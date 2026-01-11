iPhone 17e? Przewidujemy cenę i specyfikację na podstawie iPhone'a 16e

Ładowanie...

Apple od lat co wrzesień wprowadza do sprzedaży cztery nowe telefony z górnej półki, ale oprócz nich pojawiają się co jakiś czas w portfolio firmy z Cupertino również telefony budżetowe. Zaliczają się do nich trzy iPhone’y SE wydawane w latach 2016, 2020 i 2022 oraz iPhone 16e z lutego 2025 r. Sporo wskazuje przy tym na to, że iPhone’a 17e pojawi się zaledwie rok po premierze poprzednika. Wedle najświeższych doniesień ten model trafił już do masowej produkcji.

Otwartym pytaniem pozostaje, jaką dokładnie specyfikację będzie miał nowy telefon Apple’a, ale w tym przypadku można poczynić wobec niej kilka rozsądnych założeń - głównie na podstawie tego, jak wygląda obecnie portfolio produktów firmy z Cupertino. Warto też sobie przypomnieć, jak zmieniła się oferta przedsiębiorstwa Tima Cooka na smartfony po debiucie iPhone’a 16e rok temu, bo najpewniej iPhone 17e dokona w niej podobnej roszady.

iPhone 16e wypchnął iPhone’a 15 z oferty Apple’a

Rok temu, po debiucie iPhone 16e, z oferty Apple’a zniknął iPhone 15. Nowy budżetowy model był od niego pod wieloma względami lepszy - dostał o dwie generacje mocniejszy procesor, więcej pamięci operacyjnej oraz, co za tym idzie, możliwość obsługi Apple Intelligence. Miał jednak pewne braki, które miała wynagradzać cena niższa niż w przypadku iPhone’a 16: tylko jeden obiektyw na pleckach, brak obsługi MagSafe’a i notch zamiast Dynamicznej Wyspy.

Obecnie w ofercie Apple’a mamy dostępne takie telefony jak iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, a każdy zajmuje z nich konkretną półkę cenową. Możemy poczynić założenie, że iPhone 17e ponownie zastąpi najtańszego z nich, czyli iPhone’a 16e, tak jak iPhone 16e wypchnął z portfolio iPhone’a 15. Może też zepchnąć go po prostu na jeszcze niższą półkę cenową.

iPhone 17e - specyfikacja

A co w takim razie ze specyfikacją nowego modelu? Przede wszystkim spodziewamy się, że iPhone 17e dostanie odświeżany w 60 Hz wyświetlacz typu OLED o przekątnej długości 6,1” z Dynamiczną Wyspą, a nie z przestarzałym notchem. Podzespoły napędzać będzie w nim chip Apple A19 z iPhone’a 17 z mniejszą liczbą rdzeni GPU (iPhone 16e dostał Apple A18 w słabszej wersji), 8 GB RAM-u, pamięcią bazową 128 GB i modemem Apple C1 (tudzież z nowszym C1X).

W tym modelu pojawi się też zapewne obsługa technologii MagSafe, której brakowało w iPhonie 16e, ale na pleckach będzie tylko jeden obiektyw 48 Mpix. Na front ma trafić z kolei nowa kamerka do selfie z iPhone’ów 17, Air, 17 Pro i 17 Pro Max robiąca zdjęcia o wielkości 18 Mpix z symetryczną matrycą do robienia poziomych i pionowych selfie niezależnie od orientacji telefonu. Można też założyć, że iPhone 17e dostępny będzie jedynie w kolorach czarnym oraz białym.

iPhone 17e - cena

Jeśli potwierdzą się nasze założenia, iż iPhone 17e zastąpi w ofercie iPhone’a 16e, to spodziewamy się ceny na poziomie 2999 zł. Tym samym iPhone 16e mógłby całkowicie zniknąć ze sprzedaży lub… spaść na jeszcze niższą półkę, czyli 2499 zł. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy w ofercie pozostaną wtedy oba iPhone’y 16, czyli w wersji zwykłej oraz z plusem i 6,7-calowym wyświetlaczem. Tym samym oferta Apple’a w lutym 2026 r. może prezentować się następująco:

iPhone 17 Pro Max - od 6299 zł;

iPhone 17 Pro - od 5799 zł;

iPhone Air - od 5299 zł;

iPhone 17 - od 3999 zł;

iPhone 16 / 16 Plus - od 3499 / 3999 zł;

iPhone 17e - od 2999 zł;

iPhone 16e - od 2499 zł.

Jeśli okaże się przy tym, że iPhone 17e zadebiutuje w cenie 2999 zł, to trudno będzie uzasadnić dopłatę do iPhone’a 16 ze słabszym procesorem i gorszą kamerą do selfie wycenianego na 3499 zł tylko dlatego, że starszy model ma dwa obiektywy na pleckach zamiast jednego. Możliwe jest, że iPhone 16 zniknie całkowicie ze sprzedaży i to wraz z ostatnim telefonem w wersji z Plusem.

Nie jest też oczywiście wykluczony scenariusz, w którym iPhone 17e zastąpi w ofercie iPhone’a 16 na półce od 3499 zł w górę, a iPhone 16e po roku od wprowadzenia do sprzedaży nie zostanie w żaden sposób przeceniony i utrzyma cenę 2999 zł. Trzymamy jednak kciuki za to, aby tak się nie stało, bo byłoby to fatalną wiadomością dla konsumentów.

Piotr Grabiec 11.01.2026 07:50

