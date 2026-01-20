iPhone 18 Pro poznasz od razu po ekranie. Dobra zmiana pod szkłem

Ładowanie...

Od dłuższego czasu mówi się, że Apple planuje zmienić moduł Face ID. Teraz dowiadujemy się o nowych szczegółach. Nowy ekran ma jeszcze bardziej pomagać oszczędzać energię w iPhone’ach.

Informacje w kwestii Face ID są najczęściej sprzeczne w zależności od źródła. Niektórzy twierdzą, iż Apple zastosuje zmniejszony moduł dynamicznej wyspy na środku, a inii, iż wcięcie znajdzie się w lewym górnym rogu. Zakłada się również zrezygnowanie z dynamicznej wyspy na rzecz wyłącznie aparatu przedniego, takiego jak w smartfonach z Androidem.

Wszystkie doniesienia prowadzą do wspólnego mianownika - znacznego zmniejszenia wcięcia w ekranie.

Teraz wiarygodny informator ShrimpApplePro uważa, że dynamiczna wyspa w iPhone 18 Pro będzie krótsza ze względu na przeniesienie niektórych elementów Face ID pod ekran. Jednak wciąż widoczna będzie kamera na podczerwień Face ID oraz przedni aparat.

Użytkownik zatem nie zgadza się z wcześniejszymi informacjami. ShrimpApplePro ma na koncie kilka trafnych przecieków - np. w kwestii iPhone’a 15 Pro oraz Apple Watch 9. Zawsze jest możliwość pomyłki, więc warto podchodzić do takich doniesień z dozą sceptycyzmu.

W południowokoreańskim serwisie pojawił się raport, który może potwierdzać tę teorię.

iPhone 18 Pro z ekranem LTPO+ i technologią podczerwieni Samsunga

ETNews infromuje, że iPhone 18 Pro ma bazować na technologii podczerwieni pod ekranem od Samsunga, co miałoby umożliwić zastosowanie części komponentów Face ID pod ekranem. Rozwiązanie wykrywające twarz od Apple’a bazuje na trzech głównych modułach: projektora punktowego, kamery podczerwieni oraz oświetlacza podczerwieni.

W obecnych iPhone’ach - od modelu 14 Pro - te części widoczne są jako czarne wcięcie w kształcie pastylki, co dobrze widać na zgaszonym ekranie. Apple ma zmniejszyć ten element. Ale aparat przedni pozostanie widoczny. Dlatego dynamiczna wyspa raczej nie zniknie, ale zostanie istotnie pomniejszona.

Na FaceID w pełni pod ekranem najprawdopodobniej będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Być może do jubileuszowego iPhone’a 20 (XX). Przypomnę, że w przeszłości Apple zastosował podobny krok. W serii iPhone 13 (Pro) zastosowano zmniejszone wcięcie Face ID, by potem rok później w iPhone 14 Pro zastosować dynamiczną wyspę.

Jednocześnie iPhone'y 18 Pro mają zostać wyposażone w ekrany LTPO+ o lepszej wydajności energetycznej. Dotychczasowe LTPO pozwalało na regulowanie odświeżania wyświetlacza w zależności od wyświetlanych treści.

Albert Żurek 20.01.2026 15:45

