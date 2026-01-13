Samsung napędzi nie swoje telefony. To dobrze czy źle?

Ładowanie...

Według nowych doniesień Qualcomm prowadzi rozmowy z Samsungiem na temat produkcji układów scalonych wykonanych w technologii 2 nm. Prace nad nimi miały zostać już zakończone, więc czipy teoretycznie mogłyby trafić na rynek w niedalekiej przyszłości. Sam Qualcomm publicznie potwierdził plany, że rozważa zmianę technologii produkcji procesorów stosowanych w smartfonach.

Qualcomm korzysta z fabryk TSMC. Tak jak wszyscy

Obecnie wygląda to tak, że większość firm projektujących procesory i inne zaawansowane układy, w tym GPU, zleca ich produkcję jednej firmie: TSMC. Tajwański gigant technologiczny odpowiada za tworzenie m.in:

procesorów Apple z serii A dla iPhone’ów oraz M dla MacBooków:

układów graficznych NVIDIA GeForce RTX oraz akceleratorów AI;

procesorów AMD Ryzen;

układów graficznych AMD Radeon RX;

układów SoC Qualcomm Snapdragon oraz MediaTek Dimensity.

Z dostępnych danych wynika, że TSMC kontroluje ok. 90 proc. rynku wszystkich produkowanych układów. Do ich produkcji wykorzystuje maszyny holenderskiej firmy ASML, specjalizującej się w produkcji maszyn do tworzenia zaawansowanych czipów. Większość procesorów w komputerach, laptopach i smartfonach pochodzi właśnie z fabryk TSMC.

Nie oznacza to jednak, że Tajwańczy są jednymi producentami czipów. Na rynku działa także Intel, który skupia się głównie wytwarzaniu własnych rozwiązań, takich jak mobilne procesory Intel Core Ultra 3. generacji. Jest również Samsung, produkujacy procesory Exynos do smartfonów Galaxy. W przeszłości czipy trafiały też do konkurencyjnych telefonów - Exynos 9609 napędzał Motorolę One Vision z 2019 r.

Qualcomm powróci do Samsunga? Jest taka możliwość

Samsung ma już doświadczenie w produkcji czipów dla innych firm. W 2021 r. odpowiadał za tworzenie Snapdragona 8 Gen 1 - sztandarowego czipu, który trafił do wielu topowych smartfonów, takich jak Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro czy Oppo Find X5 Pro.

Układ ten spotkał się jednak z dużą krytyką, głównie z powodu problemów z przegrzewaniem. Jeszcze w tym samym roku Qualcomm wydał ulepszoną wersję - Snapdragona 8 Gen 1+. Był to niemal identyczny procesor, ale wyprodukowany przez TSMC, dzięki czemu miał być znacznie lepszy.

Teraz, po około pięciu latach, Qualcomm ma rozważać powrót do współpracy z Samsungiem i wykorzystanie technologii 2 nm. Sam czip jest już ukończony i gotowy do masowej produkcji. Obecnie nie znamy szczegółów. Najprawdopodobniej mowa o Snapdragonie z serii 8 Elite, ponieważ sztandarowe układy najczęściej korzystają z najbardziej zaawansowanych technologii.

Obecny Snapdragon 8 Elite Gen 5 bazuje na procesie produkcji 3 nm od TSMC. Samsung dysponuje już jednak technologią 2 nm i zdobywa kolejnych dużych klientów - w tym Teslę, dla której ma produkować zaawansowane czipy do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Dlatego przejście Qualcomma z TSMC do Samsunga nie musi być złą wiadomością - zwłaszcza jeśli nowa technologia okaże się lepiej dopracowana.

Albert Żurek 13.01.2026 15:25

