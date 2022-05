Czarny koń smartfonowego wyścigu. Oppo Find X5 Pro - recenzja

Z perspektywy dłuższego użytkowania najbardziej zaskoczyły mnie jednak nie wibracje, czy wydajność, a czas pracy. Topowe smartfony z Androidem mają to do siebie, że nawet gdy stosują ogromne ogniwa, to nie wytrzymują na jednym ładowaniu dłużej niż jeden dzień. Potężne podzespoły i piękne ekrany robią swoje. Tymczasem Oppo Find X5 Pro, choć ma akumulator o dość standardowej pojemności 5000 mAh, bez trudu wytrzymywał mi dwa dni normalnego użytkowania. A jeśli nawet przeciążałem go na tyle, by energia zaczynała się kończyć wcześniej, z odsieczą przybywało super-szybkie ładowanie SuperVOOC. I w przeciwieństwie do rywali w tym segmencie, Oppo dorzuca do zestawu stosowną ładowarkę o mocy 80W, by móc z tego szybkiego ładowania skorzystać. Wystarczy podpiąć telefon na 15 minut, by odzyskać ponad połowę energii, zaś naładowanie do pełna z moich doświadczeń trwa około 40 minut.