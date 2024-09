Apple połączy trzy urządzenia w jedno. Wszyscy to mają, ale i tak sprzeda się jak świeże bułeczki

A tak serio, to trochę się martwię o cenę. Znając Apple'a, to pewnie trzeba będzie sprzedać nerkę, żeby sobie na to cudo pozwolić. No i pytanie, czy w ogóle do nas trafi. HomePoda do tej pory nie widziałem na półkach w sklepach, więc może i ten nowy wynalazek ominie Polskę szerokim łukiem. Chyba, że Siri zacznie przemawiać do nas po polsku.