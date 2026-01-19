Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę

Ładowanie...

Użytkownicy Chrome na iOS od lat żyją w rozkroku między dwoma światami. Z jednej strony Apple mocno chroni dane Safari i nie pozwala innym aplikacjom po nie bezpośrednio sięgać. Z drugiej natomiast Chrome przyzwyczaił miliony osób do synchronizacji historii, zakładek i haseł między komputerem a telefonem.

W praktyce oznaczało to, że ktoś, kto chciał przenieść życie z Safari do Chrome, zwykle musiał sięgać po Maca lub peceta, korzystać z wersji desktopowej i dopiero potem synchronizować wszystko z iPhone’em. Jak podaje Mac Observer, teraz Google próbuje ten wątek domknąć bez udziału komputera. W Chrome 145, który jest obecnie w fazie beta, w ustawieniach przeglądarki pojawia się nowa pozycja: import z Safari.

Jak będzie działać import z Safari w Chrome 145?

Chrome nadal nie może bezpośrednio zajrzeć do danych Safari wprost, bo broni tego sam iOS. Właśnie dlatego Google wykorzystuje mechanizm, który Apple wbudowało bezpośrednio w ustawienia systemowe. To tam użytkownik musi wykonać pierwszy ruch.

Chrome najpierw przypomni, by wyjść z przeglądarki i otworzyć aplikację Ustawienia. Potem poprowadzi przez przejście do zakładki Safari, odszukanie pozycji odpowiadającej za eksport danych przeglądania i wybranie polecenia zapisania ich do pliku.

Safari stworzy pojedynczy plik w formacie ZIP, w którym wylądują najważniejsze informacje: zakładki, historia odwiedzanych stron oraz dane logowania. Dopiero po jego wykonaniu użytkownik wraca do Chrome. Tam przeglądarka otworzy systemowy eksplorator plików i poprosi o wskazanie świeżo utworzonego ZIP-a.

Co to oznacza dla użytkowników?

Nowy mechanizm importu nie daje Chrome żadnych dodatkowych uprawnień, ale w praktyce może jednak mocno obniżyć barierę wejścia dla tych, którzy i tak korzystają z usług Google na innych urządzeniach, a na iPhone’ie wciąż trzymało ich przyzwyczajenie do Safari.

Dla przeciętnego użytkownika liczy się to, czy po instalacji innej przeglądarki zobaczy w niej swoje ulubione strony, zapisane loginy i historię, do której jest przywiązany. Wraz z Chrome 145 odpowiedź przestaje brzmieć: tak, ale pod warunkiem, że usiądziesz do komputera. Wszystko da się zrobić w kilkunastu tapnięciach bez wychodzenia poza ekosystem iOS. Chociaż pewnie dałoby się prościej.

Marcin Kusz 19.01.2026 21:44

