iOS 26.2 po cichu trafił na iPhone'y. Ulga dla oczu

Zajrzyj do ustawień iPhone’a. Czeka tam na ciebie aktualizacja, którą łatwo było przegapić w weekend. Apple niespodziewanie wypuścił iOS 26.2.

Albert Żurek
OS 26, iPadOS 26 i macOS 26 to najchętniej testowane bety w historii Apple
To dość nietypowe, ponieważ gigant przyzwyczaił nas do aktualizacji w poniedziałki o godz. 19:00 (lub trochę później). Nowe uaktualnienie nie przynosi rewolucji, ale za to kilka przydatnych nowości. Najlepsze to możliwość usunięcia Liquid Glass z ekranu blokady, alarmy dla przypomnień oraz tłumaczenie na żywo w Unii Europejskiej.

Apple pozwoli ci częściowo ograniczyć brzydkie Liquid Glass

Już w poprzedniej wersji systemu iOS 26.1 można było ograniczyć Liquid Glass dzięki dedykowanemu przyciskowi w ustawieniach ekranu. Można też było w ustawieniach ekranu zmienić, czy chcemy korzystać z przezroczystych ikon zegara blokady lub ustawić tryb pełny.

W iOS 26.2 natomiast pojawił się nowy suwak ekranu blokady, który pozwala ręcznie regulować wygląd zegara. Możemy ustawić tak, aby godzina była całkowicie przejrzysta lub tylko trochę prześwitująca. Użytkownik może pozbyć się Liquid Glass kompletnie albo zachować jedynie część nowej stylistyki - daje to większe możliwości personalizacji.

Poza tym opcja przyciemnienia (dostępna w ustawieniach Liquid Glass) wyświetli ostrzeżenie informujące o tym, że matowe wykończenie interfejsu nie działa w połączeniu z ustawieniami dostępności. Włączenie trybu przejrzystego (czyli domyślnego Liquid Glass) pozwoli natomiast korzystać ze zmniejszenia przezroczystości i zwiększenia kontrastu w menu dostępności.

Alarmy zadzwonią, gdy ustawimy przypomnienie

Kolejną przydatną nowością w iOS 26.2 jest to, że w aplikacji Przypomnienia możemy ustawić alarm. Dotychczas pojawiało nam się co najwyżej powiadomienie, które mimo wszystko łatwo przeoczyć - teraz przy pilnych przypomnieniach będziemy mogli skonfigurować alarm niezależnie od aplikacji zegara.

Po aktywacji zobaczymy ekran zatrzymania lub drzemki. Jeśli skorzystamy z drzemki, telefon wyświetli nam też wydarzenie na żywo, dopóki nie wykonamy określonego zadania (czyli po prostu nie odhaczymy czynności). Alarmy realizowane przez aplikację Przypomnienia są oznaczane niebieskim przyciskiem, a nie tak jak zwykle - pomarańczowym. Jeśli po raz pierwszy uruchomimy oprogramowanie po aktualizacji systemu dostaniemy też krótką instrukcję jak skorzystać z rozwiązania.

Apple wie, że słabo śpimy i zmienia skalę

Moją ulubioną zmianą w aktualizacji iOS 26.2 i watchOS 26.2 jest poprawiona skala funkcji Wyniku Snu dla użytkowników Apple Watch’a. Apple podniosło progi ocen snu, dzięki czemu wyniki lepiej oddają realną jakość odpoczynku.

  • bardzo niski: 0-40 (wcześniej 0-29),
  • niski: 41-60 (wcześniej 30-49),
  • średni: 61-80 (wcześniej 50-69),
  • wysoki: 81-95 (wcześniej 70-89),
  • bardzo wysoki: 96-100 (wcześniej 90-100).

Wcześniej było łatwiej uzyskać poszczególne wyniki. Skala została podwyższona, a dotychczasowe określenie doskonały zastąpiono na bardzo wysoki. Wyniki snu znajdziecie w aplikacji Zdrowie w podsumowaniu, o ile korzystacie z zegarka Apple. 

Co jeszcze ulepszono w iOS 26.2?

iOS 26.2 wprowadza też tłumaczenie na żywo w słuchawkach AirPods dla użytkowników z UE. Funkcja wymaga telefonu z Apple Intelligence i obsługiwanego języka - niestety, bez polskiego. Poza tym Apple dodał kilka mniejszych, ale przydatnych zmian:

  • AirDrop ma być bezpieczniejszy - wykorzystuje dodatkową warstwę weryfikacji podczas wysyłania plików nieznanym osobom. Bazuje na kodach, które generuje się na urządzeniu odbiorcy i wprowadza się na urządzeniu nadawcy;
  • Apple Music obsługuje teksty piosenek w trybie offline;
  • w aplikacji Hasła znajdziemy zarządzanie stronami internetowymi, na których nie chcemy zapisywać haseł;
  • opcja Miganie diody przy alertach pozwala wykorzystywać ekran, a nie tylko diodę LED.

System iOS 26.2 jest już do pobrania dla wszystkich. Aktualizacja zajmuje nieco ponad 4 GB. 

15.12.2025 17:32
