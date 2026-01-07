REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał

Wygląda na to, że Apple ma wydać kolejnego taniego iPhone’a już w lutym. W ciągu miesiąca zobaczymy usprawnionego iPhone’a 17e.

Albert Żurek
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
REKLAMA

Seria iPhone 17 została wydana pod koniec września 2025 r. Najbardziej przystępna cenowo siedemnastka kosztuje 3999 zł. Tanio nie jest, ale w tej sumie otrzymujemy naprawdę dużo - świetny 6,3-calowy ekran 120 Hz, prawie najlepszy procesor czy bardzo dobry zestaw aparatów. Nadchodzący iPhone 17e ma być znacznie tańszy.

REKLAMA

iPhone 17e ma pojawić się już w lutym

Wcześniejsze informacje sugerowały jakoby iPhone 17e zostanie wprowadzony na rynek na wiosnę 2026 r. Jako prawdopodobny termin wskazywało się kwiecień, ale z nowych doniesień wynika, że urządzenie pojawi się znacznie szybciej. Zaufany informator z Chin twierdzi, że urządzenie ma mieć premierę w lutym.

Urządzenie ma pojawić się tydzień wcześniej niż iPhone 16e, który został zapowiedziany 19 lutego 2025 r. i wprowadzony do sprzedaży 28 lutego. Oznaczałoby to, że urządzenie powinno trafić na półki sklepowe pod koniec następnego miesiąca.

Na potwierdzenie doniesień informator podkreśla fakt, że masowa produkcja urządzenia ma rozpocząć się po zakończeniu targów CES 2026. Te potrwają do 9 stycznia 2026, a więc fabryki Apple’a mogą rozpocząć pracę nad modelem w następnym tygodniu. 

Z informacji podawanych przez Apple Insider wynika, że produkcja iPhone’a 16e miała wystartować ok. 8 stycznia 2025 r. Fakt, że Apple już w tamtym roku wprowadził tańszy model smartfona w lutym sprawia, że nowe nieoficjalne doniesienie jest bardzo prawdopodobne. Gigant jest znany z przewidywalnego harmonogramu wydawniczego. 

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

iPhone 17e będzie tanim smartfonem wartym uwagi

Zeszłoroczny iPhone 16e nie należy do najbardziej udanych modeli Apple’a. To tak naprawdę iPhone 13/14 z ekranem ze wcięciem zamiast dynamicznej wyspy, wyposażony w nowocześniejszy procesor, lepszy aparat główny i pozbawiony szerokiego kąta. Brakuje mu też wsparcia ładowania magnetycznego MagSafe. 

Natomiast iPhone 17e ma być nowocześniejszy. Powinien bazować na iPhone 16 z lekkimi ulepszeniami. Smartfon zaoferuje:

  • 6,1-calowy ekran OLED 60 Hz z dynamiczną wyspą;
  • procesor A19 z iPhone’a 17;
  • pojedynczy aparat główny 48 Mpix;
  • aparat do selfie Center Stage 18 Mpix;
  • ładowanie bezprzewodowe MagSafe (15 lub 25 W).
REKLAMA

Wygląd urządzenia również powinien się nieco zmienić. Oczekujemy, że tylny panel iPhone 17e będzie przypominać iPhone’a Air - zobaczymy więc podłużną wyspę na aparty z jednym obiektywem. Obecnie nie wiemy, ile sprzęt będzie kosztować. iPhone 16e startował z ceny 2999 zł, więc tym razem powinno być podobnie. 

Google Discover
Sprawdź Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
07.01.2026 17:02
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
6:15
Co polska nauka może dać naszej armii? Uwaga - to nanoproszki
Aktualizacja: 2026-01-07T06:15:00+01:00
6:01
Dla ponad 40 mln ludzi ChatGPT to lekarz pierwszego kontaktu. Przerażające, czy nie?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:01:00+01:00
18:45
Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16
Aktualizacja: 2026-01-06T18:45:00+01:00
18:30
GoPro ma własnego laptopa. Sprawdziłem i wiem, że nie lubi wody
Aktualizacja: 2026-01-06T18:30:00+01:00
17:53
InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Aktualizacja: 2026-01-06T17:53:27+01:00
17:01
Samsung pokazał ekran iPhone’a Fold. Tak - Samsung
Aktualizacja: 2026-01-06T17:01:48+01:00
16:30
Państwo pomoże rozwodnikom. Nadchodzi nowa e-usługa
Aktualizacja: 2026-01-06T16:30:00+01:00
16:20
Tajemniczy relikt odkryty przez teleskop Hubble'a. Coś takiego widzimy pierwszy raz
Aktualizacja: 2026-01-06T16:20:00+01:00
16:10
Pożegnanie z węglem to nowa nadzieja. Wyczekiwana utopia już tu jest 
Aktualizacja: 2026-01-06T16:10:00+01:00
16:00
Korzystanie z telefonu będzie gafą. Wracamy do lat 90.
Aktualizacja: 2026-01-06T16:00:00+01:00
13:45
Microsoft woli Chrome od własnego Edge'a. Nie dziwię się
Aktualizacja: 2026-01-06T13:45:00+01:00
13:21
W 2026 r. ludzkość wraca w kosmos na poważnie. Nowe misje zapierają dech w piersiach
Aktualizacja: 2026-01-06T13:21:00+01:00
13:01
Kim Dzong Un straszy nową zabawką. Japonia i USA w "gotowości technicznej"
Aktualizacja: 2026-01-06T13:01:00+01:00
11:11
Klocki Lego wchodzą w nową erę. To zmienia absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-01-06T11:11:08+01:00
11:05
Hej graczu, mamy twoje obiekty westchnień na 2026. ASUS ROG odkrył karty
Aktualizacja: 2026-01-06T11:05:11+01:00
6:40
Wojsko zje nam budżet samym utrzymaniem. To się nie spina, ale wyjścia brak
Aktualizacja: 2026-01-06T06:40:00+01:00
6:20
Prąd po 700 zł za MWh. Minister wskazuje winnych
Aktualizacja: 2026-01-06T06:20:00+01:00
6:00
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską. Szykujcie się, bo nadlatuje kosmiczny hit
Aktualizacja: 2026-01-06T06:00:00+01:00
19:53
Anker ma słuchawki transformery. Zmieniają kształt w uszach
Aktualizacja: 2026-01-05T19:53:48+01:00
18:29
Mamy ustawę o ochronie dzieci w sieci. Teraz błagamy żonę prezydenta
Aktualizacja: 2026-01-05T18:29:21+01:00
18:15
Robot LG składa pranie i robi śniadanie. No i to jest przełom
Aktualizacja: 2026-01-05T18:15:32+01:00
17:58
Obraz z laptopa trafia na TV bez kabli, WiFi i Bluetooth. Ale praktyczny gadżet
Aktualizacja: 2026-01-05T17:58:48+01:00
17:33
Koniec reklam śmieciowego jedzenia. Ban w sieci, w TV godzina policyjna
Aktualizacja: 2026-01-05T17:33:44+01:00
16:43
Ile ludzi ucieka z Warszawy na święta? Operator policzył "zbiegów"
Aktualizacja: 2026-01-05T16:43:18+01:00
16:26
Dzięki Lex Doda nie trafisz do paki za obrazę uczuć religijnych. Będzie szambo
Aktualizacja: 2026-01-05T16:26:29+01:00
16:15
Garmin idzie po Fitatu. Zegarek powie, czemu jesz za czterech
Aktualizacja: 2026-01-05T16:15:58+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA