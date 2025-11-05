REKLAMA
Apple ratuje iOS 26 suwakami. Tryb panika włączony

iOS 26 beta 2 to próba ratowania sytuacji po fatalnej premierze designu Liquid Glass. Apple wreszcie słucha krytyki i dodaje suwak do kontroli przezroczystości, o który użytkownicy prosili od startu systemu. Sprawdzam, co jeszcze próbuje naprawić.

Oliwier Nytko
Apple nagle "słucha" użytkowników. Nowa beta iOS 26.2 to po prostu tryb paniki
Premiera iOS 26 była bez wątpienia jednym z najbardziej polaryzujących momentów w historii systemu operacyjnego Apple. Z jednej strony firma postawiła wszystko na jedną kartę, wprowadzając radykalny język projektowania Liquid Glass i przebudowując fundamentalne aspekty interfejsu. Zmieniło się dosłownie wszystko, od wyglądu powiadomień po filozofię działania ekranu blokady.

Problem w tym, że tej rewolucji najwyraźniej nikt nie chciał. Media społecznościowe i fora zalała fala krytyki od użytkowników, którzy uznali nowy design nie tylko za nieestetyczny, ale przede wszystkim za niepraktyczny. Przezroczystości utrudniały czytelność, a nowe gesty wydawały się nielogiczne. Wiele osób głośno twierdziło, że Apple zatracił równowagę między formą a funkcją, oferując zmiany, o które nikt nie prosił.

W tym kontekście każda kolejna beta iOS 26 jest analizowana pod mikroskopem. Zaledwie dzień po premierze iOS 26.1, Apple udostępnił deweloperom pierwszą betę iOS 26.2, która, choć nie wywraca systemu do góry nogami, wprowadza kilka kluczowych nowości i poprawek.

Co nowego w iOS 26.2 beta 1?

Przede wszystkim Apple próbuje ratować sytuację z Liquid Glass. W odpowiedzi na krytykę, beta 26.2 wprowadza znacznie bardziej precyzyjne narzędzia do kontroli tego efektu na ekranie blokady. Pojawił się nowy suwak Liquid Glass, który pozwala na płynną regulację przezroczystości zegara. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG_1062.png
1/3
photophotophoto

Użytkownicy mogą teraz wybrać, czy wolą wygląd niemal całkowicie klarowny, czy też mocno oszroniony, matowy efekt. Co ważne, suwak ten działa niezależnie od istniejącego przełącznika Solid, który całkowicie wyłącza efekt Liquid Glass, oraz od standardowych opcji zmiany koloru zegara.

Kolejną dużą zmianą jest ulepszenie Przypomnień. Aplikacja otrzymuje nowy przełącznik Pilne, który pozwala na ustawienie pełnoprawnego alarmu dla danego zadania. Alarm taki oferuje opcję drzemki lub wyłączenia i jest odróżniony od standardowych alarmów nowym, niebieskim kolorem.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/ios-26-2-beta-2.jpeg
1/2
Screenshot
ScreenshotScreenshot

Sporo uwagi poświęcono też zdrowiu. Wraz z watchOS 26.2, iOS 26.2 dostosowuje widełki punktowe dla funkcji Wynik snu. Zmieniono też nazwę najwyższej rangi z Świetna na Bardzo wysoka. Nowe zakresy (np. OK dla 61-80 pkt) mają lepiej odzwierciedlać rzeczywiste samopoczucie użytkownika po przebudzeniu.

Aplikacja Podcasty staje się mądrzejsza. Wprowadzono trzy nowe funkcje: automatycznie generowane rozdziały, możliwość zobaczenia wzmianek o innych podcastach bezpośrednio w odtwarzaczu oraz dostęp do linków wspomnianych w audycji na stronie odcinka.

airpods pro 3

Użytkownicy w Unii Europejskiej mają otrzymać dostęp do funkcji AirPods Live Translation. Apple musiał opóźnić jej wdrożenie w regionie, aby dostosować ją do wymogów Aktu o Rynkach Cyfrowych (DMA). Funkcja będzie działać z AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 i AirPods 4 (z ANC).

Pojawiły się też nowości w aplikacjach. Freeform, aplikacja do współpracy, otrzymuje długo wyczekiwaną funkcję obsługi Tabel. Z kolei w ustawieniach aplikacji Hasła znajdziemy teraz sekcję do zarządzania stronami, dla których nie chcemy zapisywać danych logowania.

Na koniec, wprowadzono dwie mniejsze, ale przydatne zmiany. W ustawieniach Dostępności, funkcja Błysk dla alertów pozwala teraz na użycie ekranu (lub ekranu i diody LED jednocześnie) zamiast samej diody LED.

Co Apple planuje ze sprzętowych nowości?

Co odkryto w kodzie?

Deweloperzy, analizując kod bety, natrafili również na wzmianki o funkcjach, które nie są jeszcze dostępne dla użytkowników, ale są w przygotowaniu.

Najciekawszą z nich jest opcja dla AirDrop. Wygląda na to, że Apple pracuje nad funkcją, która pozwoli dwóm osobom na wysłanie sobie specjalnego kodu PIN. Wpisanie go aktywowałoby wzajemne udostępnianie plików przez AirDrop na okres 30 dni, omijając obecny 10-minutowy limit dla osób spoza kontaktów.

Druga wzmianka dotyczy aplikacji Pogoda. Sugeruje ona, że alerty o opadach lub warunkach pogodowych będą mogły być wyświetlane z relatywnym czasem, np. informując o deszczu w następny piątek lub w najbliższy wtorek.

Oliwier Nytko
