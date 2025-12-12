Apple puścił parę z ust. Będzie nowy gadżet do kupienia

Ładowanie...

Wyciekły kod z systemu operacyjnego został ujawniony przez MacWorld. Dzięki szczegółom z oprogramowania potwierdzono istnienie AirTag 2, który w systemie iOS 26 został opisany jako 2025AirTag. Nie zabrakło też wzmianki o HomePodzie mini w nowym wydaniu.

AirTag 2 to sprzęt Apple'a, na który czekam najbardziej. Straciłem nadzieję na 2025 r.

Nazwa odnaleziona w kodzie systemu sugeruje, że sprzęt powinien mieć swoją premierę jeszcze w tym miesiącu. Do roku miesiąca pozostaje już mało czasu, szczególnie że późniejsza część grudnia to okres świąteczny, podczas którego gigant raczej nie będzie chciał wprowadzać nic nowego. Apple w ostatnich latach nie wdrożył do sprzedaży żadnego sprzętu w ostatnim miesiącu roku. Wyjątkiem był iMac Pro z 2017.

Zazwyczaj ostatnie premiery odbywały się maksymalnie w listopadzie. W ubiegłym miesiącu jednak nie dostaliśmy żadnej nowości. Oznaczenie w kodzie systemu może sugerować, że firma wcześniej miała plan wprowadzenia lokalizatora AirTag 2 jeszcze w 2025 r. Być może po drodze pojawiły się komplikacje. Osobiście nie oczekuję sprzętu prędzej niż w styczniu 2026 r.

Pierwszy AirTag został wprowadzony na rynek w kwietniu 2021 r. Od tego czasu urządzenie nie otrzymało następcy. Sprzęt wciąż jest dobry, szczególnie jeśli możemy kupić go taniej na promocjach. Natomiast nowa wersja ma być świetna. Wyciekły kod zawiera wzmianki o kilku konkretnych zmianach:

ulepszonym procesie parowania (niestety, ale nie podano szczegółów);

wyświetlanie szczegółowych raportów w zakresie naładowania baterii;

funkcja nazwana Ulepszone Przenoszenie, która ma pozwolić na bardziej precyzyjne określenie położenia przemieszczającego się AirTaga;

bardziej zaawansowane śledzenie położenie w zatłoczonych miejscach.

Oprócz tego według wcześniejszych doniesień AirTag 2 ma też być lepiej zabezpieczony przed usuwaniem głośnika. Jednocześnie zapewni funkcję precyzyjnego wyszukiwania UWB do 90 m (AirTag to 30 m) oraz lepsze środki przeciwko śledzeniu.

W praktyce ulepszenia byłby naprawdę duże i sprawiłyby, że lokalizator jeszcze lepiej spełniałby swoje zadanie. Właściwie od urządzenia powinniśmy oczekiwać głównie pokazywania możliwie najbardziej precyzyjnej lokalizacji w aplikacji Znajdź. Osobiście nie jestem przekonany do pierwszej wersji ze względu właśnie na ograniczone możliwości. Jeśli dwójka będzie tak dobra, jak ją malują, kupię ją od razu.

HomePod mini też zostanie ulepszony

Drugim urządzeniem, o którym wzmianka pojawiła się wyciekłym kodzie iOS 26 jest HomePod mini. Nowa wersja została oznaczona nazwą kodową B252. Nie mam jednak dobrych informacji. Sprzęt zyska tak małe zmiany, że mało kto je zauważy. Ma zapewnić lepszy procesor S10 z Apple Watch 10. generacji, zamiast modułu S5 z Apple Watch 5.

Tyle że głośnik nie potrzebuje większej mocy obliczeniowej. Sprzęt ma odtwarzać dźwięk, zarządzać urządzeniami smart home w domu i to właściwie tyle. Nowy czip nie jest na tyle potężny, aby HomePod mini nowej generacji obsługiwał Apple Intelligence. Bardziej czekamy na HomePada - głośnik wyposażony w ekran od Apple, podobny do Google Nest Hub.

Albert Żurek 12.12.2025 20:12

