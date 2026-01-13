REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Lepiej zaktualizuj iPhone'a. Bo możesz mieć kłopoty

Wygląda na to, że niechęć do nowej stylistyki systemu iOS może być bardziej problematyczna niż się wydaje. Jeśli nie zainstalujesz nowego systemu, możesz być w niebezpieczeństwie.

Albert Żurek
Apple ponownie największym producentem smartfonów na świecie
REKLAMA

Aktualizacja iOS 26.2 zawiera ważne poprawki naprawiające luki w oprogramowaniu. Tylko najnowsza wersja systemu operacyjnego chroni przed problemami.

REKLAMA

Apple odkrył problem z dziurawymi przeglądarkami

W ostatnich tygodniach Apple miał sporo pracy jeśli chodzi o łatanie zabezpieczeń w oprogramowaniu. Pod koniec grudnia gigant dostrzegł dwie poważne luki: CVE-2025-43529 oraz CVE-2025-14174. Pod tymi nazwami kryją się naprawdę niebezpieczne zagrożenia. Aby sprawdzić stopień niebezpieczeństwa, została wynajęta grupa twórców oprogramowania szpiegowskiego, która skutecznie wykorzystała luki do zainstalowania własnych programów.

Jedna z luk dotyczy silnika przeglądarki WebKit, który wykorzystuje się w niemal wszystkich programach do przeglądania internetu na iPhonie. Nie tylko w Safari, ale też Chrome czy Firefoxie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że przeglądarka nieprawidłowo obsługuje pamięć, na skutek czego atakujący mogą uruchomić polecenia na danym urządzeniu. Właściwie mogą wykonać dowolny kod - i potencjalnie zainstalować niebezpieczne oprogramowanie. 

Problemy zostały na szczęście rozwiązane w najnowszym iOS 26.2. Czyli aktualizacji, która pojawiła się już miesiąc temu. Obecnie nie ma innego sposobu, aby zapewnić sobie większy stopień bezpieczeństwa - po prostu trzeba zainstalować oprogramowanie.

Czytaj też:

Większy problem stanowi niechęć użytkowników do iOS 

Ostatnio opublikowano raport, z którego dowiedzieliśmy się jak wolno postępuje przejście na najnowszego iOS-a 26. Obecnie z wydania 26.2 korzysta mniej niż 5 proc., a iOS-a 26.1 zainstalowało ponad 10 proc. Oznacza to, że tylko co ok. dwudziesty użytkownik iPhone’a ma zapewnione bezpieczeństwo przeciwko niedawno odkrytymi lukami bezpieczeństwa. 

Natomiast pozostali korzystający mogą być narażeni na bezpieczeństwo. Niskie zainteresowane dwudziestką szóstką najwyraźniej wynika z zastosowania nowej stylistyki z Liquid Glass. Bazując na niedawnych raportach wcześniejsze wersje systemu w podobnym okresie notowały ok. 50-60 proc. udziału. Na przykład iOS 18 w styczniu działał na ponad 63 proc. wszystkich iPhone’ów, wobec czego 15 proc. udziału iOS’a 26 jest naprawdę niepokojącym (przynajmniej dla Apple’a) wynikiem.

REKLAMA

W tym przypadku jednak nie chodzi tylko o nowe funkcje czy stylistykę, która się może nie podobać. Apple będzie stosować Liquid Glass w kolejnych wersjach systemu, a iOS 18 prędzej czy później zostanie porzucony. Dlatego przejście na iOS-a 26.2 usuwającego podatności na luki w zabezpieczeniach może być rozsądnym podejściem.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
13.01.2026 07:29
Tagi: aktualizacjaAppleiOSiPhoneSmartfony
Najnowsze
7:05
Darmowy czy płatny VPN? Jedno kliknięcie dzieli cię od bezpieczniejszego internetu
Aktualizacja: 2026-01-13T07:05:15+01:00
6:42
Będzie nas grzać kopanie bitcoina. To nie żart, to europejski patent
Aktualizacja: 2026-01-13T06:42:25+01:00
6:34
Laptop ze Snapdragonem nie jest już luksusem. Polaka stać na X2 Plus
Aktualizacja: 2026-01-13T06:34:00+01:00
6:23
Polska buduje Legion Medyczny. To rezerwa, gdy wszystko pójdzie źle
Aktualizacja: 2026-01-13T06:23:00+01:00
6:12
Martwa gwiazda ma tajemniczy silnik. Według nauki nie powinien istnieć
Aktualizacja: 2026-01-13T06:12:00+01:00
6:01
Czarny rynek broni rośnie przy Polsce. "Najbardziej dochodowy towar"
Aktualizacja: 2026-01-13T06:01:00+01:00
21:10
Ukrainka na polskim lotnisku napisała "bomba" na czole. I było bombowo
Aktualizacja: 2026-01-12T21:10:08+01:00
20:38
Android 17 ukryje wiadomości od kochanki. Na iPhonie to klasyka
Aktualizacja: 2026-01-12T20:38:13+01:00
20:19
Apple jest królem smartfonów. Musisz się z tym pogodzić, ma to w Exelu
Aktualizacja: 2026-01-12T20:19:06+01:00
19:45
UOKiK łapie dwa znane sklepy online na kręceniu rabatów. Tak manipulują
Aktualizacja: 2026-01-12T19:45:33+01:00
19:32
Microsoft i Amazon: tak, Trump chciał od nas łapówki
Aktualizacja: 2026-01-12T19:32:29+01:00
19:24
Honor Magic 8 Lite - test. Wyrzuć ładowarkę, jest niepotrzebna
Aktualizacja: 2026-01-12T19:24:18+01:00
18:49
Dolby Vision 2 w OLED TV - kto pierwszy? O dziwo nie Samsung i LG
Aktualizacja: 2026-01-12T18:49:39+01:00
18:15
Spotify i Netflix czują oddech Apple'a. Twórcy iPhone'a wyszarpują rynek
Aktualizacja: 2026-01-12T18:15:56+01:00
17:49
Apple wybrał mózg nowej Siri. Ale kapitulacja przed rywalem
Aktualizacja: 2026-01-12T17:49:27+01:00
17:12
Samsung: telewizory podrożeją, też te już w sklepach. Mamy winnego
Aktualizacja: 2026-01-12T17:12:39+01:00
17:01
Galaxy S26 ma świetną nowość w ekranie. Chcę to w każdym smartfonie
Aktualizacja: 2026-01-12T17:01:48+01:00
16:08
Honor Magic 8 Pro - test. Uderzenie we flagowce
Aktualizacja: 2026-01-12T16:08:15+01:00
15:33
Znamy ulubiony kanał TV Polaków. Naród kocha telewizję i prawicę
Aktualizacja: 2026-01-12T15:33:11+01:00
15:19
Butelki z piwem wymkną się kaucji. Piwosze dostali też wielkie ułatwienie
Aktualizacja: 2026-01-12T15:19:01+01:00
15:04
Nie chodzimy do kina, chodzimy do IMAX. Sieć ma na nas sposób
Aktualizacja: 2026-01-12T15:04:31+01:00
14:43
USA daje wizy na podstawie liczby followersów. To niestety nie żart
Aktualizacja: 2026-01-12T14:43:08+01:00
13:38
Polskie lotnisko kupuje wyczekiwany sprzęt. Teraz to będzie można latać
Aktualizacja: 2026-01-12T13:38:42+01:00
12:42
Plus ma pakiet dla narciarzy. Bierzesz i nie przejmujesz się internetem
Aktualizacja: 2026-01-12T12:42:47+01:00
12:10
Fabryka w kosmosie właśnie ruszyła. Trudno uwierzyć, że to zrobili
Aktualizacja: 2026-01-12T12:10:45+01:00
11:41
Maszyna skraca setki lat do sekund. "Przesunęli granice fizyki"
Aktualizacja: 2026-01-12T11:41:31+01:00
10:56
Najlepszy VPN w 2026 r. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2026-01-12T10:56:53+01:00
10:50
Chcą półek na koszach na śmieci. Genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-01-12T10:50:53+01:00
9:46
Natychmiast przestańcie narzekać na AI. "Robicie szkody rynkowi"
Aktualizacja: 2026-01-12T09:46:31+01:00
8:50
Samoloty przegrywają z zimą. Apokalipsa na polskich lotniskach
Aktualizacja: 2026-01-12T08:50:07+01:00
8:17
5G w Polsce: gdzie działa szybki internet? Mapa zasięgu Plus, Orange, Play i T-Mobile
Aktualizacja: 2026-01-12T08:17:41+01:00
8:14
Mapa zasięgu Plus 5G. Oto gdzie mamy szybki internet
Aktualizacja: 2026-01-12T08:14:20+01:00
8:11
Instagram bombardował cię e-mailami? Teraz mówi, co się stało
Aktualizacja: 2026-01-12T08:11:09+01:00
8:06
Play 5G - mapa zasięgu. Gdzie mamy szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-12T08:06:52+01:00
6:42
5G w Polsce szybkie jak światłowód. Coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-01-12T06:42:07+01:00
6:38
Robot sprzątający dla Dartha Vadera. 3i S10 Ultra wygląda jakby pochodził z Gwiazdy Śmierci
Aktualizacja: 2026-01-12T06:38:49+01:00
6:20
Awaryjny powrót z ISS z pomocą Space X. Znamy harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-12T06:20:00+01:00
6:10
Chiny, Rosja i Iran ćwiczą razem na morzu. Coś się szykuje
Aktualizacja: 2026-01-12T06:10:00+01:00
6:00
Pandora ma zrobić to, czego nie potrafi Webb. Mały teleskop z ważną misją
Aktualizacja: 2026-01-12T06:00:00+01:00
16:20
Cierpliwość popłaca. Warto wystawić się na tę nieprzyjemność
Aktualizacja: 2026-01-11T16:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA