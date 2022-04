Oppo Find X5 Pro: co potrafi Oppo za 6000 zł? Pierwsze wrażenia

Oppo wchodzi w klasę premium i robi to z przytupem. Nowy telefon Oppo Find X5 Pro kosztuje aż 6000 zł, ale po wzięciu go do ręki od razu wiadomo, że ambicje były bardzo wysokie. Spędziłem z tym smartfonem dopiero kilka godzin, ale już wiem, że to jeden z najlepszych modeli na rynku.