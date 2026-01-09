REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

MacBook w końcu dotykowy. Jest na to świetny sposób

MacBooki nigdy nie doczekały dotykowego wyświetlacza. Stworzono jednak sposób, aby laptopy Apple'a mogły dorównać konstrukcjom z Windowsem. To specjalny gadżet.

Albert Żurek
MacBook dotykowy ekran
REKLAMA

Na targach CES firma Intricuit pokazała ciekawe akcesorium, które pozwala zamienić zwykłe ekrany istniejących MacBooków w panele dotykowe. Urządzenie działa niczym iPad - do dyspozycji użytkownika jest też dedykowany rysik.

REKLAMA

Zamienisz MacBooka w iPada. Ekran dotykowy w laptopach Apple

Od razu zaznaczę, że Magic Screen nie ingeruje w wewnętrzną strukturę laptopa. Nie wymaga wymiany ekranu ani otwierania obudowy. To właściwie prosta nakładka na wyświetlacz, która umożliwia obsługę MacBooka za pomocą dotyku.

Magic Screen umieszcza się przed ekranem Maka, a w środku znajduje się digitizer - komponent wyczuwający nacisk palca. Obudowa nakładki została opracowana tak, aby idealnie dopasować się do danego modelu MacBooka, zachowując grubość ramek oraz wcięcia na kamerkę.

Nakładany ekran wykonano przede wszystkim ze szkła hartowanego z powłoką oleofobową, która minimalizuje tłuste ślady palców. Jednocześnie przepuszcza obraz z wyświetlacza laptopa i nie wpływa na jakość obrazu - twórcy zapewniają, że zachowuje ponad 99 proc. transparentności, dzięki czemu ekran pozostaje jasny i wyraźny.

Aby akcesorium mogło działać, wymaga przewodowego połączenia z laptopem. Dolna część urządzenia zawiera port USB-C, którym łączy się nakładkę bezpośrednio z MacBookiem. Po podłączeniu dotyk działa niczym kursor sterowany myszką lub gładzikiem, pozwalając korzystać z MacBooka podobnie jak z iPada. Oprócz podstawowej obsługi dotyku użytkownicy mogą korzystać z gestów, takich jak powiększenie poprzez szczypanie, i wielu innych.

Czytaj też:

Obsługa rysika jest tu kluczowym wyróżnikiem 

Choć sama obsługa dotykowego ekranu w laptopie jest przydatna, prawdziwą zaletą Magic Screen jest obsługa rysików. Twórcy jednak wymagają autorskiego stylusa, który jest dołączany w zestawie z nakładką. Oferuje do 100 godz. na jednym ładowania, ma zapewniać wysoką precyzję oraz detekcję siły nacisku. 

Dla większej stabilności ekranu z nakładką, producent dodaje też specjalną podstawkę pod klapę wyświetlacza. Alternatywnie można korzystać z urządzenia jak z tabletu graficznego. Wystarczy położyć Magic Screen na stoliku tuż obok MacBooka. Będzie działać on jak klasyczne tablety graficzne pozbawione wbudowanych wyświetlaczy.

REKLAMA

A ile to wszystko kosztuje? Gadżet ma być dostępny przez platformę Kickstarter w cenie 139 dol. Tanio zatem nie jest, ale to właściwie jedyny sensowny sposób na korzystanie z dotyku w laptopach Apple’a.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

SPRAWDŹ
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
09.01.2026 06:11
Tagi: AppleLaptopyMac
Najnowsze
20:42
NVIDIA każe czekać. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwość
Aktualizacja: 2026-01-08T20:42:00+01:00
19:42
Google da przetestować płatne gry za darmo. W końcu ma to sens
Aktualizacja: 2026-01-08T19:42:06+01:00
19:00
Mapa zasięgu sieci Orange 5G w 2026. Gdzie jest szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-08T19:00:22+01:00
18:21
NASA szykuje awaryjny powrót. Nagły kryzys na stacji kosmicznej
Aktualizacja: 2026-01-08T18:21:59+01:00
17:49
Gmail zmieni się nie do poznania. Nie każdy będzie zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-08T17:49:10+01:00
16:52
Samsung ma złe wieści. Niestety chodzi o ceny telefonów
Aktualizacja: 2026-01-08T16:52:31+01:00
16:06
F-35 nie bierze jeńców. Nad Polską pokazał, na co go stać
Aktualizacja: 2026-01-08T16:06:08+01:00
15:36
Windows 11 przegrywa test wydajności. Mam tego dość
Aktualizacja: 2026-01-08T15:36:12+01:00
15:00
Tania linia wraca do Polski. Ten kierunek aż się prosił
Aktualizacja: 2026-01-08T15:00:11+01:00
13:45
Samsung oddaje kasę za smartfony. Galaxy S24 i S25 Ultra w promocji
Aktualizacja: 2026-01-08T13:45:50+01:00
13:10
Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze
Aktualizacja: 2026-01-08T13:10:14+01:00
12:36
Airbus składa Polsce ofertę dekady. "Możemy wskoczyć do ekstraklasy"
Aktualizacja: 2026-01-08T12:36:11+01:00
11:24
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę
Aktualizacja: 2026-01-08T11:24:39+01:00
10:50
Kometa 3I/Atlas wypuści sondy? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-08T10:50:53+01:00
10:11
Tak działa robot sprzątający, który lata. Schody przestały być problemem
Aktualizacja: 2026-01-08T10:11:15+01:00
9:51
Oto następny składak Samsunga. Galaxy Backflip nie ma przodu ani tyłu
Aktualizacja: 2026-01-08T09:51:33+01:00
9:04
Mamy najgorsze na świecie powietrze. "Jak jest zima, trzeba się dusić"
Aktualizacja: 2026-01-08T09:04:50+01:00
8:49
Wi-Fi 8 pokazane. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2026-01-08T08:49:17+01:00
7:46
ChatGPT został lekarzem. Niby zaprzeczają, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-01-08T07:46:26+01:00
6:20
Dobrali się do danych agencji kosmicznej. Niesamowicie groźny wyciek
Aktualizacja: 2026-01-08T06:20:00+01:00
6:15
Zmienili nazwę i banderę, żeby uciec Amerykanom. Dopadli ich
Aktualizacja: 2026-01-08T06:15:00+01:00
6:10
Deweloper sprzedaje szum morza pod Łodzią. "Wystarczy wyobraźnia"
Aktualizacja: 2026-01-08T06:10:00+01:00
6:05
Polska rakieta Perun przerwała lot, ale to był sukces. Są kulisy testu
Aktualizacja: 2026-01-08T06:05:00+01:00
6:00
System kaucyjny wreszcie działa. I już zaczęły się narzekania
Aktualizacja: 2026-01-08T06:00:00+01:00
21:18
Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie
Aktualizacja: 2026-01-07T21:18:04+01:00
20:31
Samsung ulepsza laptopy. Ekrany nie będą pożerać baterii
Aktualizacja: 2026-01-07T20:31:20+01:00
20:07
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-01-07T20:07:43+01:00
19:23
Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Kupisz drugi raz?
Aktualizacja: 2026-01-07T19:23:25+01:00
18:50
Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni
Aktualizacja: 2026-01-07T18:50:10+01:00
18:26
Nowy głośnik Bluetooth z Ikei tani jak barszcz. Wygląda jak zabawka
Aktualizacja: 2026-01-07T18:26:57+01:00
17:37
Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza
Aktualizacja: 2026-01-07T17:37:23+01:00
17:02
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-01-07T17:02:40+01:00
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA