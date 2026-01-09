MacBook w końcu dotykowy. Jest na to świetny sposób

Ładowanie...

Na targach CES firma Intricuit pokazała ciekawe akcesorium, które pozwala zamienić zwykłe ekrany istniejących MacBooków w panele dotykowe. Urządzenie działa niczym iPad - do dyspozycji użytkownika jest też dedykowany rysik.

Zamienisz MacBooka w iPada. Ekran dotykowy w laptopach Apple

Od razu zaznaczę, że Magic Screen nie ingeruje w wewnętrzną strukturę laptopa. Nie wymaga wymiany ekranu ani otwierania obudowy. To właściwie prosta nakładka na wyświetlacz, która umożliwia obsługę MacBooka za pomocą dotyku.

Magic Screen umieszcza się przed ekranem Maka, a w środku znajduje się digitizer - komponent wyczuwający nacisk palca. Obudowa nakładki została opracowana tak, aby idealnie dopasować się do danego modelu MacBooka, zachowując grubość ramek oraz wcięcia na kamerkę.

Nakładany ekran wykonano przede wszystkim ze szkła hartowanego z powłoką oleofobową, która minimalizuje tłuste ślady palców. Jednocześnie przepuszcza obraz z wyświetlacza laptopa i nie wpływa na jakość obrazu - twórcy zapewniają, że zachowuje ponad 99 proc. transparentności, dzięki czemu ekran pozostaje jasny i wyraźny.

Aby akcesorium mogło działać, wymaga przewodowego połączenia z laptopem. Dolna część urządzenia zawiera port USB-C, którym łączy się nakładkę bezpośrednio z MacBookiem. Po podłączeniu dotyk działa niczym kursor sterowany myszką lub gładzikiem, pozwalając korzystać z MacBooka podobnie jak z iPada. Oprócz podstawowej obsługi dotyku użytkownicy mogą korzystać z gestów, takich jak powiększenie poprzez szczypanie, i wielu innych.

Obsługa rysika jest tu kluczowym wyróżnikiem

Choć sama obsługa dotykowego ekranu w laptopie jest przydatna, prawdziwą zaletą Magic Screen jest obsługa rysików. Twórcy jednak wymagają autorskiego stylusa, który jest dołączany w zestawie z nakładką. Oferuje do 100 godz. na jednym ładowania, ma zapewniać wysoką precyzję oraz detekcję siły nacisku.

Dla większej stabilności ekranu z nakładką, producent dodaje też specjalną podstawkę pod klapę wyświetlacza. Alternatywnie można korzystać z urządzenia jak z tabletu graficznego. Wystarczy położyć Magic Screen na stoliku tuż obok MacBooka. Będzie działać on jak klasyczne tablety graficzne pozbawione wbudowanych wyświetlaczy.

A ile to wszystko kosztuje? Gadżet ma być dostępny przez platformę Kickstarter w cenie 139 dol. Tanio zatem nie jest, ale to właściwie jedyny sensowny sposób na korzystanie z dotyku w laptopach Apple’a.



Albert Żurek 09.01.2026 06:11

