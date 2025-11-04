REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

iPhone dogoni Androida. Musisz tylko poczekać rok

Smartfony z Androidem wyprzedziły iPhone’y pod względem funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Apple stara się dogonić Samsunga i innych, ale jak na razie bez większego sukcesu. Realnych zmian możemy się spodziewać dopiero… za rok

Albert Żurek
iPhone 16 tańszy po premierze iPhone 17
Apple Intelligence zostało wprowadzone z ogromnym opóźnieniem, a oferowany pakiet funkcji nadal jest bardzo ubogi - przede wszystkim z powodu braku ulepszonej, opartej na AI wersji asystentki Siri.  Wiele opcji wciąż działa daleko poniżej oczekiwań. Według zapowiedzi, sytuacja ma się poprawić w kolejnej wersji systemu.

iOS 27 przyniesie ulepszenia Apple Intelligence. Wreszcie może się do czegoś przyda

Tegoroczny iOS 26 nie tylko zmienił schemat nazewnictwa systemów operacyjnych, ale także przyniósł największą zmianę we wzornictwie od lat, wprowadzając nowy styl Liquid Glass.

W nowym iOS 26.1 wprowadzono możliwość ograniczenia Liquid Glass, a w zapowiadanym iOS 26.4 zadebiutuje długo wyczekiwana aktualizacja Siri. Obecne informacje zakładają, że rozwiązanie trafi do pierwszych użytkowników już w marcu lub kwietniu 2026 r. Dzięki temu posiadacze iPhone’ów wreszcie będą mogli skorzystać z asystenta głosowego na miarę obecnych czasów z wszechobecną sztuczną inteligencją. 

Wygląda jednak, że to nie koniec ulepszeń w zakresie AI. Zaufany informator Mark Gurman, dziennikarz Bloomberga, informuje, że rok 2026 będzie bardzo ważny pod względem wdrażania AI:

Jeśli chodzi o oprogramowanie, zobaczymy iOS 27, macOS 27, watchOS 27 i inne systemy operacyjne zaprezentowane na konferencji Worldwide Developers Conference w czerwcu. Towarzyszyć im będą istotne aktualizacje Apple Intelligence i szerszej strategii AI.

W komunikacie nie podano zbyt wielu szczegółów, ale powinniśmy zwrócić uwagę na określenie "istotne aktualizacje”. Przy ostatniej większej aktualizacji systemu iOS 26 wprowadzono aż 20 nowych funkcji AI, ale nie miało to większego wpływu na całościowe odczucia związane z Apple Intelligence.

W praktyce poziom rozwiązań Apple wciąż pozostaje niski. Wiele funkcji wciąż działa bardzo słabo -wystarczy przyjrzeć się narzędziu do usuwania obiektów ze zdjęć, które wypada znacznie gorzej w porównaniu do tego, co oferuje Samsung. Podobnie jest w przypadku innych funkcji - niemal każdy odpowiednik dostępny na iPhone’ach działa gorzej niż na smartfonach Samsunga  i innych telefonach z Androidem.

Za późno, zdecydowanie za późno. Czy Apple sam zapomniał o sztucznej inteligencji?

Problem w tym, że konkurencja oferuje zaawansowane AI w telefonach już niemal od dwóch lat - Samsung wprowadził Galaxy AI wraz z serią S24 na początku 2025 roku. Mam wrażenie, że Apple sam zapomniał o sztucznej inteligencji i niespecjalnie chce się nią chwalić. Podczas zapowiedzi iOS 26 w czerwcu tego roku gigant mówił o nowych funkcjach, ale wraz z premierą iPhone’ów 17 temat został całkowicie pominięty.


iOS 27 pojawi się najwcześniej we wrześniu 2026 r. Oznacza to, że użytkownicy iPhone’ów na rzeczywiście użyteczną i funkcjonalną sztuczną inteligencję muszą poczekać jeszcze niemal rok. Gigant dostrzega skalę problemów ze swoją sztuczną inteligencją, dlatego podjął współpracę ze swoim największym rywalem: Googlem.

Albert Żurek
04.11.2025 20:06
Tagi: AndroidAppleGoogleiPhoneSamsungSmartfonySztuczna inteligencja (AI)
