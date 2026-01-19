REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood

Apple ma szykować podwyżki cen w nadchodzących iPhone’ach 18. Dotkną cię, jeśli wymagasz więcej od swojego telefonu.

Albert Żurek
Touch ID wraca do iPhone
REKLAMA

Obecna sytuacja na rynku pamięci DRAM i NAND popycha producentów sprzętu do zwiększania cen. W 2026 r. smartfony mogą na tym wyjątkowo ucierpieć, a według nowych doniesień sprawa dotknie także Apple’a. Raport z Korei Południowej nie przynosi pozytywnych informacji. Będzie drożej.

REKLAMA

iPhone’y 18 będą droższe. Ale tylko te szlachetniejsze wersje

Raport bazuje na prognozach trzech instytucji finansowych: Citigroup, Bank of America oraz JP Morgan Research. Rosnące ceny pamięci operacyjnej oraz NAND (SSD) mają wpłynąć na premierę nadchodzącej generacji smartfonów Apple’a. Pomimo potężnej pozycji na rynku, silnej kontroli nad łańcuchem dostaw oraz możliwości negocjacyjnych giganta, ogromne wzrosty cen pamięci zwiększają ogólny koszt wytworzenia jednego egzemplarza telefonu.

Jeszcze na początku 2025 r. jeden moduł pamięci operacyjnej 12 GB LPDDR5X kosztował Apple’a do 29 dol., a dziś ten sam komponent to wydatek na poziomie 70 dol. Mówimy zatem o ponad dwukrotnej różnicy, która z czasem ma się tylko powiększać. I bezpośrednio wpływać na cenę detaliczną, którą użytkownicy muszą zapłacić za nadchodzące modele.

Apple najwyraźniej ma w planach przerzucenie wzrostu cen na klientów. Ale nie wszystkich. Firma zastosuje bowiem bardzo ciekawe podejście. Podstawowe modele, które mają być z założenia możliwie najtańsze, pozostaną na dotychczasowym poziomie cenowym. Czyli iPhone 18, 18 Pro i 18 Pro Max w bazowych wersjach 256 GB mają utrzymać ceny iPhone’ów 17. Te wynosiły:

  • iPhone 17: 799 dol. - 3999 zł;
  • iPhone 17 Pro: - 1099 dol. - 5799 zł;
  • iPhone 17 Pro Max - 1199 dol. - 6299 zł.

Natomiast wersje o wyższych pojemnościach będą droższe. Oczekuje się, że wzrost cen będzie się zwiększać z każdym wyższym wariantem pamięciowym. Klienci, którzy potrzebują więcej pamięci, zapłacą naprawdę dużo.

Dotychczas w Polsce każde podwojenie pamięci wiązało się z dopłatą na poziomie 1000 zł. W przypadku serii iPhone 18 ta powinna być wyższa. Trudno powiedzieć jak bardzo. Pamiętajmy, że modele z dopiskiem Pro charakteryzują się wyższymi marżami.

Czytaj też:

Takie podejście jest uzasadnione. Nie każdy potrzebuje najwyższej pamięci

Dla przeciętnego użytkownika wersja 256 GB jest w zupełności wystarczająca. Szczególnie, że duża część danych takich jak zdjęcia czy filmy (które zajmują najwięcej miejsca) mogą zostać zsynchronizowane z chmurą iCloud. Dlatego decyzja o pozostawieniu dotychczasowych cen podstawowych wersji w celu utrzymania wyższej sprzedaży i opłacalności może być najkorzystniejsza dla większości klientów.

REKLAMA

Ci, którzy wcześniej byli w stanie dopłacić do wyższych wersji typu 512 GB lub 1 TB najprawdopodobniej wciąż będą chcieć nabyć wyższe modele. Tak, aby mieć jeszcze droższego iPhone'a.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
19.01.2026 16:58
Tagi: ApplecenaiPhoneRAM
Najnowsze
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
15:00
Odkryli tajemniczą kosmiczną nekropolię. Struktura z żelaza o niewyobrażalnej skali
Aktualizacja: 2026-01-18T15:00:36+01:00
11:15
Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?
Aktualizacja: 2026-01-18T11:15:27+01:00
7:50
Fuzja jądrowa ma zasilić świat. Dlaczego wciąż jej nie okiełznaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-18T07:50:00+01:00
7:40
Aplikacja pyta czy jesteś martwy. To hit wśród żywych
Aktualizacja: 2026-01-18T07:40:00+01:00
7:30
Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik
Aktualizacja: 2026-01-18T07:30:00+01:00
7:20
System, który obroni nie wojsko, a zwykłych ludzi. Drony się nie przebiją
Aktualizacja: 2026-01-18T07:20:00+01:00
7:10
Niewinny żart kolei wywołał wojnę. Ludzie, dajcie spokój
Aktualizacja: 2026-01-18T07:10:00+01:00
7:00
Prawie 400 km w godzinę i to pociągiem. Chcę to w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-18T07:00:00+01:00
16:50
Największa ofiara Microsoftu. Ten standard mógł zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-01-17T16:50:00+01:00
16:40
Ryanair powiedział Muskowi "nie". "Skończony idiota"
Aktualizacja: 2026-01-17T16:40:00+01:00
16:30
ChatGPT z reklamami. Zapłacisz, a i tak będą
Aktualizacja: 2026-01-17T16:30:00+01:00
16:20
Telewizor na lata? Sprawdzili, czego unikać
Aktualizacja: 2026-01-17T16:20:00+01:00
16:10
Małżeństwa jednopłciowe? Ministerstwo cyfryzacji mówi, że jest gotowe
Aktualizacja: 2026-01-17T16:10:00+01:00
16:00
Chrome wreszcie gotowy na trendującą nowość. Będziesz zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-17T16:00:00+01:00
10:16
3I/Atlas psuje podręczniki. To nie jest zwykła skała
Aktualizacja: 2026-01-17T10:16:01+01:00
7:50
Zamiast dusić procesory, będą wysyłać dane radiem. "Mózg będzie na zewnątrz"
Aktualizacja: 2026-01-17T07:50:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA