Udają, że tworzą przeglądarkę. Tak naprawdę budują system śledzenia użytkowników

[...] Jest to jeden z wielu powodów, dla których chcieliśmy zbudować przeglądarkę: ponieważ chcemy uzyskać dane nawet poza aplikacją, aby lepiej zrozumieć użytkownika. [..] Ponieważ niektóre z instrukcji tekstowych [dla AI] które ludzie wpisują do czatbotów, są czysto związane z pracą. To nie jest tak, że to coś osobistego