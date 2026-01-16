Potężna zmiana w ekranach iPhone'a 18. Zniknie paskudny element

Ładowanie...

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, w iPhonie 18 Pro Apple zrezygnuje z Dynamicznej wyspy i dołączy on do grona urządzeń z kamerą pod wyświetlaczem. Jak sugerują najnowsze informacje, moduł Face ID w tegorocznych telefonach z dopiskiem Pro również znajdzie się pod ekranem, przy czym standardowe modele skorzystają z dotychczasowych rozwiązań.

Kolejną ciekawą wiadomością jest to, że iPhone 17e otrzyma Dynamic Island w miejsce wcięcia w wyświetlaczu, jak miało to miejsce z iPhone 16e.

Choć dość mocno okrojony względem zwykłego iPhone'a 16 (wcięcie w ekranie, jedna kamera, brak MagSafe), 16e był całkiem atrakcyjnie wyceniony i mógł być ciekawą opcją dla ludzi szukających tańszego telefonu Apple'a. Najświeższe doniesienia zdradzają, że iPhone 17e doczeka się sporej zmiany, bo zostanie wyposażony w lepszy moduł Face ID, chip A19 oraz 6,1 calowy wyświetlacz LTPS OLED z częstotliwością odświeżania 60 Hz.

iPhone 18 Pro bez Dynamic Island

Powróciły plotki dotyczące iPhone'a Air 2, (który wcześniej nie był rozważany jako kontynuacja). Ma on zachować 6,55-calowy ekran OLED 120 Hz z tą samą technologią ProMotion i Dynamic Island.

W iPhonie 18 Pro Apple może wprowadzić radykalne zmiany w wyglądzie przedniej części smartfona. O ile zwykłe iPhone'y 18 będą podobno wyposażone w tę samą technologię panelu i rozmiar, co obecne modele, tak wersje Pro otrzymają coś, czego do tej pory nie widzieliśmy w żadnym modelu iPhone'a. Wycięcia na czujnik TrueDepth i projektor punktowy 3D do Face ID zostaną ukryte pod przezroczystą nakładką na ekranie. Ponadto przedni aparat zostanie przeniesiony do lewego górnego rogu ekranu, nadając modelom Pro wyjątkowy, ale jednocześnie znajomy wygląd.

Jeżeli chodzi zaś o wielkość ekranu, ta nie ulegnie on zmianie i iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Pro Max zostaną wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 6,27 cala i 6,86 cala.

Podstawowe modele iPhone'a 18, będą wyposażone w ten sam 6,3 calowy ekran OLED 120 Hz (czyli taki sam jak w iPhone 17), z technologią ProMotion i Dynamic Island.

Prawdopodobnie oznacza to że Apple zrezygnuje z funkcji Dynamic Island w droższych modelach i zastosuje interaktywne powiadomienia oraz informacyjne wskaźniki stanu dla działań w tle. Równie dobrze Apple może zachować te funkcje, ale będzą one oparte wyłącznie na oprogramowaniu.

W związku z tym powinniśmy spodziewać się, że we wrześniu tego roku zobaczymy iPhone'a 18 Pro w nowej odsłonie (być może z domniemanym iPhone'em Fold). Prawdopodobne jest również wydanie iPhone Air 2 z funkcją Dynamic Island. Tymczasem na „zwykłe” iPhone 18 z dobrze znanym ekranem może zadebiutować już wiosną 2027 roku, razem z iPhone 18e.

Piotr Konopnicki 16.01.2026 11:19

