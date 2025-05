Apple zauważył, że wyszukiwarka Google traci. Ma sprytny plan, żeby osłabić ją jeszcze bardziej

Wygląda na to, że Apple zaczyna dostrzegać potencjał w sztucznej inteligencji jako przyszłości wyszukiwarek internetowych. Firma odpowiadająca za Safari ma częściowo zmienić podejście do Google’a, który jest domyślną wyszukiwarką w przeglądarce Apple’a. To może być początek czegoś większego.