Nikt nie chce iOS-a 26. Wyniki popularności są porażające

Wygląda na to, że iOS 26 jest najgorzej przyjętym systemem Apple’a od lat. Mało kto decyduje się na instalację oprogramowania. Tak źle jeszcze nie było. 

Albert Żurek
Apple ogłasza datę wydania iOS 26 i innych systemów
Najnowsze wydanie systemu operacyjnego dla iPhone’ów jest dostępne od września. Przyniosło rewolucję w nazewnictwie, ale też we wzornictwie za sprawą stylistyki Liquid Glass. Szkło wielu osobom jednak się nie spodobało. 

Nikt nie chce iOS-a 26. Popularność leży i kwiczy

Z najnowszych danych przekazanych przez Stat Counter wynika, że tylko ok. 15 proc. użytkowników iPhone’ów zainstalowało na swój telefon najnowsze wersje systemu operacyjnego. Dotyczy to głównie dwóch wydań: iOS 26.1 z wynikiem 10,5 proc. i iOS 26.2 z wynikiem ok. 4,62 proc. 

Innymi słowy, w ciągu niespełna czterech miesięcy tylko co ok. siódmy posiadacz telefonu Apple zdecydował się na przejście na system zawierający nową stylistykę z Liquid Glass. 

Tylko dwa systemy: iOS 18.7 i iOS 18.6 działają na niemal 60 proc. iPhone'ów

Warto porównać wynik ze wcześniejszymi wydaniami iOS-a. Przenieśmy się do ubiegłego roku, gdzie w styczniu 2025 r. ok. 63 proc. użytkowników iPhone’a przeszło na iOS-a 18 (oraz ulepszone wersje systemu typu iOS 18.1 czy iOS 18.2). Poprzednia wersja systemu operacyjnego Apple’a mniej więcej po tym samym czasie (ok. czterech miesięcy od wydania) była zatem ponad cztery razy popularniejsza.

Podobnie było w przypadku starszych wydań. W styczniu 2024 system iOS 17 działał na 54 proc. iPhone’ach, a w 2023 r. - iOS 16 na 62 proc. Ostatnie trzy duże wersje systemu smartfonów Apple’a były cztery razy częściej instalowane.

Niewątpliwie wynik dwudziestki szóstki nie robi wrażenia i powinien dać Apple’owi do myślenia. Adopcja wcześniejszych systemów była znacznie szybsza. Może to wynikać z małych zmian, jakie przynosiły poprzednie wersje iOS: m.in. opcje większej personalizacji takie jak zmiana koloru czy układu ikon. Lekko ulepszono też centrum sterowania.

Klienci firmy najwyraźniej nie są przyzwyczajeni do rewolucji i wolą pozostać przy sprawdzonych rozwiązaniach.

Problem? Liquid Glass

W ostatnich aktualizacjach: iOS 26.2 i iOS 26.1 Apple wprowadził lekką możliwość zminimalizowania przezroczystości wynikającej z Liquid Glass, ale wciąż w wielu zakątkach systemu szklane wykończenie interfejsu daje się we znaki. I wielu osobom taki wygląd może się nie podobać. Wcześniejsza stylistyka w systemie telefonów Apple’a była prostsza, mniej przekombinowana i przede wszystkim - wszystkim dobrze znana.

Oczywiście nowe podejście do wzornictwa ma swoich fanów. Najwyraźniej jest ich jednak znacznie mniej niż osób, które wolą pozostać przy starym wyglądzie z systemu iOS 18. 

Albert Żurek
09.01.2026 11:27
