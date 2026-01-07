iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał

Ładowanie...

Seria iPhone 17 została wydana pod koniec września 2025 r. Najbardziej przystępna cenowo siedemnastka kosztuje 3999 zł. Tanio nie jest, ale w tej sumie otrzymujemy naprawdę dużo - świetny 6,3-calowy ekran 120 Hz, prawie najlepszy procesor czy bardzo dobry zestaw aparatów. Nadchodzący iPhone 17e ma być znacznie tańszy.

iPhone 17e ma pojawić się już w lutym

Wcześniejsze informacje sugerowały jakoby iPhone 17e zostanie wprowadzony na rynek na wiosnę 2026 r. Jako prawdopodobny termin wskazywało się kwiecień, ale z nowych doniesień wynika, że urządzenie pojawi się znacznie szybciej. Zaufany informator z Chin twierdzi, że urządzenie ma mieć premierę w lutym.

Urządzenie ma pojawić się tydzień wcześniej niż iPhone 16e, który został zapowiedziany 19 lutego 2025 r. i wprowadzony do sprzedaży 28 lutego. Oznaczałoby to, że urządzenie powinno trafić na półki sklepowe pod koniec następnego miesiąca.

Na potwierdzenie doniesień informator podkreśla fakt, że masowa produkcja urządzenia ma rozpocząć się po zakończeniu targów CES 2026. Te potrwają do 9 stycznia 2026, a więc fabryki Apple’a mogą rozpocząć pracę nad modelem w następnym tygodniu.

Z informacji podawanych przez Apple Insider wynika, że produkcja iPhone’a 16e miała wystartować ok. 8 stycznia 2025 r. Fakt, że Apple już w tamtym roku wprowadził tańszy model smartfona w lutym sprawia, że nowe nieoficjalne doniesienie jest bardzo prawdopodobne. Gigant jest znany z przewidywalnego harmonogramu wydawniczego.

iPhone 17e będzie tanim smartfonem wartym uwagi

Zeszłoroczny iPhone 16e nie należy do najbardziej udanych modeli Apple’a. To tak naprawdę iPhone 13/14 z ekranem ze wcięciem zamiast dynamicznej wyspy, wyposażony w nowocześniejszy procesor, lepszy aparat główny i pozbawiony szerokiego kąta. Brakuje mu też wsparcia ładowania magnetycznego MagSafe.

Natomiast iPhone 17e ma być nowocześniejszy. Powinien bazować na iPhone 16 z lekkimi ulepszeniami. Smartfon zaoferuje:

6,1-calowy ekran OLED 60 Hz z dynamiczną wyspą;

procesor A19 z iPhone’a 17;

pojedynczy aparat główny 48 Mpix;

aparat do selfie Center Stage 18 Mpix;

ładowanie bezprzewodowe MagSafe (15 lub 25 W).

Wygląd urządzenia również powinien się nieco zmienić. Oczekujemy, że tylny panel iPhone 17e będzie przypominać iPhone’a Air - zobaczymy więc podłużną wyspę na aparty z jednym obiektywem. Obecnie nie wiemy, ile sprzęt będzie kosztować. iPhone 16e startował z ceny 2999 zł, więc tym razem powinno być podobnie.

Albert Żurek 07.01.2026 17:02

