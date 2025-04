Bot Microsoftu zajrzy ci do przeglądarki. Pomoże zrozumieć, co czytasz i widzisz

Copilot to wbudowany w przeglądarkę Edge (i nie tylko) asystent, z pomocą którego można przeglądać internet. Jedną z umiejętności asystenta jest odpowiadanie na pytania użytkownika na podstawie obecnie przeglądanej strony. Aczkolwiek to w trochę ograniczonym zakresie, bo Copilot był w stanie jedynie rzucić okiem na tekst całości strony i nie był w stanie odnieść się do fragmentu obecnie wyświetlanego na ekranie czy grafik.