasność maksymalna 800 nitów;
  • duży akumulator o pojemności 6000 mAh;
  • 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6300;
  • aparat tylny 50 Mpix wsparty czujnikiem 2 Mpix;
  • aparat przedni do selfie 8 Mpix
  • wsparcie kart microSD o pojemności do 2 TB;
  • masa 199 g, wymiary 167.4 x 77.4 x 8.2 mm;
  • Android 16 z One UI 8.0.

Wygląd telefonu jest typowy dla podstawowych modeli. Stylistyką nawiązuje do lat 2018-2020 - wyświetlacz ze wcięciami na aparat przedni w kształcie łezki oraz szerokie dolne obramowanie. 

Urządzenie otrzymało kilka ulepszeń względem poprzednika - Galaxy A06 5G. Najważniejsza zmiana to ekran z odświeżaniem 120 Hz (poprzednik miał 60 Hz), choć wciąż jest to panel LCD, nie OLED. Ta funkcja znajduje się jednak w nieco bardziej zaawansowanym Galaxy A17. 

Czytaj też:

Dużą zaletą Galaxy A07 5G jest procesor MediaTek Dimensity 6300. Jest nowszy i wydajniejszy od tanich jednostek typu MediaTek Helio G99. Telefon obsługuje karty microSD, a od razu po wyjęciu z pudełka działa na Androidzie 16 z One UI 8.0, z możliwością aktualizacji w przyszłości do Androida 22.

To urządzenie świetnie sprawdzi się u osób mniej wymagających - dzieci, seniorów lub tych, którzy nie potrzebują topowej specyfikacji. Za ok. 500-600 zł dostajemy solidnego smartfona 5G, który wystarczy do podstawowych zastosowań, przeglądania internetu, mediów społecznościowych i komunikatorów.

Albert Żurek
13.01.2026 17:35
Tagi: SamsungSmartfony
